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हिंदी न्यूज़ऑटोKia Sonet Next-Gen: नए अवतार में आएगी कॉम्पैक्ट SUV, जानें कब तक होगी भारत में लॉन्च

Kia Sonet Next-Gen: नए अवतार में आएगी कॉम्पैक्ट SUV, जानें कब तक होगी भारत में लॉन्च

Kia Sonet के न्यू जनरेशन मॉडल की तैयारी शुरू, आइए जानें लॉन्च टाइमलाइन, संभावित बदलाव, नए फीचर्स और इस कॉम्पैक्ट SUV में क्या खास होने वाला है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Apr 2026 03:24 PM (IST)
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किआ मोटर्स भारत में अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Kia Sonet के नए जेनरेशन मॉडल पर काम शुरू कर चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस SUV को नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर रही है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन खबरों के मुताबिक इस पर तेजी से काम चल रहा है. Kia Sonet पहले से ही भारतीय बाजार में काफी पसंद की जाती है, खासकर अपने डिजाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस के कारण. ऐसे में इसका नया मॉडल आने से इस सेगमेंट में और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाली है. माना जा रहा है कि नई Sonet पहले से ज्यादा मॉडर्न और बेहतर होगी, जिससे ग्राहकों को और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा.

नई जेनरेशन में क्या होंगे बड़े बदलाव?

नई Kia Sonet में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है, जिससे इसमें ज्यादा स्पेस मिलेगा और केबिन पहले से ज्यादा आरामदायक हो सकता है. इसके साथ ही इसमें नए जमाने के फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, जिससे यह SUV और भी एडवांस बन जाएगी. खास बात यह है कि इसमें Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जो ड्राइविंग को और सुरक्षित बनाएंगे. डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें नया फ्रंट लुक, बेहतर लाइटिंग और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर शामिल हो सकता है. कुल मिलाकर, नई Sonet को पहले से ज्यादा स्टाइलिश और फीचर-लोडेड बनाने की तैयारी है.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या मिलेगा

इंजन के मामले में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी मौजूदा इंजन ऑप्शन को ही जारी रख सकती है. इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिल सकता है. इन इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव कर सकेंगे. इसका मतलब है कि नई Sonet में आपको पहले जैसा भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलेगा.

लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला

नई Kia Sonet के लॉन्च को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे 2027 की शुरुआत में भारत में पेश किया जा सकता है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Maruti Brezza, Hyundai Venue, Mahindra XUV 3XO, Nissan Magnite और Skoda Kylaq जैसी कॉम्पैक्ट SUVs से होगा. इस सेगमेंट में पहले से ही कड़ी टक्कर है, इसलिए Kia नई Sonet को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने पर काम कर रही है.

ये भी पढ़ें: भारत में आई Mercedes की खास लग्जरी कार, सिर्फ लिमिटेड लोगों को मिलेगा खरीदने का मौका

Published at : 12 Apr 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Sonet Features Kia Sonet Next Gen New Kia Sonet 2027 Kia SUV India
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