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Dhurandhar Movie Cars: रणवीर सिंह की धुरंधर में दिखीं ये धाकड़ गाड़ियां, जानें इनके फीचर्स और कीमत?
ऑटोमोबाइल लवर का ध्यान धुरंधर फिल्म में इस्तेमाल की गई पावरफुल और लग्जरी गाड़ियों पर भी गया. फिल्म में हर किरदार के हिसाब से चुनी गई. एसयूवी और कारें एक्शन सीक्वेंस को और भी रियल बनाती है.
Dhurandhar Movie Cars: एक्शन और दमदार स्टारकास्ट के चलते पहले धुरंधर और अब धुरंधर 2 देशभर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. जहां एक तरफ दर्शक रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. वहीं ऑटोमोबाइल लवर का ध्यान फिल्म में इस्तेमाल की गई पावरफुल और लग्जरी गाड़ियों पर भी गया. फिल्म में हर किरदार के हिसाब से चुनी गई एसयूवी और कारें एक्शन सीक्वेंस को और भी रियल बनाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रणवीर सिंह की धुरंधर-2 में कौन-कौन सी गाड़ियां दिखाई दी और उनके फीचर्स और कीमत कितनी है.
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Published at : 11 Apr 2026 06:52 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion