फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी पहले पार्ट में जहां बाइक पर बाइक चलाता नजर आया था. वहीं इस बार वह लग्जरी SUV Hummer H2 में सफर करता दिखता है. यह गाड़ी अपनी रग्ड डिजाइन और ताकतवर मौजूदगी के लिए जानी जाती है. रेगिस्तानी इलाकों में इसका इस्तेमाल फिल्म के एक्शन सीन को प्रभावशाली बनाता है. वहीं भारत में SUV Hummer H2 की कीमत 75 लाख बताई जाती है.