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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोDhurandhar Movie Cars: रणवीर सिंह की धुरंधर में दिखीं ये धाकड़ गाड़ियां, जानें इनके फीचर्स और कीमत?

Dhurandhar Movie Cars: रणवीर सिंह की धुरंधर में दिखीं ये धाकड़ गाड़ियां, जानें इनके फीचर्स और कीमत?

ऑटोमोबाइल लवर का ध्यान धुरंधर फिल्म में इस्तेमाल की गई पावरफुल और लग्जरी गाड़ियों पर भी गया. फिल्म में हर किरदार के हिसाब से चुनी गई. एसयूवी और कारें एक्शन सीक्वेंस को और भी रियल बनाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 11 Apr 2026 06:52 PM (IST)
ऑटोमोबाइल लवर का ध्यान धुरंधर फिल्म में इस्तेमाल की गई पावरफुल और लग्जरी गाड़ियों पर भी गया. फिल्म में हर किरदार के हिसाब से चुनी गई. एसयूवी और कारें एक्शन सीक्वेंस को और भी रियल बनाती है.

Dhurandhar Movie Cars: एक्शन और दमदार स्टारकास्ट के चलते पहले धुरंधर और अब धुरंधर 2 देशभर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. जहां एक तरफ दर्शक रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. वहीं ऑटोमोबाइल लवर का ध्यान फिल्म में इस्तेमाल की गई पावरफुल और लग्जरी गाड़ियों पर भी गया. फिल्म में हर किरदार के हिसाब से चुनी गई एसयूवी और कारें एक्शन सीक्वेंस को और भी रियल बनाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रणवीर सिंह की धुरंधर-2 में कौन-कौन सी गाड़ियां दिखाई दी और उनके फीचर्स और कीमत कितनी है.

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फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी पहले पार्ट में जहां बाइक पर बाइक चलाता नजर आया था. वहीं इस बार वह लग्जरी SUV Hummer H2 में सफर करता दिखता है. यह गाड़ी अपनी रग्ड डिजाइन और ताकतवर मौजूदगी के लिए जानी जाती है. रेगिस्तानी इलाकों में इसका इस्तेमाल फिल्म के एक्शन सीन को प्रभावशाली बनाता है. वहीं भारत में SUV Hummer H2 की कीमत 75 लाख बताई जाती है.
फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी पहले पार्ट में जहां बाइक पर बाइक चलाता नजर आया था. वहीं इस बार वह लग्जरी SUV Hummer H2 में सफर करता दिखता है. यह गाड़ी अपनी रग्ड डिजाइन और ताकतवर मौजूदगी के लिए जानी जाती है. रेगिस्तानी इलाकों में इसका इस्तेमाल फिल्म के एक्शन सीन को प्रभावशाली बनाता है. वहीं भारत में SUV Hummer H2 की कीमत 75 लाख बताई जाती है.
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इसके अलावा फिल्म में ट्रांसपोर्ट और भारी कामों के लिए Toyota Hilux का इस्तेमाल दिखाया गया है. यह पिकअप ट्रक अपनी मजबूती और किसी भी तरह के रास्ते पर चलने की क्षमता के लिए मशहूर है. लंबे समय से यह गाड़ी ऑफ रोडिंग और कठिन रास्तों में भरोसेमंद मानी जाती रही है. Toyota Hilux की बेस स्टैंडर्ड मैनुअल वेरिएंट की प्राइस लगभग 28.02 लाख एक्स शोरूम से शुरू होती है.
इसके अलावा फिल्म में ट्रांसपोर्ट और भारी कामों के लिए Toyota Hilux का इस्तेमाल दिखाया गया है. यह पिकअप ट्रक अपनी मजबूती और किसी भी तरह के रास्ते पर चलने की क्षमता के लिए मशहूर है. लंबे समय से यह गाड़ी ऑफ रोडिंग और कठिन रास्तों में भरोसेमंद मानी जाती रही है. Toyota Hilux की बेस स्टैंडर्ड मैनुअल वेरिएंट की प्राइस लगभग 28.02 लाख एक्स शोरूम से शुरू होती है.
Published at : 11 Apr 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
Dhurandhar 2 Cars SUVs In Movies Hummer H2 Price Ranveer Singh Car Movie

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