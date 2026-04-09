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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में बदला ट्रेंड! CNG कारों की डिमांड हाई, EV की रफ्तार तेज, जानें पेट्रोल-डीजल का हाल

भारत में बदला ट्रेंड! CNG कारों की डिमांड हाई, EV की रफ्तार तेज, जानें पेट्रोल-डीजल का हाल

CNG Cars Rises in India: भारत में CNG कारों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है और EV की रफ्तार दोगुनी हो गई है. आइए जानें EV कारों की ग्रोथ कितनी हुई है और कार मार्केट के ताजा आंकड़े पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Apr 2026 04:14 PM (IST)
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भारत में अब लोगों की कार खरीदने की सोच तेजी से बदल रही है. पहले जहां पेट्रोल और डीजल कारों का दबदबा था, अब CNG और इलेक्ट्रिक कारें तेजी से अपनी जगह बना रही हैं. हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, देश में बिकने वाली हर 4 में से 1 कार अब CNG है. वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के दौरान कार मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिला. जहां पेट्रोल और डीजल कारों की मांग में गिरावट आई, वहीं CNG और EV कारों की बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ. आइए विस्तार से जानते हैं.

आंकड़ों में समझें मार्केट का बदलाव

अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल/इथेनॉल कारों की हिस्सेदारी घटकर 47.48% रह गई, जो पिछले साल 50.82% थी. इसका मतलब है कि पेट्रोल कारों की मांग धीरे-धीरे कम हो रही है. डीजल कारों की हिस्सेदारी भी हल्की गिरावट के साथ 18.08% रही, जो पहले 18.23% थी. हालांकि यह गिरावट ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि डीजल की पॉपुलेरिटी भी कम हो रही है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी CNG कारों में देखने को मिली. इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 21.98% हो गई, जो पिछले साल 19.60% थी. इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी 2.61% से बढ़कर 4.25% हो गई है. यानी EV की रफ्तार लगभग दोगुनी हो गई है. वहीं हाइब्रिड कारों का हिस्सा थोड़ा घटकर 8.22% रह गया है.

कौन सी कंपनियां किस सेगमेंट में आगे?

अगर अलग-अलग सेगमेंट की बात करें, तो पेट्रोल कारों में Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai, Kia, Toyota, Skoda, Volkswagen, Renault और Nissan जैसी कंपनियों के कई मॉडल मौजूद हैं. डीजल सेगमेंट में Mahindra और Tata Motors का दबदबा है, जबकि Hyundai, Kia, Toyota और MG भी मजबूत स्थिति में हैं. ये कंपनियां सस्ती से लेकर महंगी तक हर तरह की डीजल कारें देती हैं. CNG सेगमेंट में Maruti Suzuki अभी भी सबसे आगे है, लेकिन पिछले कुछ समय में Tata Motors और Hyundai ने भी इस सेगमेंट में तेजी से पकड़ बनाई है. इलेक्ट्रिक कारों में Tata Motors और Mahindra के साथ MG, Hyundai, Kia, BYD और VinFast जैसी कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं. वहीं हाइब्रिड कारों में Maruti और Toyota का दबदबा बना हुआ है.

यह भी पढ़ें:-

Explainer: 2026 होगा मिड-साइज SUVs का साल: जानें कौन सी गाड़ियां हुईं लॉन्च और अपकमिंग मॉडल्स?

Published at : 09 Apr 2026 04:14 PM (IST)
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