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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत में उगाएं 'लाल-पीली' शिमला मिर्च और कमाएं मोटा मुनाफा, मार्केट में डिमांड देख किसान हुए गदगद

खेत में उगाएं 'लाल-पीली' शिमला मिर्च और कमाएं मोटा मुनाफा, मार्केट में डिमांड देख किसान हुए गदगद

Shimla Mirch Cultivation Tips: सफेद और हरी के बाद अब लाल-पीली शिमला मिर्च किसानों के लिए कमाई का नया जरिया बन गई है. मार्केट में इसकी जबरदस्त मांग ने मुनाफे को कई गुना बढ़ा दिया है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 12 Apr 2026 04:41 PM (IST)
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Shimla Mirch Cultivation Tips: खेती-किसानी के बदलते दौर में अब सिर्फ अनाज उगाना ही काफी नहीं है. बल्कि आज के दौर का समझदार किसान वही है. जो बाजार की नब्ज को समझता है. आजकल बड़े शहरों के होटलों, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड जॉइंट्स में लाल और पीली शिमला मिर्च की भारी मांग है. रंगीन शिमला मिर्च न केवल देखने में आकर्षक होती है. बल्कि सेहत के मामले में भी यह गुणों की खान है.

बहुत से किसान पॉलीहाउस और खुले खेतों में इसे उगाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं. विटामिन-ए. सी और जरूरी खनिजों से भरपूर होने के चलते फिट रहने वाले लोग इसे सलाद और डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं. यही वजह है कि पारंपरिक हरी शिमला मिर्च के मुकाबले रंगीन किस्मों के दाम बाजार में कहीं ज्यादा मिलते हैं. जान लीजिए कैसे कर सकते हैं इससे मोटी कमाई.

ऐसे उगाएं लाल-पीली शिमला मिर्च

रंगीन शिमला मिर्च की खेती के लिए तापमान और मिट्टी का तालमेल बहुत जरूरी है. यह फसल 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सबसे अच्छी तरह फलती-फूलती है. इसके लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी एकदम परफेक्ट है. बशर्ते खेत में पानी निकालने का अच्छा रास्ता हो. क्योंकि जड़ों में रुका हुआ पानी पूरी मेहनत खराब कर सकता है.

  • मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.0 के बीच रखें जिससे पौधों को भरपूर पोषण मिले.
  • बहुत ज्यादा ठंड या भारी बारिश से बचाने के लिए इसे पॉलीहाउस में उगाना ज्यादा सेफ रहता है.

खेत तैयार करते समय सही माहौल और पानी निकलने की व्यवस्था आपकी फसल की आधी सफलता तय कर देती है.

यह भी पढ़ें:  लीची की पैदावार को बर्बाद कर सकते हैं ये खतरनाक कीट, जानिए कृषि विशेषज्ञों के बचाव के तरीके

इन किस्मों के बीज लेकर आएं

अच्छी पैदावार के लिए सबसे जरूरी है सही बीजों का चुनाव करना. मार्केट में कैलिफ़ोर्निया वंडर (लाल) और येलो वंडर (पीला) जैसी किस्में काफी हिट हैं. एक हेक्टेयर के लिए करीब 250 से 300 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं. लेकिन इन्हें सीधे खेत में डालने के बजाय पहले नर्सरी में पौधे तैयार करना एक समझदारी भरा फैसला होता है.

  • अरका गौरव और अरका बसंत जैसी पीली किस्में अपनी चमक और वजन के लिए जानी जाती हैं.
  • बीजों को बोने से पहले उपचारित जरूर करें ताकि शुरुआती बीमारियां पौधों के पास न आएं.

जब पौधे करीब एक महीने के हो जाएं. तब उन्हें 45×45 सेंटीमीटर की दूरी पर खेत में शिफ्ट कर दें ताकि हर पौधे को फैलने की जगह मिले.

हो सकती है इतनी कमाई

शिमला मिर्च की सही देखरेख से 60 से 70 दिनों में तुड़ाई शुरू हो जाती है और एक हेक्टेयर से 250 क्विंटल तक की बंपर उपज मिल सकती है. रंगीन शिमला मिर्च की खेती आज के समय में एक जैकपॉट की तरह है. अगर हम मुनाफे की बात करें. तो बाजार में रंगीन शिमला मिर्च के दाम अक्सर 60 से 150 रुपये प्रति किलो के बीच रहते हैं. साल भर रहने वाली डिमांड के चलते किसान एक हेक्टेयर से खर्च काटकर आराम से 8 से 12 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Apr 2026 04:41 PM (IST)
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 Agriculture Farming Shimla Mirch Bell Peppers
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