अब हर किसी के बजट में Tesla! Elon Musk लाने वाले हैं सबसे किफायती SUV, जानें कब तक होगी एंट्री

अगर आप Tesla की कार खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट की वजह से रुक जाते हैं, तो अब आपके लिए अच्छी खबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी एक नई और किफायती इलेक्ट्रिक SUV पर काम कर रही है. यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो कम कीमत में प्रीमियम EV का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार Tesla ने इस नई SUV के लिए अपने सप्लायर्स से बातचीत शुरू कर दी है. इससे साफ है कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में इसे बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है.

डिजाइन और प्लेटफॉर्म में क्या होगा खास

दरअसल, ये नई Tesla SUV पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी. यानी यह Model 3 या Model Y का सस्ता वर्जन नहीं होगी, बल्कि एक बिल्कुल नया मॉडल होगा. डिजाइन की बात करें तो यह SUV कॉम्पैक्ट साइज की होगी, जिसकी लंबाई करीब 4.28 मीटर हो सकती है. यह Model Y से छोटी होगी, जिससे इसे शहर में चलाना आसान रहेगा और पार्किंग में भी कम जगह लगेगी. इसका छोटा साइज और स्मार्ट डिजाइन इसे खास तौर पर शहर के ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बना सकता है.

रोबोटैक्सी से हटकर आम लोगों पर फोकस

पिछले कुछ समय से Tesla का ध्यान रोबोटैक्सी और ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर ज्यादा था. यहां तक कि कंपनी ने अपनी सस्ती कार के प्रोजेक्ट को भी कुछ समय के लिए रोक दिया था. लेकिन अब Tesla को समझ आ गया है कि पूरी तरह से बिना ड्राइवर वाली कारों को आम लोगों तक पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा. इसी वजह से कंपनी ने फिर से आम ग्राहकों के लिए किफायती इलेक्ट्रिक कार बनाने पर ध्यान देना शुरू किया है.

कहां बनेगी और कब होगी लॉन्च

रिपोर्ट्स के अनुसार इस नई SUV का प्रोडक्शन सबसे पहले चीन के शंघाई प्लांट में शुरू किया जाएगा. इसके बाद इसे अमेरिका और यूरोप के बाजारों में भी लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, लॉन्च को लेकर अभी कोई पक्की तारीख सामने नहीं आई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में है, इसलिए इसे बाजार में आने में थोड़ा समय लग सकता है. Tesla का रिकॉर्ड भी बताता है कि कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स तय समय से देर से लॉन्च होते हैं, इसलिए इस SUV के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

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