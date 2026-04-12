निकोलस पूरन और हेनरिक क्लासेन किए जाएंगे रिलीज? इस कारण लखनऊ और हैदराबाद को लगा करोड़ों का चूना

IPL के आंकड़े गवाही देते हैं कि बहुत ज्यादा सैलरी लेने वाले खिलाड़ी आमतौर पर फ्लॉप ही रहते हैं. 2024 सीजन याद हो तो दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. स्टार्क ने सीजन में 17 विकेट तो लिए, लेकिन उनकी गजब कुटाई भी हुई थी. 27 करोड़ी ऋषभ पंत और 25 करोड़ लेने वाले कैमरून ग्रीन भी उन्हीं फ्लॉप खिलाड़ियों की सूची में आते हैं. मगर फिलहाल सबसे बड़ा चूना हेनरिक क्लासेन और निकोलस पूरन अपनी-अपनी आईपीएल टीम को लगा रहे हैं.

निकोलस पूरन लगा रहे लखनऊ को चूना

सबसे पहले निकोलस पूरन की बात करें तो 2025 मेगा ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 21 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम देकर रिटेन किया था. पिछले सीजन पूरन ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 524 रन बनाए थे. आईपीएल 2025 समाप्त होने के कुछ समय बाद ही उन्होंने जून महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.

अब पूरन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसलिए उनके लिए गेम फिटनेस बरकरार रख पाना बहुत मुश्किल साबित हुआ है. इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद उन्होंने MLC और CPL में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन SA20 में वो 16.88 के बेकार औसत से 152 रन बना सके थे. वहीं IPL 2026 की 4 पारियों में वो केवल 41 रन बना सके हैं. यह 21 करोड़ वाला प्रदर्शन तो कतई नहीं है. उनका पूरा सीजन ऐसा ही चला, तो वो समय दूर नहीं जब LSG पूरन को रिलीज करने पर विचार करने लगेगी.

हेनरिक क्लासेन का भी वही हाल

मेगा ऑक्शन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासेन को 23 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. उन्होंने भी रिटेन होने के बाद 2025 सीजन में 44.27 के बढ़िया औसत से 487 रन बनाए थे. IPL 2026 में क्लासेन का प्रदर्शन भी बहुत धमाकेदार नहीं रहा है. उन्होंने 181 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन उनकी पारियों में पहले वाला इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया है.

कुछ समय पूर्व समाप्त हुई SA20 2026 लीग में क्लासेन पूरे सीजन में मात्र 138 रन बना सके थे. वहीं मेजर लीग क्रिकेट में तो उनका हाल उससे भी बुरा रहा, जहां 6 मैचों में उनके बल्ले से केवल 81 रन निकले. क्लासेन ने भी जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके प्रदर्शन में जाहिर तौर पर गिरावट देखी गई है.

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