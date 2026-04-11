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Car Engine Tips: ये 4 गलतियां कार के इंजन को कर देती हैं खोखला, कहीं आप भी तो नहीं दोहराते हैं इन्हें?
Car Engine Tips: अक्सर लोग नई या महंगी कार तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी सही तरीके से सर्विसिंग और मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते हैं. धीरे-धीरे यही चीचें कार के इंजन को खोखला कर देती हैं.
Car Engine Tips:आज के समय में कार खरीदना जितना आसान है, उतनी ही जरूरी उसकी सही देखभाल करना भी है. अक्सर लोग नई या महंगी कार तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी सही तरीके से सर्विसिंग और मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते हैं. धीरे-धीरे यही चीचें कार के इंजन को खोखला कर देती हैं और दूसरे जरूरी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाने लगती है. बहुत सी दिक्कतें अचानक नहीं आतीं, बल्कि हमारी रोज की ड्राइविंग आदतों के कारण धीरे-धीरे बढ़ती हैं. शुरुआत में ये गलतियां छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये इंजन की ताकत कम कर देती हैं. ऐसे में आज हम आपको ऐसी 4 आम गलतियां बताते हैं, जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं और जिनका सीधा असर कार के इंजन पर पड़ता है.
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Published at : 11 Apr 2026 07:49 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion