बहुत से लोग कार स्टार्ट करते ही उसे तेज स्पीड में चलाने लगते हैं. जबकि ठंडे इंजन को ठीक से गर्म होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है.ठंडे इंजन को तुरंत भगाने से इंजन के अंदर मौजूद पार्ट्स पर दबाव पड़ता है और धीरे-धीरे नुकसान बढ़ता है.