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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Engine Tips: ये 4 गलतियां कार के इंजन को कर देती हैं खोखला, कहीं आप भी तो नहीं दोहराते हैं इन्हें?

Car Engine Tips: ये 4 गलतियां कार के इंजन को कर देती हैं खोखला, कहीं आप भी तो नहीं दोहराते हैं इन्हें?

Car Engine Tips: अक्सर लोग नई या महंगी कार तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी सही तरीके से सर्विसिंग और मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते हैं. धीरे-धीरे यही चीचें कार के इंजन को खोखला कर देती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Apr 2026 07:49 AM (IST)
Car Engine Tips: अक्सर लोग नई या महंगी कार तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी सही तरीके से सर्विसिंग और मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते हैं. धीरे-धीरे यही चीचें कार के इंजन को खोखला कर देती हैं.

Car Engine Tips:आज के समय में कार खरीदना जितना आसान है, उतनी ही जरूरी उसकी सही देखभाल करना भी है. अक्सर लोग नई या महंगी कार तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी सही तरीके से सर्विसिंग और मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते हैं. धीरे-धीरे यही चीचें कार के इंजन को खोखला कर देती हैं और दूसरे जरूरी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाने लगती है. बहुत सी दिक्कतें अचानक नहीं आतीं, बल्कि हमारी रोज की ड्राइविंग आदतों के कारण धीरे-धीरे बढ़ती हैं. शुरुआत में ये गलतियां छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये इंजन की ताकत कम कर देती हैं. ऐसे में आज हम आपको ऐसी 4 आम गलतियां बताते हैं, जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं और जिनका सीधा असर कार के इंजन पर पड़ता है.

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बहुत से लोग कार स्टार्ट करते ही उसे तेज स्पीड में चलाने लगते हैं. जबकि ठंडे इंजन को ठीक से गर्म होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है.ठंडे इंजन को तुरंत भगाने से इंजन के अंदर मौजूद पार्ट्स पर दबाव पड़ता है और धीरे-धीरे नुकसान बढ़ता है.
बहुत से लोग कार स्टार्ट करते ही उसे तेज स्पीड में चलाने लगते हैं. जबकि ठंडे इंजन को ठीक से गर्म होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है.ठंडे इंजन को तुरंत भगाने से इंजन के अंदर मौजूद पार्ट्स पर दबाव पड़ता है और धीरे-धीरे नुकसान बढ़ता है.
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कुछ ड्राइवर पर क्लच पैडल पर पैर टिकाए रखते हैं. इससे क्लच प्लेट जल्दी घिस जाती है और कार के इंजन को खोखला कर देती हैं. क्लच पैडल पर पैर रखकर ड्राइव करने की आदत लंबे समय में महंगी साबित हो सकती है.
कुछ ड्राइवर पर क्लच पैडल पर पैर टिकाए रखते हैं. इससे क्लच प्लेट जल्दी घिस जाती है और कार के इंजन को खोखला कर देती हैं. क्लच पैडल पर पैर रखकर ड्राइव करने की आदत लंबे समय में महंगी साबित हो सकती है.
Published at : 11 Apr 2026 07:49 AM (IST)
Tags :
Auto Car Maintenance Car Driving Tips Car Engine Tips Engine Overload

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