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हिंदी न्यूज़ऑटोTVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी

TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी

अगर आप कम बजट में एक अच्छी और भरोसेमंद बाइक खरीदना चाहते हैं, तो TVS Sport ES, Hero HF Deluxe और Bajaj Platina 100 जैसे विकल्प आपके लिए सही साबित हो सकते हैं.आइए जानें इनमें सबसे सस्ती बाइक कौन सी है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Apr 2026 05:58 PM (IST)
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भारत का टू-व्हीलर बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में गिना जाता है, जहां हर ग्राहक कम कीमत में अच्छी और टिकाऊ बाइक चाहता है. खासकर गांव और छोटे शहरों में लोग ऐसी बाइक पसंद करते हैं जो कम खर्च में ज्यादा माइलेज दे और लंबे समय तक बिना ज्यादा मेंटेनेंस के चले. हाल ही में GST 2.0 लागू होने के बाद कई बाइक्स की कीमतों में कमी आई है, जिससे आम लोगों के लिए बाइक खरीदना और आसान हो गया है. आइए आपको भारत की सबसे सस्ती और पॉपुलर बाइक्स के बारे में बताते हैं, ताकि आप अपने बजट के हिसाब से सही चुनाव कर सकें.

TVS Sport ES

अगर भारत की सबसे सस्ती बाइक की बात करें तो TVS Sport ES इस समय सबसे आगे है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 55,500 रुपए है, जो इसे बजट सेगमेंट में सबसे किफायती विकल्प बनाती है. इस बाइक में 109.7cc का इंजन दिया गया है, जो 8.3hp की पावर और 8.7Nm का टॉर्क देता है. इसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बाइक का माइलेज बेहतर हो जाता है और इंजन स्मूद चलता है. यह बाइक खासकर उन लोगों के लिए सही है जो रोजाना ऑफिस या काम के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं और कम खर्च में ज्यादा फायदा चाहते हैं. इसकी सीट आरामदायक है और रखरखाव का खर्च भी कम आता है, जिससे यह लंबे समय के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाती है.

Hero और Honda की सस्ती बाइक्स 

Hero और Honda भी बजट बाइक्स के मामले में पीछे नहीं हैं. Hero HF Deluxe की कीमत लगभग 56,657 रुपए से शुरू होती है और यह अपने मजबूत इंजन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. इसमें 97.2cc का इंजन मिलता है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छा है. वहीं Hero HF 100 भी एक किफायती बाइक है जिसकी कीमत करीब 59,839 रुपए है. यह बाइक कम कीमत में अच्छी माइलेज देती है और ग्रामीण इलाकों में काफी पसंद की जाती है. दूसरी तरफ Honda Shine 100 की कीमत 65,393 रुपए है और इसमें आपको थोड़ा बेहतर डिजाइन और स्मूद राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है.

Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 100 भी इस लिस्ट में एक मजबूत दावेदार है. इसकी कीमत करीब 66,015 रुपए है और यह अपनी शानदार माइलेज के लिए जानी जाती है. इसमें 100cc का इंजन मिलता है, जो 7.9hp की पावर और 8.3Nm का टॉर्क देता है. ये बाइक खास तौर पर उन लोगों के लिए सही है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं. इसकी सस्पेंशन सिस्टम भी अच्छा है, जिससे खराब सड़कों पर भी आरामदायक सफर मिलता है. 

यह भी पढ़ेंः भारत में बदला ट्रेंड! CNG कारों की डिमांड हाई, EV की रफ्तार तेज, जानें पेट्रोल-डीजल का हाल

Published at : 12 Apr 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Hero HF Deluxe Cheapest Bikes INDIA TVS Sport ES Budget Bikes 2026
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