Tata Sierra खरीदनी है तो जान लीजिए ये बात, डिलीवरी के लिए करना पड़ेगा इतना इंतजार

Tata Sierra Waiting Period: टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 21.29 लाख रुपये तक जाती है. गाड़ी की भारी मांग के चलते इसका वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन ऑटो मार्केट में Tata Sierra की लॉन्चिंग के बाद से ही गाड़ी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. पिछले साल नवंबर 2025 में लॉन्च हुई इस SUV को ग्राहकों का इतना प्यार मिल रहा है कि अब इसे खरीदने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. इसका मतलब यह है कि इस कार का वेटिंग पीरियड काफी लंबा है. 

टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 21.29 लाख रुपये तक जाती है. गाड़ी की भारी मांग के चलते इस गाड़ी पर 4 से 6 महीने तक की वेटिंग चल रही है. इसके बेस मॉडल Smart Plus के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, वहीं टॉप मॉडल्स के लिए 3 से 4 महीने का वेटिंग पीरियड है. 

टाटा सिएरा के अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमत

टाटा सिएरा का स्मार्ट प्लस वेरिएंट, जिसमें 1.5-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, इस गाड़ी का बेस मॉडल है. इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 11.49 लाख रुपये है. वहीं 1.5-लीटर Kryojet डीजल इंजन के साथ मिलने वाले बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये है.

टाटा सिएरा के प्योर वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम प्राइस 12.99 लाख रुपये से शुरू होकर 15.99 लाख रुपये के बीच है. सिएरा के प्योर प्लस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 14.49 लाख रुपये से शुरू होकर 17.49 लाख रुपये के बीच है.

इन वेरिएंट्स की क्या है कीमत?

टाटा सिएरा के एडवेंचर मॉडल में तीन वेरिएंट लाए गए हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 15.29 लाख रुपये से शुरू होकर 16.79 लाख रुपये तक जाती है. एडवेंचर प्लस के चार वेरिएंट मार्केट में हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपये से शुरू होकर 18.49 लाख रुपये तक जाती है. टाटा सिएरा के Accomplished मॉडल के चार वेरिएंट और Accomplished Plus के तीन वेरिएंट मार्केट में आए हैं.

40 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च, सिर्फ 5.65 लाख रुपये में लॉन्च हुई Nissan की 7-सीटर 

 

Published at : 18 Feb 2026 12:27 PM (IST)
