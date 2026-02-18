40 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च, सिर्फ 5.65 लाख रुपये में लॉन्च हुई Nissan की 7-सीटर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो40 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च, सिर्फ 5.65 लाख रुपये में लॉन्च हुई Nissan की 7-सीटर

Nissan Gravite कम कीमत, थर्ड रो सीटिंग, अच्छे फीचर्स और बेहतर माइलेज के साथ बाजार में लॉन्च की गई है. बजट में बड़ी फैमिली कार ढूंढ रहे ग्राहकों के लिए यह एक अच्छा विकल्प बन सकती है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Feb 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

निसान ने भारतीय बाजार में अपनी नई कॉम्पैक्ट MPV Nissan Gravite को लॉन्च कर दिया है. ये 4 मीटर से कम लंबाई वाली MPV है और कंपनी ने दावा किया है कि इसे चलाने की लागत सिर्फ 40 पैसे प्रति किलोमीटर हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत 5.65 लाख रुपये रखी गई है, जो इसे भारत की सबसे सस्ती तीन रो वाली MPV बनाती है. यह कार खासतौर पर उन परिवारों के लिए लाई गई है जो कम बजट में ज्यादा सीटिंग वाली गाड़ी चाहते हैं.

अलग स्टाइल और नया लुक

Nissan Gravite असल में रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन इसे अलग स्टाइल और डिजाइन के साथ पेश किया गया है. इसमें नई ग्रिल, बदला हुआ फ्रंट बंपर और बोनट पर बड़ा Gravite नाम लिखा हुआ है, जो इसे अलग पहचान देता है. इसका लुक सिंपल लेकिन मॉडर्न रखा गया है, ताकि यह युवा और फैमिली दोनों ग्राहकों को पसंद आए.

फीचर्स से भरपूर इंटीरियर

कार के अंदर ठीक-ठाक साइज का टचस्क्रीन दिया गया है. इसके साथ क्रूज कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, वायरलेस चार्जिंग, वॉक अवे लॉक और अप्रोच अनलॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा रेन सेंसिंग वाइपर भी दिए गए हैं. खास बात यह है कि इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जिससे सुरक्षा के मामले में भी यह मजबूत बनती है.

इंजन और माइलेज

Nissan Gravite में 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स विकल्प में आता है. AMT वर्जन 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जबकि मैनुअल वर्जन 19.3 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है. बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस लागत इसे किफायती बनाते हैं.

मुकाबला 

ग्रैवाइट का मुकाबला सीधे रेनो ट्राइबर से होगा और कुछ हद तक मारुति सुजुकी अर्टिगा से भी रहेगा. निसान इस साल टेक्टन और एक नई 7 सीटर SUV भी लॉन्च करने वाली है. कंपनी अपने डीलर नेटवर्क को मजबूत करने पर भी काम कर रही है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सर्विस मिल सके.

Published at : 18 Feb 2026 11:54 AM (IST)
