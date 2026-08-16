खत्म होगा इंतजार, टोयोटा भारत में लॉन्च करेगी Land Cruiser FJ

Toyota की Land Cruiser सीरीज अपनी दमदार ऑफ-रोड कैपेसिटी, मजबूत बिल्ड और प्रीमियम पहचान के लिए दुनियाभर में जानी जाती है. अब कंपनी इस लाइनअप की सबसे छोटी और सबसे किफायती SUV Land Cruiser FJ को भारतीय बाजार में लाने की तैयारी कर रही है. खास बात यह है कि यह Maruti Suzuki की किसी कार पर बेस्ड रीबैज मॉडल नहीं होगी, बल्कि Toyota का अपना प्रोडक्ट होगी.कंपनी भारत में इसका प्रोडक्शन भी करने की योजना बना रही है, जिससे इसकी कीमत को कम रखने में मदद मिल सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक Toyota Land Cruiser FJ को भारत में 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है.यानी भारतीय ग्राहकों को इसके लिए अभी कुछ समय इंतजार करना होगा.कंपनी ने इस SUV को 2025 के Japan Mobility Show में पेश किया था और इसके बाद से ही इसके भारत आने की चर्चा चल रही थी.अब भारत के लिए इसकी लॉन्चिंग कन्फर्म होने की जानकारी सामने आई है.

कितनी हो सकती है कीमत?

Land Cruiser FJ को भारत में लाने के साथ Toyota यहां इसका उत्पादन भी शुरू करने की तैयारी में है. कंपनी का लक्ष्य इस SUV को ज्यादा से ज्यादा लोकल पार्ट्स के साथ तैयार करना है. Toyota हर साल करीब 89,000 यूनिट्स बनाने की योजना बना रही है, जिसमें से लगभग 40,000 यूनिट्स मिडिल ईस्ट के बाजारों में एक्सपोर्ट की जा सकती हैं. लोकल उत्पादन से इंपोर्ट लागत कम होगी और इसका फायदा कार की कीमत पर भी पड़ सकता है.

Land Cruiser FJ की भारतीय कीमत को लेकर अभी कंपनी ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. हालांकि, रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इसे करीब 30 लाख रुपये के बजट में लॉन्च किया जा सकता है.अगर ऐसा होता है तो यह मौजूदा Fortuner के मुकाबले अलग कीमत वाले ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है और Land Cruiser परिवार की सबसे किफायती SUV बन जाएगी.भारत में इसका मुकाबला Mahindra Scorpio N 4x4 और Force Gurkha जैसी ऑफ-रोडिंग SUV से होने की उम्मीद है.





दमदार इंजन और 4WD सिस्टम

Land Cruiser FJ को Toyota के IMV लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. इसमें 2.7-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है.यह इंजन करीब 163 PS की पावर और 246 Nm का टॉर्क पैदा कर सकता है. इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है.सबसे खास बात यह है कि SUV में 4-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा, जिससे इसे खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग के लिए ज्यादा सक्षम बनाया जा सकेगा.

Land Cruiser FJ का आकार Fortuner से छोटा होगा.रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लंबाई 4,574 mm, चौड़ाई 1,855 mm और ऊंचाई 1,960 mm होगी.इसका व्हीलबेस 2,580 mm और ग्राउंड क्लियरेंस करीब 215 mm होगा. यानी यह एक कॉम्पैक्ट आकार की SUV होगी, लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस और 4WD सिस्टम इसे ऑफ-रोडिंग के लिए मजबूत विकल्प बना सकते हैं.

Land Cruiser FJ का डिजाइन बॉक्सी और मस्कुलर रखा गया है.इसमें LED हेडलाइट्स के साथ LED DRLs, रूफ रेल्स, साइड स्टेप्स और स्क्वायर व्हील आर्च दिए जाएंगे.पीछे की तरफ टेलगेट पर स्पेयर व्हील लगाया गया है और साइड-ओपनिंग टेलगेट दिया गया है.ये डिजाइन एलिमेंट SUV को काफी रफ और ऑफ-रोडिंग वाला लुक देते हैं.





किन लोगों के लिए बेस्ट होगी SUV?

Land Cruiser FJ को 5-सीटर SUV के रूप में पेश किया जाएगा. यानी यह उन ग्राहकों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है जो बड़ी 7-सीटर SUV के बजाय मजबूत और ऑफ-रोड कैपेसिटी वाली 5-सीटर कार चाहते हैं. केबिन में मॉडर्न फीचर्स भी दिए जाएंगे. इसमें 12.5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल होने की जानकारी सामने आई है.

Toyota Land Cruiser FJ भारतीय बाजार में कंपनी की एक जरूरी SUV बन सकती है. Land Cruiser की पहचान, 4WD सिस्टम, मजबूत लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म और कम कीमत इसे Fortuner से अलग और ज्यादा किफायती Land Cruiser विकल्प बना सकती है. हालांकि, भारत में इसकी अंतिम कीमत, लॉन्च डेट और भारतीय स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, इसलिए फिलहाल करीब 30 लाख रुपये की कीमत और 2028 लॉन्च को संभावित अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए.

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