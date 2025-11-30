भारत में SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच Tata Punch भी लोगों की पसंदीदा माइक्रो SUV बनी हुई है. अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स Punch के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है और इसे भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी इसके नए मॉडल को लगातार टेस्ट कर रही है और इसे कई बार सड़कों पर कैमरे में कैद किया गया है. इन स्पॉटिंग्स से साफ है कि Punch Facelift में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई अहम अपडेट देखने को मिलेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

डिजाइन में होंगे बड़े बदलाव

रिपोर्ट्स की मानें तो नई Punch Facelift का लुक काफी हद तक Punch EV की तरह होगा. इसमें स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, LED DRLs और हॉरिजॉन्टल स्लैट वाली नई फ्रंट ग्रिल देखने को मिल सकती है. इसके अलावा नए डिजाइन का फ्रंट बंपर, शार्प बॉडी लाइन्स और 16-इंच के नए अलॉय व्हील्स इसे ज्यादा स्टाइलिश बनाएंगे. रियर डिजाइन में भी छोटे-मोटे अपडेट देखने को मिल सकते हैं ताकि SUV का लुक और मॉडर्न लगे.

फीचर्स में बड़ा अपग्रेड

इंटीरियर में भी Punch Facelift के साथ कई अपग्रेड मिलने की उम्मीद है. इसमें 10.2-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की संभावना है जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आएगा. इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 360-डिग्री कैमरा, पुश स्टार्ट, वायरलेस चार्जिंग और बेहतर सीट क्वालिटी जैसी प्रीमियम फीचर्स भी जोड़ी जा सकती हैं. सुरक्षा के मामले में नई Punch को अब 6 एयरबैग के साथ पेश किया जा सकता है, जिससे यह सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा मजबूत विकल्प बन जाएगी.

इंजन और परफॉर्मेंस

मैकेनिकल तौर पर Punch Facelift में कोई बदलाव नहीं होगा. इसमें मौजूदा मॉडल की तरह 1.2-लीटर Revotron पेट्रोल इंजन का ही उपयोग किया जाएगा, जो 87.8 PS पावर और 115 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन मिलने की उम्मीद है.

लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला