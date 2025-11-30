एक्सप्लोरर
टेस्टिंग के दौरान दिखी Tata Punch Facelift, डिजाइन और फीचर्स में मिलेंगे बड़े बदलाव, जानें कब होगी लॉन्च
Tata Punch Facelift भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है. टेस्टिंग के दौरान कई बड़े बदलाव सामने आए हैं, जिनमें नया डिजाइन, 10.2-इंच स्क्रीन, 360 कैमरा और 6 एयरबैग शामिल हो सकते हैं. आइए डिट्लिस जानते हैं.
भारत में SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच Tata Punch भी लोगों की पसंदीदा माइक्रो SUV बनी हुई है. अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स Punch के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है और इसे भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी इसके नए मॉडल को लगातार टेस्ट कर रही है और इसे कई बार सड़कों पर कैमरे में कैद किया गया है. इन स्पॉटिंग्स से साफ है कि Punch Facelift में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई अहम अपडेट देखने को मिलेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.
डिजाइन में होंगे बड़े बदलाव
- रिपोर्ट्स की मानें तो नई Punch Facelift का लुक काफी हद तक Punch EV की तरह होगा. इसमें स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, LED DRLs और हॉरिजॉन्टल स्लैट वाली नई फ्रंट ग्रिल देखने को मिल सकती है. इसके अलावा नए डिजाइन का फ्रंट बंपर, शार्प बॉडी लाइन्स और 16-इंच के नए अलॉय व्हील्स इसे ज्यादा स्टाइलिश बनाएंगे. रियर डिजाइन में भी छोटे-मोटे अपडेट देखने को मिल सकते हैं ताकि SUV का लुक और मॉडर्न लगे.
फीचर्स में बड़ा अपग्रेड
- इंटीरियर में भी Punch Facelift के साथ कई अपग्रेड मिलने की उम्मीद है. इसमें 10.2-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की संभावना है जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आएगा. इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 360-डिग्री कैमरा, पुश स्टार्ट, वायरलेस चार्जिंग और बेहतर सीट क्वालिटी जैसी प्रीमियम फीचर्स भी जोड़ी जा सकती हैं. सुरक्षा के मामले में नई Punch को अब 6 एयरबैग के साथ पेश किया जा सकता है, जिससे यह सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा मजबूत विकल्प बन जाएगी.
इंजन और परफॉर्मेंस
- मैकेनिकल तौर पर Punch Facelift में कोई बदलाव नहीं होगा. इसमें मौजूदा मॉडल की तरह 1.2-लीटर Revotron पेट्रोल इंजन का ही उपयोग किया जाएगा, जो 87.8 PS पावर और 115 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन मिलने की उम्मीद है.
लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला
- कंपनी ने अभी Punch Facelift की लॉन्च डेट की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च के बाद यह SUV Hyundai Exter, Maruti Ignis, Nissan Magnite और Renault Kiger जैसे मॉडलों को कड़ी टक्कर दे सकती है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
Hockey
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टेलीविजन
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL