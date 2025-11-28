हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में लॉन्च हुई देश की सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर! कई हाईटेक फीचर्स से है लैस, जानें कितनी है कीमत

डुकाटी ने भारत में 2025 Streetfighter V2 को नए 890cc इंजन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और दो वेरिएंट्स के साथ लॉन्च कर दी है. आइए इसकी कीमत और राइवल्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Nov 2025 10:34 AM (IST)
Preferred Sources

Ducati ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2025 Streetfighter V2 को लॉन्च कर दिया है, जो पहले से ज्यादा हल्की, तेज और टेक्नोलॉजी से लैस है. कंपनी ने इस बाइक को अपनी फेमस Panigale V2 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है, जिसे सुपरबाइक राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है. नए मॉडल को दो वेरिएंट्स में उतारा गया है, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प मिल सके. आइए इंजन, फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

890cc V-Twin इंजन के साथ और भी दमदार

  • नए वर्जन में Ducati ने बड़ा बदलाव इंजन में किया है. इस बार कंपनी ने बाइक को 890cc वी-ट्विन इंजन से लैस किया है, जो कि सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि Ducati के अनुसार अब तक का सबसे हल्का इंजन भी है. यह इंजन 120 हॉर्सपावर की Power और 93.3 Nm का टॉर्क देता है. पुराने मॉडल में इस्तेमाल होने वाला 955cc इंजन ज्यादा भारी था, जबकि नया इंजन सिर्फ 54.4 किलोग्राम वजन का है. हल्के इंजन की वजह से बाइक का पावर-टू-वेट रेशियो बेहतर हुआ है, जिसके चलते तेज एक्सेलेरेशन और स्मूथ राइड का एक्सपीरियंस मिलता है. 

कई एडवांस फीचर्स के साथ हुई और भी हाई-टेक

  • 2025 Streetfighter V2 में Ducati ने कई मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए हैं, जिससे राइडर को बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है. बाइक में कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल, क्विक शिफ्टर जैसे हाई-एंड फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो राइड को पूरी तरह कंट्रोल रखते हैं. इसके साथ ही इसमें Race, Sport, Road और Wet Riding Modes दिए गए हैं, जिनके जरिए राइडर अपनी जरूरत के अनुसार राइडिंग स्टाइल सेट कर सकता है. नए मॉडल में एक बड़ा 5-इंच डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें सभी जानकारी क्लियर और  Colourful Graphics में मिलती है. इसके अलावा बाइक में LED हेडलाइट्स और DRL, लॉन्च कंट्रोल, पिट लिमिटर जैसे फीचर्स इसे एक प्रोफेशनल लेवल की सुपरबाइक बनाते हैं.

कीमत और मुकाबला

भारत में 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर वी2 को दो वेरिएंट्स में उतारा गया है. बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 17.50 लाख रुपये रखी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 19.49 लाख रुपये है. भारत में नेकेड सुपरबाइक सेगमेंट में Ducati Streetfighter V2 का मुकाबला कुछ पावरफुल बाइक्स से होता है. इनमें Kawasaki Z900 और Triumph Street Triple RS जैसी बाइक्स शामिल हैं. ये दोनों ही मॉडल अपनी परफॉर्मेंस और कीमत के मामले में काफी पॉपुलर हैं, लेकिन Ducati Streetfighter V2 अपने हल्के वजन, एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रीमियम राइडिंग फील की वजह से एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है.

Published at : 28 Nov 2025 10:32 AM (IST)
