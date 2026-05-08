Tata Punch बनी देश की नंबर-1 SUV,Fronx की बिक्री ने सबको चौंकाया, Creta को भी छोड़ा पीछे

भारतीय SUV बाजार में अप्रैल 2026 के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला. Tata Punch ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV का खिताब हासिल कर लिया. कंपनी ने इस दौरान Punch की 19,107 यूनिट्स बेचीं. पिछले साल अप्रैल 2025 में इसकी 12,496 यूनिट्स की बिक्री हुई थी. इस तरह SUV ने सालाना आधार पर करीब 53 प्रतिशत की मजबूत बढ़त दर्ज की. Punch की कॉम्पैक्ट डिजाइन, बेहतर सेफ्टी फीचर्स और किफायती कीमत इसकी सफलता की बड़ी वजह मानी जा रही है.

Maruti Fronx ने बढ़ाई टेंशन

इस बार सबसे ज्यादा चर्चा Maruti Fronx की रही. कंपनी ने अप्रैल 2026 में Fronx की 18,829 यूनिट्स की बिक्री की और दूसरा स्थान हासिल कर लिया. पिछले साल इसी महीने इसकी 14,345 यूनिट्स बिकी थीं. यानी SUV की बिक्री में करीब 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. Fronx ने बिक्री के मामले में कई पॉपुलर SUVs को पीछे छोड़ दिया.

Tata Nexon तीसरे नंबर पर पहुंची

Tata Nexon इस बार तीसरे स्थान पर रही. अप्रैल 2026 में इसकी 18,126 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 15,457 यूनिट्स था. SUV ने करीब 17 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की, लेकिन फिर भी यह टॉप-2 में जगह नहीं बना सकी.

Hyundai Creta की बिक्री में गिरावट

Hyundai Creta के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा कमजोर रहा. कंपनी ने इसकी 15,291 यूनिट्स बेचीं, जबकि पिछले साल अप्रैल में 17,016 यूनिट्स की बिक्री हुई थी. यानी Creta की बिक्री में करीब 17 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली.वहीं Mahindra Scorpio की बिक्री में भी हल्की कमी आई. अप्रैल 2026 में इसकी 14,719 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल इसी समय 15,534 यूनिट्स की बिक्री हुई थी.

Brezza और Venue ने भी दिखाई ताकत

Maruti Brezza इस बार छठे स्थान पर रही. इसकी 14,124 यूनिट्स बिकीं, हालांकि बिक्री में 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई. दूसरी तरफ Hyundai Venue ने शानदार वापसी की और 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 12,420 यूनिट्स की बिक्री हासिल की. Kia Seltos और Kia Sonet भी टॉप-10 की सूची में शामिल रहीं. दोनों SUVs की बिक्री में अच्छी बढ़त देखने को मिली, जिससे भारतीय SUV बाजार में मुकाबला और तेज हो गया.

ये भी पढ़ें:- ट्रैफिक चालान से छुटकारा! 9 मई को लगेगी लोक अदालत, जानें आवेदन करने का तरीका

