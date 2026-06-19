नई बस या ट्रक खरीदने का प्लान है? 1 जुलाई कीमतों में होगी 2.5% तक की बढ़ोतरी

Tata Motors Price Hike: अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक नया ट्रक, बस या छोटा कमर्शियल व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो अगले महीने आपको बड़ा झटका लग सकता है. जी हां, देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स ने अपने सभी कमर्शियल वाहनों की कीमतें बढ़ाने का मूड बना लिया है. कंपनी अगले महीने 1 जुलाई से अपने कमर्शियल व्हीकल्स के दाम में 2.5% तक का इजाफा करने जा रही है.

इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने जून के महीने में गाड़ी नहीं खरीदी, तो अगले महीने से आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. इसलिए, अगर डील फाइनल करनी है तो यही सही मौका है. तो चलिए जानतें क्यों बढ़ रहे हैं दाम.

क्यों महंगे हो रहे हैं ट्रक और बसें?

आपको बता दें कि, टाटा मोटर्स का कहना है कि गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और बाकी इनपुट कॉस्ट में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कंपनी ने बताया कि मार्केट के इस बढ़ते प्रेशर और मैन्युफैक्चरिंग के खर्च को बैलेंस करने के लिए उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ रहा है.

हालांकि, कंपनी इस बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद संभाल रही है, लेकिन पूरा बोझ अकेले उठाना मुमकिन नहीं था. यही वजह है कि इसका कुछ हिस्सा अब ग्राहकों के ऊपर डाला जा रहा है.

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हर मॉडल और वेरिएंट पर दिखेगा असर

बता दें कि, सभी गाड़ियों की कीमतें एक बराबर नहीं बढ़ेंगी. टाटा मोटर्स ने यह साफ किया है कि 2.5% की बढ़ोतरी एक अधिकतम सीमा है. यानी प्राइस हाइक अलग-अलग मॉडल, उनके इंजन ऑप्शन और वेरिएंट के हिसाब से तय होगी.

टाटा के हैवी ट्रकों, बसों, मिनी ट्रकों, पिक-अप गाड़ियों और छोटे यूटिलिटी व्हीकल्स पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा. इसलिए, आपकी पसंद की गाड़ी पर कितना दाम बढ़ेगा, यह उसके स्पेसिफिक मॉडल पर डिपेंड करेगा.

कारों के दाम भी पहले ही बढ़ चुके हैं

आपको बता दें कि टाटा मोटर्स की तरफ से यह लगातार दूसरा बड़ा झटका है. अभी पिछले हफ्ते ही कंपनी ने अपनी पैसेंजर गाड़ियों की कीमतें भी 1.5% तक बढ़ाने की घोषणा की थी. कारों के दाम बढ़ने की यह नई दरें भी 1 जुलाई से ही लागू होने वाली हैं, जिसमें पेट्रोल-डीजल कारों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल हैं. अब पैसेंजर गाड़ियों के बाद कमर्शियल पोर्टफोलियो में भी दाम बढ़ने से साफ है कि ऑटो इंडस्ट्री इस समय काफी दबाव में चल रही है.

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