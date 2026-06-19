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हिंदी न्यूज़ऑटोनई बस या ट्रक खरीदने का प्लान है? 1 जुलाई कीमतों में होगी 2.5% तक की बढ़ोतरी

नई बस या ट्रक खरीदने का प्लान है? 1 जुलाई कीमतों में होगी 2.5% तक की बढ़ोतरी

Tata Motors Price Hike: अगर आप नई कमर्शियल गाड़ी, बस या ट्रक खरीदने की सोच रहे हैं, तो जल्दी कीजिए. 1 जुलाई से टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों के दाम 2.5% तक बढ़ाने जा रही है. पूरी डिटेल्स यहां पढ़ें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 01:31 PM (IST)
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Tata Motors Price Hike: अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक नया ट्रक, बस या छोटा कमर्शियल व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो अगले महीने आपको बड़ा झटका लग सकता है. जी हां, देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स ने अपने सभी कमर्शियल वाहनों की कीमतें बढ़ाने का मूड बना लिया है. कंपनी अगले महीने 1 जुलाई से अपने कमर्शियल व्हीकल्स के दाम में 2.5% तक का इजाफा करने जा रही है. 

इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने जून के महीने में गाड़ी नहीं खरीदी, तो अगले महीने से आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. इसलिए, अगर डील फाइनल करनी है तो यही सही मौका है. तो चलिए जानतें क्यों बढ़ रहे हैं दाम.

क्यों महंगे हो रहे हैं ट्रक और बसें?

आपको बता दें कि, टाटा मोटर्स का कहना है कि गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और बाकी इनपुट कॉस्ट में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कंपनी ने बताया कि मार्केट के इस बढ़ते प्रेशर और मैन्युफैक्चरिंग के खर्च को बैलेंस करने के लिए उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ रहा है. 

हालांकि, कंपनी इस बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद संभाल रही है, लेकिन पूरा बोझ अकेले उठाना मुमकिन नहीं था. यही वजह है कि इसका कुछ हिस्सा अब ग्राहकों के ऊपर डाला जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Royal Enfield को टक्कर देने आ गईं 350cc और 650cc की नई Scrambler बाइक्स, जानें कीमत और फीचर्स

हर मॉडल और वेरिएंट पर दिखेगा असर

बता दें कि, सभी गाड़ियों की कीमतें एक बराबर नहीं बढ़ेंगी. टाटा मोटर्स ने यह साफ किया है कि 2.5% की बढ़ोतरी एक अधिकतम सीमा है. यानी प्राइस हाइक अलग-अलग मॉडल, उनके इंजन ऑप्शन और वेरिएंट के हिसाब से तय होगी. 

टाटा के हैवी ट्रकों, बसों, मिनी ट्रकों, पिक-अप गाड़ियों और छोटे यूटिलिटी व्हीकल्स पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा. इसलिए, आपकी पसंद की गाड़ी पर कितना दाम बढ़ेगा, यह उसके स्पेसिफिक मॉडल पर डिपेंड करेगा.

कारों के दाम भी पहले ही बढ़ चुके हैं

आपको बता दें कि टाटा मोटर्स की तरफ से यह लगातार दूसरा बड़ा झटका है. अभी पिछले हफ्ते ही कंपनी ने अपनी पैसेंजर गाड़ियों की कीमतें भी 1.5% तक बढ़ाने की घोषणा की थी. कारों के दाम बढ़ने की यह नई दरें भी 1 जुलाई से ही लागू होने वाली हैं, जिसमें पेट्रोल-डीजल कारों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल हैं. अब पैसेंजर गाड़ियों के बाद कमर्शियल पोर्टफोलियो में भी दाम बढ़ने से साफ है कि ऑटो इंडस्ट्री इस समय काफी दबाव में चल रही है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Jun 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Price Hike Commercial Vehicle Price Rise Tata Trucks And Buses Expensive Raw Material Cost Automobile
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