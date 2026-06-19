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हिंदी न्यूज़ऑटोBikesRoyal Enfield को टक्कर देने आ गईं 350cc और 650cc की नई Scrambler बाइक्स, जानें कीमत और फीचर्स

Royal Enfield को टक्कर देने आ गईं 350cc और 650cc की नई Scrambler बाइक्स, जानें कीमत और फीचर्स

New Scrambler Bikes: रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने आईं नई Yezdi Scrambler 350 और BSA Scrambler 650 बाइक्स. दिल्ली में बिक्री शुरू, जानें इनकी दमदार परफॉरमेंस, फीचर्स और वेरिएंट्स के हिसाब से पूरी कीमत.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 11:45 AM (IST)
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New Scrambler Bikes: जब भी बाइक की बात होती है तो रॉयल एनफील्ड का नाम सबसे पहले आता है. लेकिन अगर आप भी रॉयल एनफील्ड के वही पुराने क्लासिक लुक से बोर हो चुके हैं और कुछ नया, रफ-एंड-टफ ट्राई करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. क्लासिक लेजेंड्स ने सीधे रॉयल एनफील्ड के दबदबे को चुनौती देने के लिए अपनी दो जबरदस्त बाइक्स मार्केट में उतार दी हैं. 

दिल्ली के शोरूम्स पर अब न्यू-जेन Yezdi Scrambler 350 और धाकड़ BSA Scrambler 650 की ऑफिशियल बुकिंग और डिलीवरी शुरू हो चुकी है. ये दोनों बाइक्स ऑन-रोड और ऑफ-रोड, दोनों ही रास्तों पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. तो चलिए जानतें हैं इन बाइक्स के बारें में डिटेल्स में.

शहर की गलियों का नया किंग

अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो हल्की हो, ट्रैफिक में आसानी से मुड़ सके और वीकेंड पर आपको पहाड़ों की सैर भी करा दे, तो येज्दी की यह बाइक आपके लिए परफेक्ट है. सिर्फ 174 किलो वजन के साथ यह भारत की सबसे हल्की 350cc स्क्रैम्बलर बाइक बन गई है. इसमें बिल्कुल नया लिक्विड-कूल्ड 'कटार' इंजन दिया गया है, जो 30 bhp की पावर और 30 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 

कंपनी का दावा है कि यह बाइक आराम से 30 km/pl का माइलेज दे देगी. इसके क्लासिक कर्व्स, ऊंचे फ्रंट बीक और स्पोक व्हील्स इसे एक प्योर 'फैक्ट्री-कस्टम' लुक देते हैं.

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असली ब्रिटिश स्वैग और दमदार लुक 

अगर आप बड़े और भारी इंजनों के शौकीन हैं तो आपके लिए BSA Scrambler 650 एक तगड़ा ऑप्शन बनकर आई है. इस बाइक में भारत का इकलौता 652cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 45 bhp की दमदार पावर और 55 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इस बाइक का डिजाइन कंपनी की पुरानी आइकॉनिक बाइक्स जैसे गोल्ड स्टार कैटालिना से इंस्पायर है. 

क्रोम एक्सेंट वाला फ्यूल टैंक, रिब्ड बेंच सीट और सिग्नेचर ओवल साइड पैनल्स इसके लुक में चार चांद लगाते हैं. यह उन राइडर्स के लिए है जिन्हें सड़कों पर बिना किसी की रुकावट के अपनी शर्तों पर चलना पसंद है.

जानें कीमत, वारंटी और वेरिएंट्स की पूरी जानकारी 

कीमत के मामले में कंपनियों ने काफी अग्रेसिव दांव खेला है. Yezdi Scrambler 350 की शुरुआती कीमत ₹1,99,950 (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो रंगों के हिसाब से ₹2,08,950 तक जाती है. वहीं, बड़ी BSA Scrambler 650 की शुरुआती कीमत ₹3,24,950 है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत ₹3,40,950 (एक्स-शोरूम) तक है. 

ग्राहकों की टेंशन खत्म करने के लिए कंपनी इन बाइक्स पर 4 साल या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है. साथ ही 1 साल का रोडसाइड असिस्टेंस भी मुफ्त मिल रहा है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Jun 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
New Scrambler Bikes Yezdi 350 BSA 650 Scrambler Price
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