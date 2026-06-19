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हिंदी न्यूज़ऑटोHero और Harley-Davidson ने खेला बड़ा दांव, भारत में बनेंगी बाइक्स, दुनिया भर में बिकेंगी

Hero और Harley-Davidson ने खेला बड़ा दांव, भारत में बनेंगी बाइक्स, दुनिया भर में बिकेंगी

Hero- Harley Partnership: भारत में बनेंगी एंट्री-लेवल प्रीमियम बाइक्स और दुनिया भर में होंगी एक्सपोर्ट. जानें नई Harley Sprint और आगामी 440cc वेरिएंट्स की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 12:34 PM (IST)
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Hero-Harley Partnership: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार से एक ऐसी खबर आई है जो हर टू-व्हीलर लवर का दिल खुश कर देगी. देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प और अमेरिका की आइकॉनिक क्रूजर बाइक निर्माता हार्ले-डेविडसन अब अपनी पार्टनरशिप को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रहे हैं. दोनों कंपनियां मिलकर भारत में ऐसी एंट्री-लेवल प्रीमियम बाइक्स बनाने की तैयारी में हैं जो न सिर्फ भारतीय सड़कों पर दौड़ेंगी बल्कि यहीं से पूरी दुनिया के बाजारों में एक्सपोर्ट की जाएंगी. 

इस मेगा प्लान से ग्लोबल मार्केट में भारत का दबदबा और बढ़ने वाला है. तो चलिए जानतें हैं कि, अब भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस पार्टनरशिप के बाद क्या बदलाव हो सकते हैं.

भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब

इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह है कि अब भारत दुनिया के लिए प्रीमियम बाइक्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है. दोनों कंपनियां मिलकर एंट्री-लेवल परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स और क्रूज़र्स की एक नई रेंज तैयार कर रही हैं. इन नए मॉडल्स को खासकर उभरते हुए विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है. 

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम Harley-Davidson स्प्रिंट का सामने आ रहा है, जिसे इसी साल इंटरनेशनल मार्केट्स में उतारने की तैयारी है. इसके बाद आने वाले महीनों में कई और नए प्रोडक्ट्स भी लाइनअप में शामिल किए जाएंगे.

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घरेलू बाजार में भी मचेगा तहलका

ऐसा नहीं है कि सारा ध्यान सिर्फ एक्सपोर्ट पर ही है. भारतीय ग्राहकों के लिए भी दोनों कंपनियां अपनी मौजूदा 440cc प्लेटफॉर्म को और बड़ा करने जा रही हैं. बाजार में पहले से मौजूद 'Harley-Davidson X440' और 'Hero Mavrick 440' की कामयाबी के बाद अब इसी प्लेटफॉर्म पर नए वेरिएंट्स लाने की प्लानिंग है. 

रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी जल्द ही एक नई स्क्रैम्बलर बाइक और 'Nightster 440' नाम से एक नया मॉडल पेश कर सकती है. इसके अलावा, कंपनी देश भर में अपने 'Hero Premia' और एक्सक्लूसिव हार्ले शोरूम्स का नेटवर्क भी तेजी से बढ़ा रही है ताकि ग्राहकों को प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल सके.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Jun 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Hero Harley Partnership Global Entry Level Bikes Harley Sprint 440 Made In India Harley
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