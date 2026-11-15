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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Motors EV Supply: Tata की EVs खरीदना होगा आसान, जल्द बढ़ने वाली है सप्लाई

Tata Motors EV Supply: Tata की EVs खरीदना होगा आसान, जल्द बढ़ने वाली है सप्लाई

Tata Motors EV Supply: टाटा मोटर्स बढ़ती मांग को देखते हुए अगले 2 से 3 महीनों में हर महीने 20,000 इलेक्ट्रिक कारों की सप्लाई करने जा रही है. इससे ग्राहकों को जल्द मिलेगी डिलीवरी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 08:22 AM (IST)
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Tata Motors EV Supply: अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है. हमारे देश में टाटा कंपनी की EV कारों की डिमांड बहुत ज्यादा है. जिसके चलते कंपनी की गाड़ियों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कंपनी को सप्लाई पूरी करने में पसीने छूट रहे हैं. इस बड़ी समस्या को खत्म करने और ग्राहकों को जल्द गाड़ी दिलाने के लिए टाटा मोटर्स ने अब एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है.

दरअसल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने जानकारी दी है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के भीतर कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की महीने की सप्लाई को बढ़ाकर करीब 20,000 यूनिट तक ले जाने वाली है. आइए जानते हैं कंपनी के इस नए प्लान और ईवी बाजार से जुड़ी खास बातों के बारे में.

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कम है गाड़ियों की सप्लाई

बता दें कि टाटा मोटर्स के मुताबिक इस साल मार्च और अप्रैल के आसपास कंपनी हर महीने करीब 9,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सप्लाई करती थी. लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए इसे बढ़ाकर 16,000 यूनिट प्रति माह तक पहुंचाया गया है.

जबकि इसके बावजूद कंपनी अभी ग्राहकों की कुल मांग का सिर्फ 60 से 65 फीसदी हिस्सा ही पूरा कर पा रही है. इसी कमी को दूर करने के लिए अब इसे 20,000 गाड़ियां हर महीने तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है.

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बिक्री में हुई बढ़ोतरी

वहीं कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. क्योंकि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स ने 47,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं.

पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले यह बिक्री करीब 90 फीसदी ज्यादा है. भारी डिमांड के चलते कंपनी के प्लांट पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और डीलरशिप पर सिर्फ 10 दिनों का स्टॉक ही बचा है.

बढ़ सकती हैं कारों की कीमतें

बता दें कि एक तरफ जहां कंपनी सप्लाई बढ़ाकर ग्राहकों को खुशखबरी दे रही है. वहीं दूसरी तरफ कीमतों को लेकर थोड़ा झटका भी लग सकता है. कच्चे माल की बढ़ती महंगाई के कारण कंपनी के मुनाफे पर दबाव बढ़ रहा है. अब तक कंपनी ने बढ़ी लागत का बड़ा हिस्सा खुद उठाया है. लेकिन आने वाली तिमाही में टाटा अपनी गाड़ियों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी कर सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 08:22 AM (IST)
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