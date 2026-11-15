Tata Motors EV Supply: अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है. हमारे देश में टाटा कंपनी की EV कारों की डिमांड बहुत ज्यादा है. जिसके चलते कंपनी की गाड़ियों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कंपनी को सप्लाई पूरी करने में पसीने छूट रहे हैं. इस बड़ी समस्या को खत्म करने और ग्राहकों को जल्द गाड़ी दिलाने के लिए टाटा मोटर्स ने अब एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है.

दरअसल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने जानकारी दी है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के भीतर कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की महीने की सप्लाई को बढ़ाकर करीब 20,000 यूनिट तक ले जाने वाली है. आइए जानते हैं कंपनी के इस नए प्लान और ईवी बाजार से जुड़ी खास बातों के बारे में.

कम है गाड़ियों की सप्लाई

बता दें कि टाटा मोटर्स के मुताबिक इस साल मार्च और अप्रैल के आसपास कंपनी हर महीने करीब 9,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सप्लाई करती थी. लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए इसे बढ़ाकर 16,000 यूनिट प्रति माह तक पहुंचाया गया है.

जबकि इसके बावजूद कंपनी अभी ग्राहकों की कुल मांग का सिर्फ 60 से 65 फीसदी हिस्सा ही पूरा कर पा रही है. इसी कमी को दूर करने के लिए अब इसे 20,000 गाड़ियां हर महीने तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है.

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बिक्री में हुई बढ़ोतरी

वहीं कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. क्योंकि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स ने 47,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं.

पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले यह बिक्री करीब 90 फीसदी ज्यादा है. भारी डिमांड के चलते कंपनी के प्लांट पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और डीलरशिप पर सिर्फ 10 दिनों का स्टॉक ही बचा है.

बढ़ सकती हैं कारों की कीमतें

बता दें कि एक तरफ जहां कंपनी सप्लाई बढ़ाकर ग्राहकों को खुशखबरी दे रही है. वहीं दूसरी तरफ कीमतों को लेकर थोड़ा झटका भी लग सकता है. कच्चे माल की बढ़ती महंगाई के कारण कंपनी के मुनाफे पर दबाव बढ़ रहा है. अब तक कंपनी ने बढ़ी लागत का बड़ा हिस्सा खुद उठाया है. लेकिन आने वाली तिमाही में टाटा अपनी गाड़ियों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी कर सकती है.

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