Elon Musk Cybertruck: जब भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात आती है तो अमेरिकी टेस्ला कंपनी का नाम सबसे पहले आता है. अभी हाल ही में कंपनी अपने फ्यूचरिस्टिक साइबरट्रक को लेकर चर्चे में है. जानकारी दें दे कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने घोषणा की थी कि वह साल 2027 के पहले 6 महीने तक इस स्टेनलेस-स्टील पिकअप ट्रक का मैन्युफैक्चर पूरी तरह बंद कर देगी.

लेकिन अब एलन मस्क ने अपने इस फैसले को बदल दिया है और टाइम लाइन को आगे बढ़ा दिया है. तो चलिए खबर में जानते हैं कि एलन मस्क ने अपने इस फैसले में क्यों बदलाव किया और इसके पीछे की वजह क्या है.

विरोध का दिख रहा है असर

बता दें कि टेस्ला के अचानक साइबरट्रक का प्रोडक्शन रोकने के एलान के बाद सोशल मीडिया पर ग्राहकों और टेस्ला फैंस की तरफ से काफी विरोध देखने को मिला था. जबकि कई खरीदारों ने शिकायत की थी कि उन्होंने महीनों या सालभर पहले गाड़ी बुक की थी और उनका ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है.

वहीं ग्राहकों की इस नाराजगी और भारी-भरकम पेंडिंग ऑर्डर बैकलॉग को देखते हुए एलन मस्क को अपना फैसला बदलना पड़ा. कंपनी ने साफ किया है कि इन अतिरिक्त महीनों में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का निर्माण किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को उनकी गाड़ियां मिल सकें.

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साइबरकैब के लिए जगह बनाने की थी योजना

जानकारी दें दे कि टेस्ला का मुख्य उद्देश्य अपने गीगाफैक्ट्री टैक्सस में प्रोडक्शन कैपेसिटी को ऑटोनॉमस साइबरकैब की तरफ शिफ्ट करना है. कंपनी भविष्य की तकनीक और रोबोटैक्सी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है. जिसके लिए उन्हें भारी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की जरूरत है.

इसी वजह से पहले साइबरट्रक की मैन्युफैक्चरिंग लाइन को बंद करने का फैसला लिया गया था. हालांकि कमर्शियल फायदे के बजाय थोड़ा भावनात्मक और ग्राहक हित का हवाला देते हुए मस्क ने प्रोजेक्ट को कुछ और हफ्तों का वक्त दे दिया है.

कम हो रही है बिक्री

बता दें कि लॉन्च के बाद से ही साइबरट्रक की बिक्री में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. भारी वजन, ऊंचे दाम और कई तकनीकी रिकॉल के चलते इस गाड़ी को वह ग्लोबल सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद एलन मस्क ने की थी.

जबकि इसके अलावा बार-बार कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण भी आम ग्राहकों की दिलचस्पी इसमें थोड़ी कम हुई है. यही वजह है कि कंपनी अब भविष्य के दूसरे मॉडल्स पर ज्यादा फोकस करना चाहती है.

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