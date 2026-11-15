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हिंदी न्यूज़ऑटोElon Musk Cybertruck: Tesla Cybertruck का प्रोडक्शन 2027 तक बढ़ा, जानें क्यों बदला फैसला?

Elon Musk Cybertruck: Tesla Cybertruck का प्रोडक्शन 2027 तक बढ़ा, जानें क्यों बदला फैसला?

Elon Musk Cybertruck: टेस्ला ने अपने चर्चित साइबरट्रक के प्रोडक्शन को 2027 की गर्मियों के अंत तक बढ़ा दिया है. जानिए एलन मस्क ने क्यों लिया यह फैसला और क्या है पूरी वजह.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 06:56 AM (IST)
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Elon Musk Cybertruck: जब भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात आती है तो अमेरिकी टेस्ला कंपनी का नाम सबसे पहले आता है. अभी हाल ही में कंपनी अपने फ्यूचरिस्टिक साइबरट्रक को लेकर चर्चे में है. जानकारी दें दे कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने घोषणा की थी कि वह साल 2027 के पहले 6 महीने तक इस स्टेनलेस-स्टील पिकअप ट्रक का मैन्युफैक्चर पूरी तरह बंद कर देगी.

लेकिन अब एलन मस्क ने अपने इस फैसले को बदल दिया है और टाइम लाइन को आगे बढ़ा दिया है. तो चलिए खबर में जानते हैं कि एलन मस्क ने अपने इस फैसले में क्यों बदलाव किया और इसके पीछे की वजह क्या है.

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विरोध का दिख रहा है असर

बता दें कि टेस्ला के अचानक साइबरट्रक का प्रोडक्शन रोकने के एलान के बाद सोशल मीडिया पर ग्राहकों और टेस्ला फैंस की तरफ से काफी विरोध देखने को मिला था. जबकि कई खरीदारों ने शिकायत की थी कि उन्होंने महीनों या सालभर पहले गाड़ी बुक की थी और उनका ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है.

वहीं ग्राहकों की इस नाराजगी और भारी-भरकम पेंडिंग ऑर्डर बैकलॉग को देखते हुए एलन मस्क को अपना फैसला बदलना पड़ा. कंपनी ने साफ किया है कि इन अतिरिक्त महीनों में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का निर्माण किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को उनकी गाड़ियां मिल सकें.

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साइबरकैब के लिए जगह बनाने की थी योजना

जानकारी दें दे कि टेस्ला का मुख्य उद्देश्य अपने गीगाफैक्ट्री टैक्सस में प्रोडक्शन कैपेसिटी को ऑटोनॉमस साइबरकैब की तरफ शिफ्ट करना है. कंपनी भविष्य की तकनीक और रोबोटैक्सी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है. जिसके लिए उन्हें भारी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की जरूरत है.

इसी वजह से पहले साइबरट्रक की मैन्युफैक्चरिंग लाइन को बंद करने का फैसला लिया गया था. हालांकि कमर्शियल फायदे के बजाय थोड़ा भावनात्मक और ग्राहक हित का हवाला देते हुए मस्क ने प्रोजेक्ट को कुछ और हफ्तों का वक्त दे दिया है.

कम हो रही है बिक्री

बता दें कि लॉन्च के बाद से ही साइबरट्रक की बिक्री में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. भारी वजन, ऊंचे दाम और कई तकनीकी रिकॉल के चलते इस गाड़ी को वह ग्लोबल सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद एलन मस्क ने की थी.

जबकि इसके अलावा बार-बार कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण भी आम ग्राहकों की दिलचस्पी इसमें थोड़ी कम हुई है. यही वजह है कि कंपनी अब भविष्य के दूसरे मॉडल्स पर ज्यादा फोकस करना चाहती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 06:56 AM (IST)
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