अब दुनिया पर राज करेगी Tata Motors, Iveco डील से बदल सकता है पूरा खेल

Tata Motors Iveco Deal: Tata Motors Iveco Deal: टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर दिन एक बड़ा रिकॉर्ड बना रही है. भारत में टाटा की गाड़ियों की बिक्री जमकर होती हैं. ग्लोबल मोटर्स में कई बार इतिहास रच चुकी टाटा अब एक और इतिहास रचने जा रही है. टाटा मोटर्स ने इटली की मशहूर ट्रक और बस बनाने वाली दिग्गज कंपनी इवेको के नॉन-डिफेंस बिजनेस को खरीदने का बड़ा ऐलान किया है.

करीब 4.4 बिलियन डॉलर (लगभग 36,000 करोड़ रुपये) का यह ऐतिहासिक सौदा भारतीय ऑटो इतिहास के सबसे बड़े सौदों में से एक है. इस मास्टरस्ट्रोक के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाटा मोटर्स अब घरेलू बाजार से निकलकर पूरी दुनिया के कमर्शियल व्हीकल मार्केट पर राज करने के लिए तैयार है. चलिए जानतें हैं कि, इस डील से क्या फायदा हो सकता है.

टॉप 4 कंपनियों में शामिल हो सकती है टाटा

बता दें कि, टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और कमर्शियल व्हीकल डिवीजन के एमडी गिरीश वाघ के मुताबिक, यह डील साल 2026 के सितंबर महीने FY27 की दूसरी तिमाही तक पूरी होने की उम्मीद है. इस सौदे का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि टाटा मोटर्स दुनिया की टॉप 4 सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल निर्माताओं में शामिल हो जाएगी.

अभी तक टाटा का लगभग 90 परसेंट कमर्शियल व्हीकल रेवेन्यू सिर्फ भारत से आता था. जिससे वह भारतीय बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर थी. लेकिन इवेको के साथ आते ही टाटा को यूरोप, ब्राजील, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े विकसित देशों के बाजारों में सीधी एंट्री मिल जाएगी. पहले टाटा की मौजूदगी इन देशों में न के बराबर थी.

यह भी पढ़ें: Highway Helpline: हाईवे पर खराब हो जाए गाड़ी या फट जाए टायर तो कैसे मिलेगी मदद, नोट कर लें यह नंबर

दोनों कंपनियां मचायेंगी धमाल

ऐसा माना जा रहा है इस रणनीतिक साझेदारी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स एक-दूसरे को टक्कर नहीं देते. बल्कि एक-दूसरे की कमी को पूरा करते हैं. गिरीश वाघ ने बताया कि इवेको के पास सबसे छोटा प्रोडक्ट डेली है. जबकि टाटा मोटर्स के पास उससे नीचे की पूरी रेंज मौजूद है.

इसी तरह इवेको के पास प्रीमियम बसें, माइनिंग टिपर्स और भारी-भरकम हेवी ट्रक्स की एक बेहतरीन और वर्ल्ड-क्लास रेंज है. जिसे टाटा अब भारतीय बाजार की जरूरतों के हिसाब से यहां उतार सकती है. यानी अब छोटे हाथी से लेकर दुनिया के सबसे प्रीमियम और बड़े ट्रक्स तक सब कुछ एक ही प्लेटफार्म के नीचे मिलेगा.

यह भी पढ़ें: जहां भारत में 100 रुपये से ज्यादा है पेट्रोल, लेकिन इस देश में सिर्फ 2 रुपये लीटर में मिलता है पेट्रोल