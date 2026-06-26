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हिंदी न्यूज़ऑटोजहां भारत में 100 रुपये से ज्यादा है पेट्रोल, लेकिन इस देश में सिर्फ 2 रुपये लीटर में मिलता है पेट्रोल

जहां भारत में 100 रुपये से ज्यादा है पेट्रोल, लेकिन इस देश में सिर्फ 2 रुपये लीटर में मिलता है पेट्रोल

Cheapest Petrol Price in World: भारत में जहां पेट्रोल के दाम ₹100 के पार हैं पहुंच चुकें हैं. वहीं दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पानी की बोतल से भी सस्ता यानी सिर्फ ₹2 लीटर में पेट्रोल मिलता है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 01:59 PM (IST)
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Cheapest Petrol Price in World: भारत में आज के समय पेट्रोल के दामों में तेजी से इजाफा हुआ है और इस समय पेट्रोल 100 के पार बिक रहे हैं. पेट्रोल के बढ़ते लगातार दाम से आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है. आजकल गाड़ी की टंकी फुल कराते समय काफी जेब पर एक बड़ा बोझ पड़ता है. हालांकि, आज हम आपको एक ऐसे सच से रूबरू करायेंगे जिस पढ़कर आपको भी यकीन नहीं होगा. 

बता दें कि इसी दुनिया में एक ऐसा अनोखा देश भी है जहां पेट्रोल की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे? इस देश में पेट्रोल की कीमत किसी पानी की बोतल से भी कई गुना कम है. यहां आपको महज 2 रुपये लीटर के आसपास पेट्रोल मिल जाता है जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है. तो चलिए जानतें हैं वह कौन सा देश है.

यह देश बेच रहा सबसे सस्ता पेट्रोल

आज के समय में हर देश में पेट्रोल की खपत बहुत ज्यादा हो गई है. बता दें कि, जब भी आप दुनिया में सबसे सस्ते पेट्रोल बिकने वाले देश का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले ईरान या वेनेजुएला का नाम आता है. आपका यह सोचना पूरी तरह से गलत भी नहीं है क्योंकि ये देश हमेशा इस लिस्ट में ऊपर-नीचे होते रहते हैं. लेकिन ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने का रिकॉर्ड अफ्रीका महाद्वीप के एक खास देश लीबिया का नाम है.

आपको जानकर हैरानी होगा कि लीबिया में फिलहाल एक लीटर पेट्रोल की कीमत महज ₹2.17 के आसपास है. इतनी कम कीमत होने के कारण यहां के लोग फ्यूल खर्च की कोई चिंता ही नहीं करते.

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यह है असली वजह 

लीबिया में इतने सस्ते पेट्रोल का नाम सुनकर अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर लीबिया में इतना सस्ता पेट्रोल कैसे मिल पा रहा है? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं. पहला तो यह कि लीबिया के पास पूरे अफ्रीका महाद्वीप में कच्चे तेल का सबसे बड़ा और दुनिया का दसवां सबसे बड़ा भंडार मौजूद है. 

दूसरा और सबसे मुख्य कारण यह है कि वहां की सरकार अपने नागरिकों को आर्थिक राहत देने के लिए फ्यूल पर भारी-भरकम सब्सिडी देती है. इसके अलावा, वहां पेट्रोल पर भारत की तरह भारी टैक्स और ड्यूटीज नहीं लगाई जाती हैं, जिससे आम जनता तक यह बेहद कम दाम में पहुंचता है.

भारत में क्यों महंगे पड़ते हैं पेट्रोल?

अगर आप लीबिया के मुकाबले भारत की स्थिति को देखें तो जमीन-आसमान का अंतर नजर आता है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 परसेंट कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है. जिसकी वजह से इंटरनेशनल बाजारों की कीमतों का सीधा असर हमारे यहां पड़ता है. इसके बाद जब यह तेल भारत पहुंचता है तो केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों की तरफ से वैट जैसी भारी टैक्स लागू होती है. 

इसके ऊपर डीलर का कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी जुड़ जाता है, यही वजह है कि भारत में पेट्रोल 100 रूपये के पार बिक रहा है और लीबिया जैसे देश में यह पानी के भाव मिलता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 26 Jun 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Cheapest Petrol Price In World Libya Petrol Rate In Indian Rupees Why Fuel Is Cheap In Libya India Vs Libya Petrol Price Comparison
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