हाईवे पर खराब हो जाए गाड़ी या फट जाए टायर तो कैसे मिलेगी मदद, नोट कर लें यह नंबर

Highway Helpline: कई बार ऐसे होता है कि आप नेशनल हाईवे पर यात्रा कर रहे होते हैं और अचानक आपकी गाड़ी में कोई परेशानी आ जाती है. अब ऐसी समस्याओं के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल, नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान अगर अचानक गाड़ी खराब हो जाए, टायर पंचर हो जाए या किसी हादसे का सामना करना पड़े तो अब यात्रियों को लंबे समय तक मदद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाईवे पर वाहन मरम्मत और पंक्चर रिपेयर जैसी सुविधाओं का दायरा बढ़ा रहा है. इसके साथ में आपात स्थिति में मदद के लिए 24 घंटे काम करने वाली टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि हाईवे पर गाड़ी खराब हो जाए या टायर फट जाए तो मदद कैसे मिलेगी.

इस नंबर पर कॉल करते ही मिलेगी मदद

हाईवे पर किसी भी आपात स्थिति में यात्री अपने मोबाइल नंबर से 1033 डायल कर सकते हैं. यह पूरी तरह टोल फ्री हेल्पलाइन है और साल के 365 दिन, 24 घंटे काम करती है. कॉल मिलने के बाद संबंधित हाईवे के कंट्रोल रूम को सूचना भेजी जाती है और कॉलर की लोकेशन के आधार पर सबसे नजदीकी राहत टीम मौके के लिए रवाना कर दी जाती है. अगर सड़क हादसा हुआ तो एंबुलेंस और पैरामेडिकल स्टाफ भेजा जाता है. वहीं वाहन खराब है या सड़क पर फंस जाने की स्थिति में क्रेन, पेट्रोलिंग वाहन और दूसरी जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाती है.

1033 पर मिलती है यह सुविधा

इस हेल्पलाइन के जरिए यात्रियों को कई तरह की मुफ्त सहायता मिलती है. इनमें दुर्घटना होने पर एंबुलेंस, घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार, खराब वाहन को क्रेन से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, सड़क सुरक्षा के लिए पेट्रोलियम वाहन भेजना और जरूरत पड़ने पर दूसरी आपात सहायता शामिल है. अगर किसी सुनसान इलाके में खराब हो जाए, फ्यूल खत्म हो जाए तब भी इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.

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हाईवे पर बढ़ेंगी रिपेयर और पंचर की सुविधा

यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर स्थित वेसाइड एमेनिटीज में वाहन रिपेयर और पंक्चर रिपेयर सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं. यह काम एनएचएआई की सहयोगी कंपनी नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा है. प्राधिकरण का कहना है कि कई हाईवे कॉरिडोर पर वाहन मरम्मत की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में छोटी-सी खराबी या टायर पंचर होने पर यात्रियों को घंटों सड़क किनारे इंतजार करना पड़ता है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद जरूरत पड़ने पर जल्द तकनीकी सहायता मिल सकेगी.

हर 40 से 60 किलोमीटर पर मिलेगी सेवाएं

देशभर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत आधुनिक वेसाइड एमेनिटीज विकसित की जा रही है. यह केंद्र आमतौर पर हर 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जा रहे हैं. यहां पहले से फ्यूल स्टेशन, फूड कोर्ट पार्किंग, वॉशरूम, रेस्ट एरिया, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और दूसरी सुविधाएं मौजूद है. अब इनमें वाहन मरम्मत और पंक्चर रिपेयर सेवाओं को भी प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाएगा.

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