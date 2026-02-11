भारत के युवा क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें मौजूद हैं, लेकिन अभिषेक जिस तरह क्रिकेट की पिच पर धुंआझार बल्लेबाजी करते हैं. इसी तरह सड़कों पर भी अभिषेक को स्पीड काफी पसंद है. इस बात का अंदाजा आप इनकी कार कलेक्शन में मौजूद Ferrari Purosangueue से लगा सकते हैं. इस कार को अभिषेक ने पिछले साल अक्टूबर महीने में खरीदा था. गाड़ी की कीमत की बात करें तो यह 12.97 करोड़ रुपये ऑन-रोड है.

कितनी है गाड़ी की पावर?

Ferrari Purosangue में एक V12 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 725 हॉर्सपावर और 716 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन और रियर-व्हील ड्राइव सिस्टम है. यह कार सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेती है. गाड़ी में कोच डोर दिए गए हैं जो पीछे की ओर खुलते हैं, जिससे इसे एक मॉडर्न टच मिलता है. कार में Ferrari की नई TASV (True Active Spool Valve) सस्पेंशन तकनीक दी गई है, जो डैम्पर्स को अपने आप एडजस्ट कर देती है.

Ferrari ने अपनी इस कार में एयरोब्रिज और सस्पेंडेड रियर स्पॉइलर भी दिया है, जिससे हवा का दबाव संतुलित रहता है और ड्रैग कम होता है. इससे कार की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ जाती हैं.

कैसा है गाड़ी का इंटीरियर?

इस Ferrari का इंटीरियर किसी फाइव-स्टार लाउंज जैसा फील होता है. इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास रूफ दी गई है, जिससे अंदर का माहौल खुला और प्रीमियम लगता है. फ्रंट सीट्स में मसाज फंक्शन, वेंटिलेशन और 10 एयरबैग्स दिए गए हैं, जो कम्फर्ट और सेफ्टी दोनों देते हैं. Ferrari ने पहली बार इसमें Android Auto और Apple CarPlay की सुविधा दी है, जिससे कनेक्टिविटी आसान हो गई है.

इसके अलावा गाड़ी में ऑटोमैटिक सॉफ्ट-क्लोज दरवाजे, वायरलेस चार्जिंग और रियर पैसेंजर के लिए USB-C पोर्ट्स भी मिलते हैं. हर डिटेल को बारीकी से डिजाइन किया गया है ताकि यह Ferrari न सिर्फ तेज हो, बल्कि पूरी तरह लग्जरी एक्सपीरियंस भी दे.

