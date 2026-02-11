हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 3.3 सेकंड में 100 की रफ्तार, अभिषेक शर्मा की 13 करोड़ की इस सुपरकार पर टिकी सबकी नजरें

सिर्फ 3.3 सेकंड में 100 की रफ्तार, अभिषेक शर्मा की 13 करोड़ की इस सुपरकार पर टिकी सबकी नजरें

Ferrari Purosangue में एक V12 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 725 हॉर्सपावर और 716 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन और रियर-व्हील ड्राइव सिस्टम है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 11 Feb 2026 09:46 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के युवा क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें मौजूद हैं, लेकिन अभिषेक जिस तरह क्रिकेट की पिच पर धुंआझार बल्लेबाजी करते हैं. इसी तरह सड़कों पर भी अभिषेक को स्पीड काफी पसंद है. इस बात का अंदाजा आप इनकी कार कलेक्शन में मौजूद Ferrari Purosangueue से लगा सकते हैं. इस कार को अभिषेक ने पिछले साल अक्टूबर महीने में खरीदा था. गाड़ी की कीमत की बात करें तो यह 12.97 करोड़ रुपये ऑन-रोड है. 

कितनी है गाड़ी की पावर?  

Ferrari Purosangue में एक V12 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 725 हॉर्सपावर और 716 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन और रियर-व्हील ड्राइव सिस्टम है. यह कार सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेती है. गाड़ी में कोच डोर दिए गए हैं जो पीछे की ओर खुलते हैं, जिससे इसे एक मॉडर्न टच मिलता है. कार में Ferrari की नई TASV (True Active Spool Valve) सस्पेंशन तकनीक दी गई है, जो डैम्पर्स को अपने आप एडजस्ट कर देती है. 

Ferrari ने अपनी इस कार में एयरोब्रिज और सस्पेंडेड रियर स्पॉइलर भी दिया है, जिससे हवा का दबाव संतुलित रहता है और ड्रैग कम होता है. इससे कार की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ जाती हैं.

कैसा है गाड़ी का इंटीरियर?

इस Ferrari का इंटीरियर किसी फाइव-स्टार लाउंज जैसा फील होता है. इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास रूफ दी गई है, जिससे अंदर का माहौल खुला और प्रीमियम लगता है. फ्रंट सीट्स में मसाज फंक्शन, वेंटिलेशन और 10 एयरबैग्स दिए गए हैं, जो कम्फर्ट और सेफ्टी दोनों देते हैं. Ferrari ने पहली बार इसमें Android Auto और Apple CarPlay की सुविधा दी है, जिससे कनेक्टिविटी आसान हो गई है.

इसके अलावा गाड़ी में ऑटोमैटिक सॉफ्ट-क्लोज दरवाजे, वायरलेस चार्जिंग और रियर पैसेंजर के लिए USB-C पोर्ट्स भी मिलते हैं. हर डिटेल को बारीकी से डिजाइन किया गया है ताकि यह Ferrari न सिर्फ तेज हो, बल्कि पूरी तरह लग्जरी एक्सपीरियंस भी दे.

यह भी पढ़ें:-

New Renault Duster vs Maruti Victoris: कौन-सी Hybrid SUV खरीदना रहेगा बेहतर? यहां जानें अंतर 

 

Published at : 11 Feb 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Ferrari Purosangue T20 World Cup 2026 Abhishek Sharma Ferrari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
राजस्थान
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
इंडिया
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
Advertisement

वीडियोज

Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
राजस्थान
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
इंडिया
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
बॉलीवुड
The Manipur Diaries Trailer Out: मोनालिसा की 'द डायरी आफ मणिपुर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, महाकुंभ वायरल गर्ल की एक्टिंग छू लेगी दिल
मोनालिसा की 'द डायरी आफ मणिपुर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, महाकुंभ वायरल गर्ल की एक्टिंग छू लेगी दिल
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
बांग्लादेश चुनाव: कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
जनरल नॉलेज
पैसेंजर प्लेन में जान बचाने के लिए क्यों नहीं होते पैराशूट, फाइटर जेट वाला फॉर्मूला यहां क्यों हो जाता है फेल?
पैसेंजर प्लेन में जान बचाने के लिए क्यों नहीं होते पैराशूट, फाइटर जेट वाला फॉर्मूला यहां क्यों हो जाता है फेल?
यूटिलिटी
बैंक से लेकर होटल बिल तक... अब हर बार नहीं दिखाना होगा PAN, जानें क्या होने जा रहा बदलाव?
बैंक से लेकर होटल बिल तक... अब हर बार नहीं दिखाना होगा PAN, जानें क्या होने जा रहा बदलाव?
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget