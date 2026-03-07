करीब 6 लाख से 10 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत में कई शानदार SUV खरीदी जा सकती हैं. इन गाड़ियों में अच्छा डिजाइन, आरामदायक स्पेस, बढ़िया माइलेज और सुरक्षा के लिए जरूरी फीचर्स मिलते हैं. इसी वजह से ये गाड़ियां मिडिल क्लास परिवारों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही हैं.