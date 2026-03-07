हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोMaruti Fronx या Tata Punch, 40 हजार सैलरी में कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा बेहतर? दोनों का ऐसा है लुक

Maruti Fronx vs Tata Punch: अगर आप 40 हजार सैलरी पर कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी आपके लिए खरीदना बेहतर रहेगा?

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 07 Mar 2026 02:29 PM (IST)
भारतीय बाजार में अब SUV खरीदना सिर्फ हाई-फाई लोगों तक ही सीमित नहीं है. आजकल मिडिल क्लास लोगों के लिए कई किफायती SUV मौजूद हैं. अगर किसी शख्स की सैलरी करीब 35 से 40 हजार रुपये है और उस पर पहले से कोई बड़ा लोन नहीं है, तो वह भी आसानी से SUV खरीदने के बारे में सोच सकता है.

करीब 6 लाख से 10 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत में कई शानदार SUV खरीदी जा सकती हैं. इन गाड़ियों में अच्छा डिजाइन, आरामदायक स्पेस, बढ़िया माइलेज और सुरक्षा के लिए जरूरी फीचर्स मिलते हैं. इसी वजह से ये गाड़ियां मिडिल क्लास परिवारों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही हैं.
बाजार में ऐसी कई गाड़ियां मौजूद हैं जिनकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें अच्छे फीचर्स, बेहतर माइलेज और जरूरी सेफ्टी सुविधाएं मिलती हैं. इन गाड़ियों में Tata Punch और Maruti Fronx जैसी गाड़ियों के नाम शामिल हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किस गाड़ी की कीमत कितनी है?
Published at : 07 Mar 2026 02:29 PM (IST)
