अगर 1 लाख डाउन पेमेंट पर Hyundai Creta खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स

अगर 1 लाख डाउन पेमेंट पर Hyundai Creta खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स

Hyundai Creta on EMI: इंडियन मार्केट में पॉपुलर Hyundai Creta को EMI पर खरीदने के लिए आपको गाड़ी का पूरा फाइनेंस प्लान जानना होगा. आइए जानते हैं कि इसे खरीदने के लिए कितना कार लोन मिल जाएगा?

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 08 Mar 2026 02:29 PM (IST)
Hyundai Creta on EMI: इंडियन मार्केट में पॉपुलर Hyundai Creta को EMI पर खरीदने के लिए आपको गाड़ी का पूरा फाइनेंस प्लान जानना होगा. आइए जानते हैं कि इसे खरीदने के लिए कितना कार लोन मिल जाएगा?

भारतीय बाजार में Hyundai Creta सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है. अगर आप Hyundai Creta खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. अगर आप इस गाड़ी को फुल पेमेंट न देकर EMI पर खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको गाड़ी के फाइनेंस प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं.

1/5
Hyundai Creta की शुरुआती कीमत 10,72 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें आपको 1,25,335 RTO शुल्क, 54,995 इंश्योरेंस और 11,525 अन्य चार्ज देना होता है. ऐसे में गाड़ी की कुल ऑन रोड कीमत करीब 12.64 लाख रुपये हो जाती है.
Hyundai Creta की शुरुआती कीमत 10,72 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें आपको 1,25,335 RTO शुल्क, 54,995 इंश्योरेंस और 11,525 अन्य चार्ज देना होता है. ऐसे में गाड़ी की कुल ऑन रोड कीमत करीब 12.64 लाख रुपये हो जाती है.
2/5
अगर आप Hyundai Creta खरीदते समय 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो बाकी की राशि यानी 11.64 लाख रुपये का आपको कार लोन लेना होगा. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो बैंक आपको सही ब्याज दर पर दे सकता है.
अगर आप Hyundai Creta खरीदते समय 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो बाकी की राशि यानी 11.64 लाख रुपये का आपको कार लोन लेना होगा. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो बैंक आपको सही ब्याज दर पर दे सकता है.
Published at : 08 Mar 2026 02:29 PM (IST)
