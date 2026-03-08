अगर 1 लाख डाउन पेमेंट पर Hyundai Creta खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स

अगर आप Hyundai Creta खरीदते समय 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो बाकी की राशि यानी 11.64 लाख रुपये का आपको कार लोन लेना होगा. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो बैंक आपको सही ब्याज दर पर दे सकता है.