New Renault Duster vs Maruti Victoris: कौन-सी Hybrid SUV खरीदना रहेगा बेहतर? यहां जानें अंतर

हिंदी न्यूज़ऑटोNew Renault Duster vs Maruti Victoris: कौन-सी Hybrid SUV खरीदना रहेगा बेहतर? यहां जानें अंतर

New Renault Duster और Maruti Victoris दोनों ही कारें मिड-साइज SUV सेगमेंट में काफी पॉपुलर हैं. आइए जानते हैं कि डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में कौन-सी Hybrid SUV बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Feb 2026 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय मिड-साइज SUV सेगमेंट में अब हाइब्रिड गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. हाल ही में पेश हुई New Renault Duster और Maruti Suzuki Victoris आमने-सामने हैं. नई रेनो डस्टर अपने पुराने रग्ड और दमदार SUV डीएनए को आगे बढ़ाती है, जबकि मारुति विक्टोरिस मॉडर्न, स्लीक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ बाजार में उतरी है. आइए जानते हैं कि डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में कौन-सी कार बेहतर है.

डिजाइन और रोड प्रेजेंस में फर्क

New Renault Duster में चौड़े व्हील आर्च, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और Y-शेप LED लाइट्स इसे एक असली SUV का कैरेक्टर देते हैं. यह गाड़ी खराब रास्तों पर भी स्मूथ चलती है. दूसरी तरफ Maruti Victoris लंबी बॉडी, क्रोम एलिमेंट्स और स्मूद डिजाइन के साथ ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी फील देती है. शहर की सड़कों पर विक्टोरिस ज्यादा एलिगेंट दिखती है.

इंटीरियर और फीचर्स 

इंटीरियर की बात करें तो मारुति विक्टोरिस टेक्नोलॉजी और आराम पर ज्यादा फोकस करती है. इसमें 8-स्पीकर Infinity साउंड सिस्टम और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग केबिन को खास बना देती है. वहीं रेनो डस्टर का केबिन ज्यादा फंक्शनल और मजबूत महसूस होता है. इसमें 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन और Google-built-in सिस्टम मिलता है, जो कनेक्टिविटी को आसान बनाता है. दोनों SUVs में पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मौजूद हैं.

इंजन, माइलेज और ड्राइविंग स्टाइल

Renault Duster का 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन उन लोगों के लिए बेहतर है जो पावर और परफॉर्मेंस चाहते हैं. डस्टर ऑफ-रोडिंग और खराब रास्तों पर ज्यादा भरोसेमंद साबित होती है. वहीं Maruti Victoris का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम माइलेज के मामले में आगे है. शहर और हाईवे दोनों जगह यह बेहद शांत और किफायती ड्राइव देती है.

सेफ्टी और कौन-सी SUV किसके लिए?

Maruti Victoris को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और लेवल-2 ADAS मिलता है. वहीं Renault Duster में भी 6 एयरबैग्स और 17 से ज्यादा ADAS फीचर्स दिए गए हैं. अगर आपको एडवेंचर और ऑफ-रोडिंग पसंद है, तो New Renault Duster बेहतर विकल्प है. लेकिन अगर आप शहर के लिए स्मार्ट, माइलेज-फ्रेंडली और फीचर-लोडेड Hybrid SUV चाहते हैं, तो Maruti Victoris ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगी.

Published at : 10 Feb 2026 05:30 PM (IST)
Maruti Victoris Hybrid SUV Renault Duster Hybrid New Renault Duster Vs Maruti Victoris Hybrid SUV Comparison India
Embed widget