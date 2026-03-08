हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोNissan Gravite Review: कम बजट में कैसी है ये 7-सीटर फैमिली कार? यहां देखें रिव्यू

Nissan Gravite Review: कम बजट में कैसी है ये 7-सीटर फैमिली कार? यहां देखें रिव्यू

Nissan Gravite एक नई सब-4 मीटर MPV है जिसकी कीमत सिर्फ 5.6 लाख से शुरू होती है. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स, इंजन, माइलेज और ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर नजर डालते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Mar 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

निसान इंडिया के पास अब तक Magnite ही कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, लेकिन बाजार में मजबूत पकड़ बनाने के लिए कंपनी को और नए मॉडल लाने की जरूरत थी. इसी दिशा में निसान ने अपनी नई MPV Gravite को पेश किया है. यह एक सब-4 मीटर 7-सीटर कार है, जिसकी शुरुआती कीमत करीब 5.6 लाख रुपये रखी गई है. खास बात ये है कि इसकी कीमत कई हैचबैक कारों के बेस वेरिएंट से भी कम है.

कैसा है डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो Gravite का लुक Triber से थोड़ा अलग रखा गया है. इसमें नई ग्रिल, बड़े लेटरिंग, LED DRL और C-शेप डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं. इसके पहियों का डिजाइन भी अलग है जिससे कार थोड़ी नई और अलग दिखती है. पीछे का डिजाइन कुछ हद तक Triber जैसा है, लेकिन रंगों के विकल्प अलग दिए गए हैं.

केबिन और सीटिंग में अच्छा स्पेस

कार के अंदर 5+2 सीटिंग लेआउट मिलता है, यानी इसमें सात लोग बैठ सकते हैं. 3rd रो ज्यादातर बच्चों के लिए बेहतर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े भी बैठ सकते हैं. दूसरी रो में अच्छा लेगरूम मिलता है और सीट को आगे-पीछे किया जा सकता है. इसमें पीछे AC वेंट भी दिए गए हैं, जिससे पीछे बैठने वालों को आराम मिलता है. केबिन में स्टोरेज के लिए कई जगह दी गई हैं, जैसे बड़े डोर पॉकेट और ग्लव बॉक्स.

कीमत और वैल्यू

Nissan Gravite की कीमत इसे खास बनाती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 5.6 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 8 लाख रुपये से कम बताई जा रही है. AMT वर्जन की कीमत भी 9 लाख रुपये से कम हो सकती है. इस कीमत में 7-सीटर स्पेस और जरूरी फीचर्स मिलना इसे एक अच्छा वैल्यू पैकेज बनाता है

कई एडवांस फीचर्स से है लैस

फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच की टचस्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप, 6 एयरबैग, रियर कैमरा और LED हेडलैंप जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं. कुछ खास वेरिएंट में JBL साउंड सिस्टम और एयर प्यूरीफायर भी दिया गया है. Gravite में 1.0 लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो लगभग 72hp पावर और 96Nm टॉर्क देता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. शहर में यह कार आसानी से चलती है, लेकिन पूरी तरह भरी होने पर इंजन को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सस्पेंशन भारतीय सड़कों के हिसाब से ठीक है और हल्की स्टीयरिंग की वजह से शहर में इसे चलाना आसान लगता है. कुल मिलाकर Gravite कम बजट में स्पेस और फीचर्स देने वाली एक अच्छी फैमिली कार बन सकती है.

ये भी पढ़ें: Mahindra Scorpio या Tata Harrier, किस गाड़ी को खरीदने के लिए देनी होगी कम EMI? यहां जानें डिटेल्स

Published at : 08 Mar 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Auto News INDIA Nissan Gravite MPV Nissan Gravite Nissan Gravite Review Nissan Gravite Mileage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Nissan Gravite Review: कम बजट में कैसी है ये 7-सीटर फैमिली कार? यहां देखें रिव्यू
Nissan Gravite Review: कम बजट में कैसी है ये 7-सीटर फैमिली कार? यहां देखें रिव्यू
ऑटो
Women's Day पर खास तोहफा, सिर्फ इतनी सी कीमत में लॉन्च हुआ ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें खासियत
Women's Day पर खास तोहफा, सिर्फ इतनी सी कीमत में लॉन्च हुआ ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें खासियत
ऑटो
पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, जानें कितने बढ़े दाम?
पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल
ऑटो
5 मिनट में चार्जिंग का नया रिकॉर्ड, BYD की नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को चौंकाया, पेश की Blade Battery
सिर्फ 5 मिनट में चार्जिंग का नया रिकॉर्ड, BYD की नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को चौंकाया
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान से अमेरिका और इजरायल के बीच जंग के 10 Updates | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान का वार एलर्ट! IRGC बोली- '6 महीने तक भीषण जंग लड़ सकते हैं' | Trump | Breaking
Aage Ka Agenda: महायुद्ध में अब तक कितनी तबाही | Iran Israel War | America | Trump | Ashish Singh
Iran Israel War: Iran की Oil Refinery पर Israel ने की बारूदी बौछार.. | War Update | Donald Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट युद्ध में नया मोर्चा, लड़ाई में उतरे कुर्द | Donald Trump | War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
पंजाब
Punjab Budget 2026: पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
क्रिकेट
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
भोजपुरी सिनेमा
'आपके बिना अधूरा हूं..' पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए पवन सिंह, पोस्ट शेयर कर जाहिर किया दुख
पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए पवन सिंह, पोस्ट शेयर कर जाहिर किया दुख
विश्व
ईरान में खुल सकता है नया मोर्चा? कुर्द बलों की गतिविधियों से बढ़ी हलचल, जानें कौन हैं कुर्द?
ईरान में खुल सकता है नया मोर्चा? कुर्द बलों की गतिविधियों से बढ़ी हलचल, जानें कौन हैं कुर्द?
इंडिया
West Bengal: राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
ऑटो
पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, जानें कितने बढ़े दाम?
पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल
यूटिलिटी
राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज
राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget