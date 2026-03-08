Nissan Gravite Review: कम बजट में कैसी है ये 7-सीटर फैमिली कार? यहां देखें रिव्यू

निसान इंडिया के पास अब तक Magnite ही कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, लेकिन बाजार में मजबूत पकड़ बनाने के लिए कंपनी को और नए मॉडल लाने की जरूरत थी. इसी दिशा में निसान ने अपनी नई MPV Gravite को पेश किया है. यह एक सब-4 मीटर 7-सीटर कार है, जिसकी शुरुआती कीमत करीब 5.6 लाख रुपये रखी गई है. खास बात ये है कि इसकी कीमत कई हैचबैक कारों के बेस वेरिएंट से भी कम है.

कैसा है डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो Gravite का लुक Triber से थोड़ा अलग रखा गया है. इसमें नई ग्रिल, बड़े लेटरिंग, LED DRL और C-शेप डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं. इसके पहियों का डिजाइन भी अलग है जिससे कार थोड़ी नई और अलग दिखती है. पीछे का डिजाइन कुछ हद तक Triber जैसा है, लेकिन रंगों के विकल्प अलग दिए गए हैं.

केबिन और सीटिंग में अच्छा स्पेस

कार के अंदर 5+2 सीटिंग लेआउट मिलता है, यानी इसमें सात लोग बैठ सकते हैं. 3rd रो ज्यादातर बच्चों के लिए बेहतर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े भी बैठ सकते हैं. दूसरी रो में अच्छा लेगरूम मिलता है और सीट को आगे-पीछे किया जा सकता है. इसमें पीछे AC वेंट भी दिए गए हैं, जिससे पीछे बैठने वालों को आराम मिलता है. केबिन में स्टोरेज के लिए कई जगह दी गई हैं, जैसे बड़े डोर पॉकेट और ग्लव बॉक्स.

कीमत और वैल्यू

Nissan Gravite की कीमत इसे खास बनाती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 5.6 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 8 लाख रुपये से कम बताई जा रही है. AMT वर्जन की कीमत भी 9 लाख रुपये से कम हो सकती है. इस कीमत में 7-सीटर स्पेस और जरूरी फीचर्स मिलना इसे एक अच्छा वैल्यू पैकेज बनाता है

कई एडवांस फीचर्स से है लैस

फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच की टचस्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप, 6 एयरबैग, रियर कैमरा और LED हेडलैंप जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं. कुछ खास वेरिएंट में JBL साउंड सिस्टम और एयर प्यूरीफायर भी दिया गया है. Gravite में 1.0 लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो लगभग 72hp पावर और 96Nm टॉर्क देता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. शहर में यह कार आसानी से चलती है, लेकिन पूरी तरह भरी होने पर इंजन को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सस्पेंशन भारतीय सड़कों के हिसाब से ठीक है और हल्की स्टीयरिंग की वजह से शहर में इसे चलाना आसान लगता है. कुल मिलाकर Gravite कम बजट में स्पेस और फीचर्स देने वाली एक अच्छी फैमिली कार बन सकती है.

