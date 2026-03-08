हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोगांव में चलाएं या शहर में दौड़ाएं, सिर्फ 55 हजार रुपये से शुरू होती हैं ये बाइक्स, देखिए पूरी लिस्ट

Affordable Mileage Bikes: यहां हम आपको उन किफायती बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कीमत सिर्फ 55 हजार रुपये से शुरू होती है. आइए इन बाइक्स की पूरी लिस्ट देखते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 08 Mar 2026 01:22 PM (IST)
आम लोगों को डेली अप-डाउन के लिए उन बाइक्स की सबसे ज्यादा तलाश रहती है, जो कम कीमत के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे. अगर आप भी किसी ऐसी बाइक की तलाश में हैं तो यहां हम आपको उन 5 किफायती बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो देश की सबसे सस्ती बाइक्स हैं.

पहला नाम Hero HF Deluxe का है, जोकि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली किफायती बाइक्स में से एक है. जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत में काफी कमी देखने को मिली. ऐसे में अब इस बाइक की कीमत 55 हजार 992 रुपये एक्स-शोरूम है.
दूसरी बाइक टीवीएस स्पोर्ट भी अपने बेहतरीन माइलेज और कम कीमत के लिए जानी जाती है. आम लोगों में मशहूर TVS Sport बाइक की शुरुआती कीमत अब 55 हजार 100 रुपये एक्स-शोरूम है.
Published at : 08 Mar 2026 01:21 PM (IST)
