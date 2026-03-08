Maruti Celerio या Tata Tiago, पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेस्ट?

भारत में हैचबैक कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए Maruti Suzuki Celerio और Tata Tiago दो पॉपुलर गाड़ियां मानी जाती हैं. दोनों गाड़ियां किफायती कीमत, अच्छे माइलेज और डेली अप-डाउन के लिए बेस्ट हैं. अगर आप पहली नौकरी में कोई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको इन दोनों गाड़ियों की कीमत, इंजन और माइलेज के बारे में जानना बेहद जरूरी है.

Tata Tiago vs Maruti Celerio: कीमत

सबसे पहले Tata Tiago की बात करते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि Maruti Celerio की शुरुआती कीमत करीब 4.7 लाख रुपये के आसपास है. अगर दोनों कारों के टॉप वेरिएंट की कीमत की बात करें तो यह कीमत 8 से 9 लाख रुपये तक चली जाती है. इस हिसाब से शुरुआती कीमत में Tiago थोड़ी सस्ती पड़ सकती है, लेकिन दोनों ही कारें बजट सेगमेंट में आती हैं.

माइलेज के मामले में Maruti Celerio थोड़ा आगे दिखाई देती है. पेट्रोल वेरिएंट में इसका माइलेज लगभग 24 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर देता है, जबकि Tiago का माइलेज करीब 19 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर तक है. इसके CNG वेरिएंट में Celerio का माइलेज लगभग 35.60 किलोमीटर/किलोग्राम तक बताया जाता है, जो इसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट बनाता है.

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो Maruti Celerio में 998cc का पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि Tata Tiago में 1199cc का बड़ा इंजन दिया गया है. बड़ा इंजन होने की वजह से Tiago की पावर थोड़ी ज्यादा मानी जाती है. वहीं दोनों कारों में मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं.

दोनों गाड़ियों के कैसे हैं फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो Tata Tiago में कई मॉडर्न सुविधाएं दी गई हैं, जैसे गाड़ी में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कुछ एडवांस फीचर्स मिलते हैं. वहीं Celerio में भी जरूरी फीचर्स दिए गए हैं और इसका केबिन काफी स्पेशियस माना जाता है. दोनों ही कारें शहर में रोज़ाना चलाने के लिए सुविधाजनक और आसान मानी जाती हैं.

ऐसे में अगर आपको ज्यादा माइलेज और कम खर्च वाली कार चाहिए तो Maruti Celerio बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं ज्यादा पावर और फीचर्स चाहने वाले ग्राहकों के लिए Tata Tiago एक अच्छा विकल्प मानी जाती है. इसलिए कार चुनते समय अपनी जरूरत और बजट को ध्यान में रखना जरूरी है.

यह भी पढ़ें:-

पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, जानें कितने बढ़े दाम?