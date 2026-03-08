हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोVrishabh Weekly Rashifal 2026: वृषभ के लिए सप्ताह रहेगा अनुकूल, करियर-बिजनेस में बढ़ेंगे मौके रिश्तों में लौटेगी मिठास

Vrishabh Weekly Rashifal 2026: वृषभ के लिए सप्ताह रहेगा अनुकूल, करियर-बिजनेस में बढ़ेंगे मौके रिश्तों में लौटेगी मिठास

Vrishabh weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: वृषभ राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Mar 2026 07:38 AM (IST)
Vrishabh weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

  • वीक स्टार्टिंग अनुकूल रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. आप उन सभी समस्याओं को आसानी से सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे, जिनके चलते आप बीते दिनों से परेशान चल रहे थे. रुके हुए कामों में भी धीरे-धीरे गति आएगी और मानसिक तनाव कम होता हुआ महसूस होगा.
  • किसी वरिष्ठ आदमी की मदद से आप घर-परिवार के किसी सदस्य या बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हुई गलतफहमी दूर होगी. रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी और आपसी संवाद बेहतर बनेगा. परिवार के साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी हो सकती है, जिससे कई पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं.
  • बिजनेसमैन को कारोबारी मामले में अनुकूलता आएगी. बिज़नेस एक्सटेंड की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और नए अवसरों की तलाश भी करेंगे. किसी नई योजना या साझेदारी पर विचार हो सकता है, जो भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है. मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी.
  • ऑफिस में आपके कामकाज की तारीफ होगी. आपकी मेहनत और लगन को देखकर सीनियर्स प्रभावित होंगे. संभव है कि आपको कोई बड़ी रेस्पोंसिबिलिटी भी मिल जाए, जिसे निभाने में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है. हालांकि उसमें आपको सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे.
  • एम्प्लॉयड पर्सन की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. हालांकि सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर धन भी खूब खर्च होगा. घर के लिए कोई महंगी या उपयोगी वस्तु खरीदने का योग बन सकता है. भूमि-भवन और वाहन का सुख मिल सकता है. पैतृक प्रॉपर्टी से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी और लंबे समय से रुके कार्य आगे बढ़ सकते हैं.
  • न्यू जनरेशन का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा. दोस्तों के साथ घूमने-फिरने और मनोरंजन के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि खुद की सेहत और संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता सता सकती है, इसलिए थोड़ी सतर्कता बरतना जरूरी होगा.
  • प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। लव पार्टनर के साथ विश्वास और प्रेम बढ़ेगा तथा एक-दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा. मैरिड लाइफ सुखमय बना रहेगा. परिवार के साथ किसी यात्रा या धार्मिक स्थल पर जाने की योजना भी बन सकती है. दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

ये भी पढ़ें: Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के नौकरी-व्यापार में उन्नति, रिश्तों में खुशियां लेकर आया सप्ताह

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Mar 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Taurus Vrishabh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
