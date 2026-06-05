Hyundai की सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार हुई महंगी, जानिए पहले से कितनी बदली कीमत?

अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपकी पसंद हुंडई ऑरा है तो अब आपको पहले से थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है. हुंडई मोटर इंडिया ने जून 2026 से ऑरा की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने कार के अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमतों में बदलाव किया है. कुछ मॉडल पहले से कुछ हजार रुपये महंगे हो गए हैं, जबकि कुछ वैरिएंट्स की कीमत में 5,700 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.

हुंडई ऑरा भारतीय बाजार में काफी पसंद की जाने वाली कॉम्पैक्ट सेडान कार है. यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन मानी जाती है जो कम बजट में स्टाइलिश, आरामदायक और फीचर-लोडेड कार खरीदना चाहते हैं. यही वजह है कि यह कार फैमिली ग्राहकों के साथ-साथ टैक्सी और कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों के बीच भी पॉपुलर है.

क्या है कीमत बढ़ने के पीछे वजह?

कंपनी ने कीमत बढ़ाने के पीछे बढ़ती उत्पादन लागत को वजह बताया है. पिछले कुछ समय में स्टील, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक और अन्य ऑटो पार्ट्स की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा गाड़ी बनाने और उन्हें बाजार तक पहुंचाने की लागत भी बढ़ी है. ऐसे में कंपनी ने इन बढ़े हुए खर्चों का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है.

हालांकि कीमत बढ़ने के बावजूद कार में किसी तरह का नया फीचर या बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. यानी जो मॉडल पहले उपलब्ध था, वही अब नई कीमत के साथ मिलेगा. डिजाइन, इंजन, फीचर्स और परफॉर्मेंस पहले जैसे ही रहेंगे.

हुंडई ऑरा की सबसे बड़ी खासियत इसका आकर्षक डिजाइन और आरामदायक केबिन है. कार में पांच लोग आराम से बैठ सकते हैं. लंबी यात्रा के दौरान भी इसमें अच्छा स्पेस और कम्फर्ट मिलता है. इसका बूट स्पेस भी काफी अच्छा है, जिससे परिवार के साथ सफर करने में सुविधा रहती है.

इंजन और गाड़ी के फीचर्स

इंजन की बात करें तो ऑरा पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में मौजूद है. पेट्रोल इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन करता है. वहीं CNG मॉडल उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं और फ्यूल खर्च कम रखना चाहते हैं. CNG वर्जन शानदार माइलेज देता है, जिससे हर महीने अच्छी बचत हो सकती है.

फीचर्स के मामले में भी ऑरा किसी से कम नहीं है. इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, रियर एसी वेंट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसे कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. ये सुविधाएं सफर को ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बनाती हैं.

सुरक्षा के लिए भी कंपनी ने कई जरूरी फीचर्स दिए हैं. कार में एयरबैग्स, एबीएस (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर और अन्य सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं. यही वजह है कि यह कार परिवारों के लिए एक सेफ ऑप्शन मानी जाती है.

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