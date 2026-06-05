पेट्रोल का विकल्प तैयार, देशभर में खुलेंगे 5,000 एथेनॉल पंप, जानें सरकार का बड़ा प्लान

Ethanol Pumps: भारत में ईंधन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सरकार अब पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल को तेजी से बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. इसी दिशा में देशभर में करीब 5,000 एथेनॉल पंप खोलने की योजना पर काम चल रहा है. सरकार का मानना है कि इससे न केवल आयातित कच्चे तेल पर खर्च कम होगा बल्कि किसानों को भी अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा.

एथेनॉल गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है, इसलिए यह एक घरेलू और नवीकरणीय ईंधन माना जाता है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को तेजी से बढ़ाया है और अब अगला कदम सीधे एथेनॉल आधारित ईंधन की पहुंच को आम लोगों तक पहुंचाना है. इससे देश के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

क्यों खास है 5,000 एथेनॉल पंप का प्लान?

सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद एथेनॉल को आम वाहन चालकों तक आसानी से पहुंचाना है. वर्तमान में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कई जगह उपलब्ध है, लेकिन शुद्ध या उच्च मिश्रण वाले एथेनॉल ईंधन की उपलब्धता अभी सीमित है. नए पंप खुलने के बाद फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए ईंधन भरवाना काफी आसान हो जाएगा. फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे इंजन के साथ आते हैं जो पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर चल सकते हैं.

सरकार का मानना है कि एथेनॉल के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा और विदेशी तेल पर निर्भरता भी घटेगी. इसके अलावा एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से कृषि क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि किसानों की फसलों की मांग बढ़ सकती है. यही वजह है कि इस योजना को ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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आम लोगों और ऑटो सेक्टर पर क्या होगा असर?

यदि देशभर में 5,000 एथेनॉल पंप शुरू होते हैं तो इसका सीधा असर वाहन बाजार पर भी दिखाई देगा. ऑटो कंपनियां पहले से ही फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर काम कर रही हैं और आने वाले वर्षों में ऐसे वाहनों की संख्या बढ़ सकती है. एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती है. सरकार की कोशिश है कि भविष्य में वैकल्पिक ईंधन का मजबूत नेटवर्क तैयार हो, जिससे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलें.

साथ ही देश का ईंधन आयात बिल भी कम हो सके. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह योजना सफल होती है तो भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो सकता है जहां एथेनॉल आधारित परिवहन व्यवस्था बड़े स्तर पर अपनाई जा रही है. आने वाले समय में यह पहल देश के ऑटो और ऊर्जा क्षेत्र की दिशा बदल सकती है.

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