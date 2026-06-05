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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल का विकल्प तैयार, देशभर में खुलेंगे 5,000 एथेनॉल पंप, जानें सरकार का बड़ा प्लान

पेट्रोल का विकल्प तैयार, देशभर में खुलेंगे 5,000 एथेनॉल पंप, जानें सरकार का बड़ा प्लान

Ethanol Pumps: सरकार देशभर में 5,000 एथेनॉल पंप खोलने की तैयारी कर रही है. इसका मकसद पेट्रोल पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और सस्ता व स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है.

By : हिमांशु सिंह | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
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Ethanol Pumps: भारत में ईंधन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सरकार अब पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल को तेजी से बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. इसी दिशा में देशभर में करीब 5,000 एथेनॉल पंप खोलने की योजना पर काम चल रहा है. सरकार का मानना है कि इससे न केवल आयातित कच्चे तेल पर खर्च कम होगा बल्कि किसानों को भी अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा. 

एथेनॉल गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है, इसलिए यह एक घरेलू और नवीकरणीय ईंधन माना जाता है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को तेजी से बढ़ाया है और अब अगला कदम सीधे एथेनॉल आधारित ईंधन की पहुंच को आम लोगों तक पहुंचाना है. इससे देश के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

क्यों खास है 5,000 एथेनॉल पंप का प्लान?

सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद एथेनॉल को आम वाहन चालकों तक आसानी से पहुंचाना है. वर्तमान में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कई जगह उपलब्ध है, लेकिन शुद्ध या उच्च मिश्रण वाले एथेनॉल ईंधन की उपलब्धता अभी सीमित है. नए पंप खुलने के बाद फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए ईंधन भरवाना काफी आसान हो जाएगा. फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे इंजन के साथ आते हैं जो पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर चल सकते हैं. 

सरकार का मानना है कि एथेनॉल के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा और विदेशी तेल पर निर्भरता भी घटेगी. इसके अलावा एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से कृषि क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि किसानों की फसलों की मांग बढ़ सकती है. यही वजह है कि इस योजना को ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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आम लोगों और ऑटो सेक्टर पर क्या होगा असर?

यदि देशभर में 5,000 एथेनॉल पंप शुरू होते हैं तो इसका सीधा असर वाहन बाजार पर भी दिखाई देगा. ऑटो कंपनियां पहले से ही फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर काम कर रही हैं और आने वाले वर्षों में ऐसे वाहनों की संख्या बढ़ सकती है. एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती है. सरकार की कोशिश है कि भविष्य में वैकल्पिक ईंधन का मजबूत नेटवर्क तैयार हो, जिससे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलें. 

साथ ही देश का ईंधन आयात बिल भी कम हो सके. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह योजना सफल होती है तो भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो सकता है जहां एथेनॉल आधारित परिवहन व्यवस्था बड़े स्तर पर अपनाई जा रही है. आने वाले समय में यह पहल देश के ऑटो और ऊर्जा क्षेत्र की दिशा बदल सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Green Fuel Ethanol Fuel Ethanol Pumps Petrol Alternative India Ethanol Mission
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