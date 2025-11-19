एक्सप्लोरर
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू हैं इन लग्जरी कारों के दीवाने,करोड़ों का कार कलेक्शन देख रह जाएंगे हैरान
महेश बाबू के गैराज में Rolls Royce Ghost से लेकर Range Rover SUV, और Audi e-tron जैसी गाड़ियां शामिल हैं. आइए उनके लग्जरी कार कलेक्शन पर एक नजर डालते हैं.
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू,अपने शांत स्वभाव और सादगी के लिए मशहूर हैं. लेकिन जब बात लग्जरी कारों की आती है, तो उनका गैराज किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं दिखता. फिल्मों में दमदार एक्टिंग और ऑफ-स्क्रीन अपनी विनम्रता के लिए पहचाने जाने वाले महेश बाबू करोड़ों की गाड़ियों के मालिक हैं,उनके कलेक्शन में Rolls-Royce, Range Rover, Lamborghini, BMW, Mercedes-Benz और Audi जैसी कई हाई-एंड लग्जरी कारें शामिल हैं.
Rolls-Royce Ghost
- महेश बाबू के कलेक्शन में Rolls-Royce Ghost सबसे ज्यादा महंगी और खास कार है. इसकी कीमत 8 करोड़ रुपये से भी ऊपर जाती है. दुनिया की सबसे प्रीमियम सेडानों में गिनी जाने वाली Ghost अपने सुपर-स्मूद ड्राइव, बेहद आरामदायक केबिन और शानदार लग्जरी फीचर्स के लिए मशहूर है.
Range Rover Autobiography
- महेश बाबू की पसंद में Range Rover Autobiography भी शामिल है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये से ज्यादा है. ये SUV दुनिया की टॉप लग्जरी SUVs में से एक है और ऑफ-रोडिंग हो या सिटी ड्राइव—हर जगह कमाल का प्रदर्शन करती है. प्रीमियम इंटीरियर और दमदार परफॉर्मेंस के वजह से ये कार सुपरस्टार्स की पहली पसंद हैं.
Lamborghini Gallardo
- स्पोर्ट्स कारों के शौक को पूरा करने के लिए महेश बाबू के गैराज में Lamborghini Gallardo भी है. लगभग 4 करोड़ रुपये कीमत वाली ये कार अपनी स्पीड और हाई-परफॉर्मेंस इंजन के लिए जानी जाती है. Gallardo दुनियाभर के कार लवर्स की ड्रीम सुपरकार मानी जाती है.
Range Rover SUV
- उनके पास एक और सुपर लग्जरी SUV Range Rover SUV भी है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है. यह मॉडल अपने शक्तिशाली इंजन, बेहद शानदार केबिन और एडवांस फीचर्स के कारण उन लोगों के लिए बनाया गया है जो SUV में भी अल्ट्रा-लग्जरी का फील चाहते हैं.
BMW 7 Series
- महेश बाबू की BMW 730LD (7 Series) एक हाई-एंड लग्जरी सेडान है जिसकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसका आरामदायक केबिन, स्मूथ परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स इसे लंबे सफर के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.
Mercedes-Benz
- महेश बाबू Mercedes-Benz कारों के भी बड़े शौकीन हैं. उनके पास S-Class, GL-Class और E-Class जैसी कई लग्जरी गाड़ियाँ हैं. ये सभी कारें अपने कम्फर्ट, सेफ्टी और एलीगेंट लुक के लिए जानी जाती हैं.
Audi e-tron
- महेश बाबू के कलेक्शन में Audi e-tron भी शामिल है. करीब 1.25 करोड़ रुपये कीमत वाली यह इलेक्ट्रिक SUV शानदार रेंज, एडवांस फीचर्स और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ईवी सेगमेंट में एक प्रीमियम विकल्प है.
Toyota Land Cruiser V8
- उनके कलेक्शन में Toyota Land Cruiser V8 भई शामिल है, जो दुनिया की सबसे मजबूत SUVs में से एक है. ये पावरफुल 7-सीटर SUV ऑफ-रोडिंग और लंबी जर्नी के लिए परफेक्ट मानी जाती है. महेश बाबू का यह कार कलेक्शन दिखाता है कि उनकी पसंद कितनी क्लासी है.
