हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसाउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू हैं इन लग्जरी कारों के दीवाने,करोड़ों का कार कलेक्शन देख रह जाएंगे हैरान

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू हैं इन लग्जरी कारों के दीवाने,करोड़ों का कार कलेक्शन देख रह जाएंगे हैरान

महेश बाबू के गैराज में Rolls Royce Ghost से लेकर Range Rover SUV, और Audi e-tron जैसी गाड़ियां शामिल हैं. आइए उनके लग्जरी कार कलेक्शन पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू,अपने शांत स्वभाव और सादगी के लिए मशहूर हैं. लेकिन जब बात लग्जरी कारों की आती है, तो उनका गैराज किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं दिखता. फिल्मों में दमदार एक्टिंग और ऑफ-स्क्रीन अपनी विनम्रता के लिए पहचाने जाने वाले महेश बाबू करोड़ों की गाड़ियों के मालिक हैं,उनके कलेक्शन में Rolls-Royce, Range Rover, Lamborghini, BMW, Mercedes-Benz और Audi जैसी कई हाई-एंड लग्जरी कारें शामिल हैं.

Rolls-Royce Ghost

  • महेश बाबू के कलेक्शन में Rolls-Royce Ghost सबसे ज्यादा महंगी और खास कार है. इसकी कीमत 8 करोड़ रुपये से भी ऊपर जाती है. दुनिया की सबसे प्रीमियम सेडानों में गिनी जाने वाली Ghost अपने सुपर-स्मूद ड्राइव, बेहद आरामदायक केबिन और शानदार लग्जरी फीचर्स के लिए मशहूर है.

Range Rover Autobiography

  • महेश बाबू की पसंद में Range Rover Autobiography भी शामिल है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये से ज्यादा है. ये SUV दुनिया की टॉप लग्जरी SUVs में से एक है और ऑफ-रोडिंग हो या सिटी ड्राइव—हर जगह कमाल का प्रदर्शन करती है. प्रीमियम इंटीरियर और दमदार परफॉर्मेंस के वजह से ये कार सुपरस्टार्स की पहली पसंद हैं.

Lamborghini Gallardo

  • स्पोर्ट्स कारों के शौक को पूरा करने के लिए महेश बाबू के गैराज में Lamborghini Gallardo भी है. लगभग 4 करोड़ रुपये कीमत वाली ये कार अपनी स्पीड और हाई-परफॉर्मेंस इंजन के लिए जानी जाती है. Gallardo दुनियाभर के कार लवर्स की ड्रीम सुपरकार मानी जाती है.

Range Rover SUV

  • उनके पास एक और सुपर लग्जरी SUV Range Rover SUV भी है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है. यह मॉडल अपने शक्तिशाली इंजन, बेहद शानदार केबिन और एडवांस फीचर्स के कारण उन लोगों के लिए बनाया गया है जो SUV में भी अल्ट्रा-लग्जरी का फील चाहते हैं.

BMW 7 Series

  • महेश बाबू की BMW 730LD (7 Series) एक हाई-एंड लग्जरी सेडान है जिसकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसका आरामदायक केबिन, स्मूथ परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स इसे लंबे सफर के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

Mercedes-Benz

  • महेश बाबू Mercedes-Benz कारों के भी बड़े शौकीन हैं. उनके पास S-Class, GL-Class और E-Class जैसी कई लग्जरी गाड़ियाँ हैं. ये सभी कारें अपने कम्फर्ट, सेफ्टी और एलीगेंट लुक के लिए जानी जाती हैं.

Audi e-tron 

  • महेश बाबू के कलेक्शन में Audi e-tron भी शामिल है. करीब 1.25 करोड़ रुपये कीमत वाली यह इलेक्ट्रिक SUV शानदार रेंज, एडवांस फीचर्स और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ईवी सेगमेंट में एक प्रीमियम विकल्प है.

Toyota Land Cruiser V8

  •  उनके कलेक्शन में Toyota Land Cruiser V8 भई शामिल है, जो दुनिया की सबसे मजबूत SUVs में से एक है. ये पावरफुल 7-सीटर SUV ऑफ-रोडिंग और लंबी जर्नी के लिए परफेक्ट मानी जाती है. महेश बाबू का यह कार कलेक्शन दिखाता है कि उनकी पसंद कितनी क्लासी है.

ये भी पढ़ें: Hero ने लॉन्च किया Xtreme 160R 4V का नया एडिशन, क्रूज कंट्रोल समेत मिलते हैं कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स

Published at : 19 Nov 2025 05:38 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu Car Collection Rolls Royce Ghost Range Rover SV Mahesh Babu Luxury Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
बॉलीवुड
'आदित्य धर हैं पैसों के लालची', 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- टॉर्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं
'आदित्य धर हैं पैसों के लालची', 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- टॉर्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
बॉलीवुड
'आदित्य धर हैं पैसों के लालची', 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- टॉर्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं
'आदित्य धर हैं पैसों के लालची', 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- टॉर्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल
मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल
हेल्थ
UPF Health Risks: एक बाइट भी पड़ती है भारी! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से शरीर का हर अंग हो रहा बीमार, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट
एक बाइट भी पड़ती है भारी! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से शरीर का हर अंग हो रहा बीमार, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget