इंतजार खत्म! आज लॉन्च होगी Renault Duster 2026, Creta और Seltos को देगी टक्कर

रेनो ने अपनी नई जनरेशन Renault Duster को आज यानी 17 मार्च 2026 को भारत में लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इसे पहले ही जनवरी 2026 में पेश कर दिया था और अब इसे आधिकारिक रूप से बाजार में उतारा जा रहा है. यह SUV मिड-साइज सेगमेंट में आती है और सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. नई डस्टर को पहले से ज्यादा मॉडर्न लुक और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Renault Duster में कंपनी ने कई इंजन विकल्प दिए हैं जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकें. इसमें 1.8 लीटर पेट्रोल ई-टेक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जिसमें 1.4 kWh बैटरी भी मिलती है. इस वजह से गाड़ी ट्रैफिक में कुछ दूरी तक इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकती है. इसके अलावा इसमें टर्बो TCE 160 इंजन भी दिया गया है जो करीब 153 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है. तीसरे विकल्प के तौर पर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है. यह SUV मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में आएगी. साथ ही इसमें ऑफ-रोड ड्राइविंग की भी अच्छी क्षमता दी गई है, जिससे खराब रास्तों पर भी इसे चलाना आसान होगा.

फीचर्स और डिजाइन

नई डस्टर को काफी मॉडर्न फीचर्स के साथ पेश किया गया है. इसमें LED हेडलाइट्स, DRL, कनेक्टेड टेल लाइट्स और 212mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है. इसके साथ पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और इलेक्ट्रिक टेलगेट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. इंटीरियर में ड्यूल टोन डिजाइन, एंबिएंट लाइट और कार्बन फाइबर फिनिश इसे प्रीमियम बनाते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, लेवल-2 ADAS और 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

कीमत और मुकाबला

Renault Duster की प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और इसे करीब 11 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate और Skoda Kushaq जैसी SUV से होगा. अपनी कीमत और फीचर्स के कारण यह बाजार में मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है.

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