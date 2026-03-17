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हिंदी न्यूज़ऑटोमलेशिया में 37 लाख में लॉन्च हुई Jetour T2, इन गाड़ियों को देगी सीधी टक्कर, जानें भारत में कितनी होगी कीमत?

मलेशिया में 37 लाख में लॉन्च हुई Jetour T2, इन गाड़ियों को देगी सीधी टक्कर, जानें भारत में कितनी होगी कीमत?

Jetour T2 मलेशिया में 37 लाख रुपये में लॉन्च कर दी गई है. ये SUV भारत में हाइब्रिड इंजन के साथ Toyota Fortuner को टक्कर दे सकती है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Mar 2026 09:11 AM (IST)
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Jetour ने अपनी नई SUV T2 को मलेशिया में लॉन्च कर दिया है, जहां इसकी शुरुआती कीमत RM 157K यानी करीब 37 लाख रुपये रखी गई है. यह SUV अपने दमदार लुक और प्रीमियम फीचर्स के कारण पहले ही कई देशों में काफी पॉपुलर हो चुकी है. कंपनी ने इसे एक मजबूत और स्टाइलिश SUV के रूप में पेश किया है, जो खास तौर पर उन लोगों को पसंद आएगी जो बड़ी और पावरफुल गाड़ी चाहते हैं. Jetour ब्रांड की बात करें तो यह अब तक दुनियाभर में 4.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेच चुका है, जिससे इसकी बढ़ती पॉपुलेरिटी साफ दिखाई देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

मलेशिया में Jetour T2 को फिलहाल केवल टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जिसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है. यह इंजन रोजाना ड्राइविंग के साथ-साथ हाईवे पर भी अच्छा प्रदर्शन देने के लिए बनाया गया है. हालांकि भारत के लिए कंपनी अलग प्लान कर रही है. भारत में Jetour T2 का प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वर्जन आने की उम्मीद है, जिससे बेहतर माइलेज और कम फ्यूल खर्च मिलेगा. यह खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबी दूरी तय करते हैं और साथ ही फ्यूल बचत भी चाहते हैं. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण यह SUV भविष्य के हिसाब से भी बेहतर विकल्प बन सकती है.

फीचर्स और इंटीरियर

Jetour T2 का इंटीरियर काफी प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर है. इसमें 15.6 इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जो गाड़ी को आधुनिक बनाती है. इसके अलावा 12 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा और सुविधा के लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, जिससे पार्किंग और ड्राइविंग आसान हो जाती है.

भारत में कीमत और मुकाबला

भारत में Jetour T2 की कीमत मलेशिया के मुकाबले कम रखी जा सकती है. अनुमान है कि इसकी कीमत Toyota Fortuner से थोड़ी कम होगी, जिससे यह ग्राहकों के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकती है. हालांकि अंतिम कीमत इसके फीचर्स और वेरिएंट पर निर्भर करेगी. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला सीधे तौर पर Toyota Fortuner जैसी बड़ी SUVs से होगा. अगर कंपनी इसे अच्छे फीचर्स और सही कीमत के साथ लॉन्च करती है, तो यह सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है.

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Published at : 17 Mar 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
Jetour T2 India Jetour T2 Price Jetour T2 Features Jetour T2 Launch Jetour T2 Malaysia
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