हिंदी न्यूज़ऑटोHero ने लॉन्च किया Xtreme 160R 4V का नया एडिशन, क्रूज कंट्रोल समेत मिलते हैं कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स

Hero ने लॉन्च किया Xtreme 160R 4V का नया एडिशन, क्रूज कंट्रोल समेत मिलते हैं कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स

Hero ने Xtreme 160R 4V Combat Edition पेश किया है, जिसमें क्रूज कंट्रोल, राइडिंग मोड्स और कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं. आइए इसके डिजाइन अपडेट, फीचर्स और इंजन के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

Hero MotoCorp ने अपनी पॉपुलर स्पोर्ट्स-कम्यूटर बाइक Xtreme 160R 4V का नया और बेहद खास Combat Edition पेश किया है. इस एडिशन को खास तौर पर उन राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो 160cc कैटेगरी में एक यूनिक, स्पोर्टी और टेक-लोडेड बाइक चाहते हैं. कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें कई हाई-टेक फीचर्स जोड़े गए हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार मिल रहे हैं.

ज़्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम डिजाइन

  • Combat Edition देखने में बिल्कुल नया और मॉडर्न लगता है. इसमें कंपनी ने नया Combat Grey कलर दिया है, हेडलैंप का डिजाइन भी अपडेट किया गया है, जो अब Xtreme 250R से मिलता-जुलता दिखता है. इसके चलते फ्रंट प्रोफाइल और शार्प, एग्रेसिव और ज्यादा स्पोर्टी हो गया है. कुल मिलाकर यह एडिशन स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में कहीं ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक नजर आता है, खासकर युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

सेगमेंट में सबसे एडवांस फीचर्स

  • Combat Edition का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसके फीचर्स हैं. Hero ने इस एडिशन में 160cc सेगमेंट के हिसाब से कई नई टेक्नोलॉजी दी हैं. सबसे पहले इसमें क्रूज कंट्रोल शामिल किया गया है, जो इस कैटेगरी में पहली बार मिल रहा है और लंबी राइड में काफी बेहतर साबित होगा. इसके अलावा तीन राइडिंग मोड-Rain, Road और Sport दिए गए हैं, जो सड़क की स्थिति और राइडिंग स्टाइल के अनुसार परफॉर्मेंस को बदलते हैं. राइड-बाय-वायर तकनीक थ्रोटल रेस्पॉन्स को और भी स्मूथ बनाती है, जबकि नया फुल-कलर LCD डिस्प्ले इस बाइक को एक मॉडर्न और हाई-टेक मशीन जैसा फील देता है. इतना ही नहीं, 0–60 km/h टाइम और क्वार्टर-माइल रिकॉर्डर जैसे फीचर्स स्पोर्टी राइडर्स को परफॉर्मेंस मॉनिटर करने का मौका देते हैं.

पहले जैसा ही दमदार इंजन

Combat Edition में इंजन वही मिलता है जो स्टैंडर्ड Xtreme 160R 4V में आता है. यह 163cc, 4-वॉल्व, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन 16.66 hp की पावर और 14.6 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन शहर की ट्रैफिक से लेकर हाईवे राइड तक हर स्थिति में तेज, रिफाइंड और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है. नए फीचर्स जुड़ने के बाद यह एडिशन अपने सेगमेंट में सबसे एडवांस और बैलेंस्ड बाइक बन गया है.

Published at : 19 Nov 2025 10:31 AM (IST)
Tags :
Hero Xtreme Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition Xtreme 160R 2025 160cc Segment
