सर्विसिंग के नाम पर लग रहा चूना! इन बातों का रखें ध्यान, आधा हो जाएगा आपका बिल

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कार की सर्विस कराना हर कार मालिक के लिए जरूरी होता है, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि लोग बिना किसी जानकारी के सर्विस सेंटर चले जाते हैं और उन्हें बेवजह ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. ऐसे में अगर थोड़ी समझदारी से काम लिया जाए तो आप अपनी कार की अच्छी सर्विस करा सकते हैं. इसके साथ ही बड़ी चीज यह है कि आप फालतू खर्च से भी बच सकते हैं.

किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी?

आपके लिए सबसे पहले जरूरी चीज यही है कि सर्विस से पहले अपनी गाड़ी की सभी दिक्कतों को पहचान लें, ताकि मैकेनिक को साफ पता रहे कि क्या ठीक करना है?

दूसरी जरूरी बात यह है कि सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी पर ध्यान रखें. कई लोग गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कभी-कभी सही तरीके से काम नहीं होता और फालतू चीजें जोड़ दी जाती हैं. अगर आप मौके पर खुद मौजूद रहेंगे तो काम ज्यादा सही और ईमानदारी से होगा.

अगली चीज यही कि सर्विस के दौरान कोई पार्ट या इंजन ऑयल बदला जा रहा हो तो उसकी क्वालिटी और ब्रांड के बारे में जरूर पूछें. कई बार ऐसा होता है कि सस्ते या खराब पार्ट लगा दिए जाते हैं, जिससे बाद में और ज्यादा खर्च हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि हमेशा अच्छी क्वालिटी का सामान ही इस्तेमाल करवाना चाहिए.

सबसे आखिरी बात यह है कि सर्विस के बाद मिलने वाले बिल को ध्यान से जांचें. कई बार बिल में ऐसे चार्ज जोड़ दिए जाते हैं जो जरूरी नहीं होते. अगर आप बिल को ध्यान से पढ़ेंगे, तो गलत या एक्स्ट्रा खर्च से बच सकते हैं.

कैसे बचाएं अपने पैसे?

सर्विस सेंटर वाले अक्सर कहते हैं कि आपकी गाड़ी के इंजन में कचरा जमा हो गया है कि इसके लिए इंजन फ्लश जरूरी है. अगर आप टाइम से सर्विस कराते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती और अगर आप मॉडर्न लुब्रिकेंट्स के झांसे में नहीं आते तो आपके 1,500 रुपये तक बच जाएंगे.

आपके बिल में अक्सर 50 से 100 रुपये वाइपर फ्लूइड के नाम से जोड़ दिए जाते हैं, जो असल में सिर्फ साबुन का पानी होता है.

ब्रेक क्लीनिंग और कैलीपर ग्रीसिंग के नाम से एक छिपा हुआ चार्ज होता है, जिसे लेबर कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है. आप इसे स्किप करके भी हजारों बचा सकते हैं.

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