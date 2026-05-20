हर महीने बचेंगे हजारों रुपये, कार चलाते समय करें ये 5 काम, पेट्रोल-डीजल की खपत होगी कम

Fuel Saving Tips: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है. रोज ऑफिस जाना हो या फैमिली के साथ बाहर निकलना, हर बार फ्यूल भरवाते समय जेब पर असर साफ दिखता है. ऐसे में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि आखिर कार का माइलेज कैसे बढ़ाया जाए. अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमेशा नई कार खरीदने की जरूरत नहीं होती.

अगर ड्राइविंग स्टाइल और कुछ छोटी आदतों में बदलाव कर लिया जाए तो पुरानी कार भी बेहतर माइलेज देने लगती है. कई बार लोग बिना वजह तेज एक्सिलरेशन, गलत गियर और खराब मेंटेनेंस की वजह से ज्यादा फ्यूल खर्च कर देते हैं. जबकि थोड़ी समझदारी और सही तरीके अपनाकर हर महीने हजारों रुपये बचाए जा सकते हैं. खास बात यह है कि ये टिप्स पेट्रोल और डीजल दोनों तरह की कारों पर काम करते हैं और इन्हें अपनाना भी काफी आसान है.

तेज रफ्तार और गलत गियर सबसे बड़ा नुकसान

अगर आप बार-बार तेज एक्सिलरेशन करते हैं या अचानक ब्रेक लगाते हैं, तो कार ज्यादा फ्यूल खर्च करती है. स्मूद ड्राइविंग से इंजन पर कम दबाव पड़ता है और माइलेज बेहतर होता है. शहर में ड्राइव करते समय सही गियर का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है. कई लोग कम स्पीड पर हाई गियर में गाड़ी चलाते हैं, जिससे इंजन पर दबाव पड़ता है और फ्यूल की खपत बढ़ जाती है.

वहीं जरूरत से ज्यादा देर तक क्लच दबाकर रखने की आदत भी नुकसान पहुंचाती है. ट्रैफिक सिग्नल पर अगर ज्यादा देर रुकना पड़े तो इंजन बंद करना बेहतर होता है. इसके अलावा 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर स्पीड पर कार चलाने से भी अच्छा माइलेज मिलता है. लगातार तेज स्पीड पर ड्राइव करने से फ्यूल तेजी से खत्म होता है और इंजन की परफॉर्मेंस भी प्रभावित हो सकती है.

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कार की छोटी मेंटेनेंस टिप्स बचाएंगी बड़ा खर्च

कार का सही मेंटेनेंस भी माइलेज बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है. सबसे पहले टायर प्रेशर हमेशा सही रखें, क्योंकि कम हवा वाले टायर इंजन पर ज्यादा दबाव डालते हैं. एयर फिल्टर गंदा होने पर इंजन को ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है, इसलिए समय-समय पर इसे साफ या बदलते रहें. समय पर इंजन ऑयल बदलना भी जरूरी है, क्योंकि खराब ऑयल इंजन की एफिशिएंसी कम कर देता है.

कार में जरूरत से ज्यादा सामान रखना भी माइलेज घटाता है. कई लोग लंबे समय तक बूट में भारी सामान छोड़ देते हैं, जिससे फ्यूल खपत बढ़ती रहती है. इसके अलावा AC का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी माइलेज पर असर डालता है. अगर मौसम ज्यादा गर्म न हो तो हल्की स्पीड पर खिड़कियां खोलकर ड्राइव करना बेहतर विकल्प हो सकता है. ये छोटी-छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा पैसा बचा सकती हैं.

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