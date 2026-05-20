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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक

BPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक

BPSC TRE-4 Protest: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि हम लोग सीरियस हैं. शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा है. हमलोग बीपीएससी से बात करके शेड्यूल जारी करने वाले हैं. 

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 20 May 2026 11:30 AM (IST)
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बीपीएससी (BPSC) के चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) के विज्ञापन को लेकर आज (बुधवार) पटना में प्रदर्शन की तैयारी है. इस बीच पुलिस ने पटना में बड़ी कार्रवाई की है. बिहटा में पुलिस ने छात्र नेता खुशबू पाठक को हिरासत में लिया है.

शिक्षक अभ्यर्थियों का मार्च पटना कॉलेज से बीपीएससी कार्यालय तक निकलना है. इस बीच इस तरह की कार्रवाई से यह संदेश देने की कोशिश है कि पुलिस किसी तरह का हंगामा नहीं होने देना चाहती है. 

बताया जाता है कि महिला अभ्यर्थी बेलन-थाली लेकर प्रदर्शन करने वाली थीं. प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता सौरव और खुशबू पाठक दोनों कर रहे थे. जानकारी के अनुसार, खुशबू आरा से आ रही थीं इसी दौरान उन्हें बिहटा में ही रोक दिया गया. उन्हें पुलिस बिहटा थाना लेकर गई है.

शिक्षा मंत्री बोले- जारी होने वाला है शेड्यूल

टीआरई-4 के प्रदर्शन के बीच छात्र नेता को हिरासत में लिए जाने पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि पिछले तीन-चार दिनों से हम सभी अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं और हमने कहा है कि हम लोग इसको लेकर सीरियस हैं. हमारे मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है, शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा है. हमलोग बीपीएससी से बात करके शेड्यूल जारी करने वाले हैं. 

यह भी पढ़ें- Bihar Crime News: बिहार के शिवहर में व्यवसायी की हत्या, दुकान बंद कर घर जा रहे थे, ताबड़तोड़ चलाई गोली

उन्होंने कहा, "...हम ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में जल्द ही उनकी परीक्षा होनी है. आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है. क्योंकि जो चीज होने जा रहा है उसी के लिए आंदोलन होना ठीक नहीं है. बाकी लोकतांत्रिक देश है आंदोलन के लिए रोका नहीं जा सकता है."

शिक्षा मंत्री ने कहा कि आंदोलन के पीछे कौन-कौन लोग हैं जो अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं, ये सब खबरें बाहर आ रही हैं. कोई मुंबई से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है, उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं. हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनसे फिर अपील है कि आप हमारे लिए अनमोल हैं, आपने सरकार बनाई है, आप परीक्षा में जुट जाइए. सरकार आपके सपने को साकार करने जा रही है. घबराने की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें- जीतन राम मांझी की चेतावनी के 24 घंटे के भीतर पुलिस का ऐक्शन, पलटू यादव सहित 6 हमलावर गिरफ्तार

Published at : 20 May 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Patna BIHAR NEWS TRE-4
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