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हिंदी न्यूज़ऑटोचलाने में कैसी है Skoda Kodiaq RS? इंटीरियर से फीचर्स तक यहां जानिए गाड़ी की सारी डिटेल्स

चलाने में कैसी है Skoda Kodiaq RS? इंटीरियर से फीचर्स तक यहां जानिए गाड़ी की सारी डिटेल्स

Skoda Kodiaq RS Review: गाड़ी को पूरी तरह CBU के जरिए भारत लाया जाएगा, इसलिए इसकी कीमत सामान्य Kodiaq से काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 60 लाख रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 29 Jun 2026 01:39 PM (IST)
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स्कोडा ने अपनी सबसे बड़ी SUV Kodiaq को पहली बार RS बैज के साथ पेश किया है. RS यानी Rally Sport कंपनी के सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस वाले मॉडल्स को दिया जाता है. यही वजह है कि Kodiaq RS न सिर्फ देखने में ज्यादा स्पोर्टी है, बल्कि इसकी ड्राइविंग भी बेहद शानदार है.

इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन है. इसमें वही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो नई Skoda Octavia RS में मिलता है. हालांकि Kodiaq RS को और भी पावरफुल बनाया गया है. यह इंजन 265 hp पावर और 400Nm का दमदार टॉर्क जनरेट करता है. Kodiaq में 204bhp की पावर मिलती है, यानी RS वर्जन में परफॉर्मेंस लेवल काफी हाई है. इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद यह बड़ी SUV बेहद तेज एक्सीलरेशन देती है और कुछ ही सेकंड में अच्छी रफ्तार पकड़ लेती है. 

कैसा है Kodiaq RS का ड्राइविंग एक्सपीरियंस?

ड्राइविंग के दौरान Kodiaq RS का एक्सपीरिंयस काफी अलग महसूस होता है. जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड चुनते हैं, इंजन की आवाज पहले से ज्यादा दमदार सुनाई देती है. हालांकि Octavia RS की तरह इसमें एग्जॉस्ट से तेज पॉप्स और क्रैकल्स की आवाज नहीं आती, फिर भी इसका साउंड काफी स्पोर्टी लगता है. स्टार्ट करते समय इंजन ज्यादा शोर नहीं करता, लेकिन तेज स्पीड पर इसकी परफॉर्मेंस पूरी तरह RS मॉडल जैसी फील होती है.

इस SUV में 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो बहुत तेजी से गियर बदलता है. अगर आप स्पोर्टी ड्राइविंग करते हैं तो गियर शिफ्ट बेहद स्मूद और फास्ट महसूस होते हैं. वहीं शहर के ट्रैफिक में भी यह गियरबॉक्स आरामदायक ड्राइविंग फील देता है. यानी यह सिर्फ हाईवे के लिए ही नहीं बल्कि रोजाना ड्राइविंग के लिए भी परफेक्ट है.

इतनी बड़ी SUV होने के बावजूद इसकी हैंडलिंग काफी अच्छी है. इसमें 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका सस्पेंशन आरामदायक बना रहता है. खराब सड़कों पर भी झटके ज्यादा महसूस नहीं होते. मोड़ पर बॉडी रोल थोड़ा जरूर महसूस होता है, लेकिन SUV का बैलेंस अच्छा रहता है. इसकी ब्रेकिंग भी मजबूत है, जिससे तेज रफ्तार पर भी ड्राइवर का भरोसा बना रहता है.

गाड़ी का इंटीरियर और कीमत

इंटीरियर की बात करें तो Kodiaq RS का केबिन नॉर्मल मॉडल की तुलना में ज्यादा स्पोर्टी नजर आता है. इसमें नए स्पोर्ट्स सीट्स दिए गए हैं, जिनकी वजह से ड्राइविंग पोजिशन थोड़ी नीचे और ज्यादा स्पोर्टी महसूस होती है. पूरा केबिन ब्लैक थीम में तैयार किया गया है, जिसमें लाल रंग की स्टिचिंग और एक्सेंट्स इसे प्रीमियम लुक देते हैं. शहर में यह SUV सिंगल डिजिट माइलेज दे सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका माइलेज Kodiaq से बहुत ज्यादा कम नहीं है. यानी अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो माइलेज में बहुत बड़ा समझौता नहीं करना पड़ेगा. 

Kodiaq RS को पूरी तरह CBU के जरिए भारत लाया जाएगा, इसलिए इसकी कीमत सामान्य Kodiaq से काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 60 लाख रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है. इसके अलावा कंपनी केवल 50 यूनिट ही भारत लाएगी और बताया जा रहा है कि ये सभी यूनिट पहले ही बिक चुकी हैं. ऐसे में यह SUV काफी एक्सक्लूसिव मॉडल साबित होगी. 

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Published at : 29 Jun 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Auto News Car News Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq Review Skoda Kodiaq RS
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