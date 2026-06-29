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हिंदी न्यूज़ऑटोसिंगल चार्ज में 400 KM रेंज, Hyundai और Kia पेश करने जा रही सस्ती कारें, जानें खासियत

सिंगल चार्ज में 400 KM रेंज, Hyundai और Kia पेश करने जा रही सस्ती कारें, जानें खासियत

Upcoming EVs: नई इलेक्ट्रिक कारों में 400 KM से ज्यादा की सिंगल चार्ज रेंज मिलने की उम्मीद है. ऐसे में ग्राहकों के साथ-साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को भी बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं रहेगी.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 29 Jun 2026 01:02 PM (IST)
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फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ग्राहक ऐसी इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं जो किफायती होने के साथ-साथ अच्छी रेंज और मॉडर्न फीचर्स भी दे. इसी मांग को देखते हुए साउथ कोरिया की दो बड़ी ऑटो कंपनियां Hyundai और Kia भारत के लिए नई बजट इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रही हैं. आने वाले समय में ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करेंगी जिनकी कीमत आम लोगों की पहुंच में होगी और एक बार चार्ज करने पर ये 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकेंगी. 

Hyundai एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी तैयार कर रही है, जिसे खासतौर पर भारतीय बाजार के लिए डिजाइन किया जा रहा है. कंपनी का टारगेट इस कार को किफायती कीमत पर लॉन्च करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर आकर्षित हों. माना जा रहा है कि यह मॉडल 2027 की शुरुआत तक भारतीय बाजार में दस्तक दे सकता है.

Kia भी अपनी नई किफायती इलेक्ट्रिक SUV पर तेजी से काम कर रही है. कंपनी की अपकमिंग EV आकर्षक डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ आएगी. इसका लुक काफी स्टाइलिश होगा और इसे खास तौर पर युवाओं और फैमिली ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है.

Hyundai और Kia का ये है फोकस

इन दोनों कंपनियों का सबसे बड़ा फोकस कीमत को कम रखना है. इसके लिए Hyundai और Kia भारत में ही बैटरी और अन्य जरूरी पुर्जों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग कराने की योजना बना रही हैं. लोकल मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को कम कीमत के तौर पर मिल सकता है. यही वजह है कि आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो सकता है. 

नई इलेक्ट्रिक कारों में 400 किलोमीटर से ज्यादा की सिंगल चार्ज रेंज मिलने की उम्मीद है. इतनी रेंज मिलने से रोजाना शहर में चलने वाले ग्राहकों के साथ-साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को भी बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं रहेगी. इसके अलावा इनमें फास्ट चार्जिंग, मॉडर्न कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे कई मॉडर्न फीचर्स दिए जा सकते हैं.

ग्राहकों के पास होंगे ज्यादा ऑप्शन

भारतीय बाजार में फिलहाल बजट इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टाटा मोटर्स का दबदबा है. Tata Tiago EV और Tata Punch EV जैसी गाड़ियों को ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में Hyundai और Kia की नई इलेक्ट्रिक कारों के आने से इस सेगमेंट में कॉम्पिटीशन तेज होगा. इससे ग्राहकों के पास ज्यादा ऑप्शन होंगे. 

आने वाले कुछ सालों में भारत का इलेक्ट्रिक कार बाजार तेजी से बढ़ेगा. इसी वजह से कार कंपनियां किफायती इलेक्ट्रिक कारों पर जोर दे रही हैं. Hyundai और Kia की नई इलेक्ट्रिक कारें भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं. ये कारें आकर्षक कीमत, 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और प्रीमियम फीचर्स के साथ लॉन्च होती हैं. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 29 Jun 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Hyundai Kia Auto News Car News Upcoming Electric Cars
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