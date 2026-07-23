INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोElectric Scooter खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द होने वाला है नया धमाका

Electric Scooter खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द होने वाला है नया धमाका

Upcoming Electric Scooter in India: इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदारों के लिए बड़ी खबर, सिंपल एनर्जी 2 सितंबर को ला रही है अपना पहला फैमिली EV स्कूटर. एथर रिज्टा को मिलेगी सीधी टक्कर. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

Upcoming Electric Scooter in India: अब लोग महंगे बाइक की जगह किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना पसंद करते हैं. जिसके चलते अब भारत में EV स्कूटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है. इस बीच अब बेंगलुरु की लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी सिंपल एनर्जी एक नया बड़ा धमाका करने जा रही है. 

बता दें कि, अब तक यह कंपनी अपनी तेज-तर्रार और स्पोर्टी स्कूटर्स के लिए जानी जाती थी लेकिन अब यह कंपनी पहली बार फैमिली सेगमेंट में कदम रखने जा रही है. कंपनी ने आधिकारिक ऐलान किया है कि वह 2 सितंबर को अपना पहला फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी. चलिए विस्तार से जानतें हैं इस खबर के बारें में.

2 सितंबर को होगी लॉन्च 

आपको बता दें कि, सिंपल एनर्जी ने अपनी आधिकारिक ऐलान में बताया कि 2 सितंबर को कंपनी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में लॉन्च होगा. अभी तक कंपनी सिंपल वन और 400 किमी की रिकॉर्ड रेंज का दावा करने वाली सिंपल अल्ट्रा जैसे स्पोर्टी मॉडल्स की बिक्री कर रही थी. 

जबकि अब नया मॉडल पूरी तरह से भारतीय परिवारों और रोजमर्रा के शहरी सफर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका डिजाइन ज्यादा प्रैक्टिकल, एलिगेंट और आरामदायक होने वाला है.

यह भी पढ़ें: 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है नई Mahindra Scorpio N, जानिए क्या हो सकता है खास?

एथर और टीवीएस को मिली टक्कर 

सिंपल एनर्जी के इस नए फैमिली स्कूटर के आते ही भारतीय बाजार में मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा. क्योंकि, यह नया मॉडल बाजार में पहले से मजबूत पकड़ बना चुके एथर रिज्टा, टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक जैसे फैमिली स्कूटर्स को सीधी चुनौती देगा. 

वहीं, सिंपल एनर्जी का नया स्कूटर बड़ी और आरामदायक सिंगल सीट, चौड़ा फुटबोर्ड और शानदार अंडर-सीट स्टोरेज जैसे फीचर्स इसे फैमिली ग्राहकों के लिए एक परफेक्ट विकल्प बनाएंगे.

बजट में मिलेगा स्कूटर 

आपको बता दें कि, सिंपल एनर्जी का यह नया स्कूटर पूरी तरह से स्वदेशी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन-हाउस तकनीक पर आधारित होगा. इसमें भारी रेयर अर्थ-फ्री इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

जो इसे बेहद किफायती और टिकाऊ बनाती है. साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी इसे 1 लाख से 1.30 लाख रुपये के प्रतिस्पर्धी प्राइस ब्रैकेट में उतारेगी. आपको बता दें कि, 2 सितंबर को इसके सभी फीचर्स, रेंज और कीमतों का आधिकारिक खुलासा हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: CNG की जगह LNG पर क्यों चलाए जाते हैं हैवी ट्रक, जानें कितनी बढ़ जाती है कमर्शल व्हीकल की रेंज?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 23 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Simple Energy New Family Electric Scooter Simple Energy Vs Ather Rizta TVS IQube Simple Energy New EV Scooter Price Upcoming Electric Scooters In India September 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Electric Scooter खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द होने वाला है नया धमाका
Electric Scooter खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द होने वाला है नया धमाका
ऑटो
Scorpio-N का आ रहा फेसलिफ्ट, जानिए लुक से लेकर फीचर्स तक क्या-क्या नया मिलेगा?
Scorpio-N का आ रहा फेसलिफ्ट, जानिए लुक से लेकर फीचर्स तक क्या-क्या नया मिलेगा?
ऑटो
कार चलाते हैं तो ये 5 चीजें हमेशा रखें साथ, वरना छोटी गलती पर कट सकता है भारी चालान
कार चलाते हैं तो ये 5 चीजें हमेशा रखें साथ, वरना छोटी गलती पर कट सकता है भारी चालान
ऑटो
नए अवतार में जल्द लॉन्च हो सकती है नई Hyundai Creta, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
नए अवतार में जल्द लॉन्च हो सकती है नई Hyundai Creta, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी के NEET लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रया, जयराम रमेश बोले- 'दबाव का असर...'
पीएम मोदी के NEET लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रया, जयराम रमेश बोले- 'दबाव का असर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
इंडिया
Explained: PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रोक पाएगी CJP आंदोलन?
PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं थमेगा आंदोलन
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 6: 'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, जानें- 6 दिनों का कलेक्शन
'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
क्रिकेट
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
इंडिया
NEET पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- 'युवाओं का भविष्य हमारी...'
NEET पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- 'युवाओं का भविष्य हमारी...'
बिहार
PM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर यह मामला…'
PM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर यह मामला…'
एग्रीकल्चर
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
ABP NEWS
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
ABP NEWS
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
ABP NEWS
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
ABP NEWS
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
ABP NEWS
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
Embed widget