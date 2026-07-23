Electric Scooter खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द होने वाला है नया धमाका

Upcoming Electric Scooter in India: अब लोग महंगे बाइक की जगह किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना पसंद करते हैं. जिसके चलते अब भारत में EV स्कूटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है. इस बीच अब बेंगलुरु की लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी सिंपल एनर्जी एक नया बड़ा धमाका करने जा रही है.

बता दें कि, अब तक यह कंपनी अपनी तेज-तर्रार और स्पोर्टी स्कूटर्स के लिए जानी जाती थी लेकिन अब यह कंपनी पहली बार फैमिली सेगमेंट में कदम रखने जा रही है. कंपनी ने आधिकारिक ऐलान किया है कि वह 2 सितंबर को अपना पहला फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी. चलिए विस्तार से जानतें हैं इस खबर के बारें में.

2 सितंबर को होगी लॉन्च

आपको बता दें कि, सिंपल एनर्जी ने अपनी आधिकारिक ऐलान में बताया कि 2 सितंबर को कंपनी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में लॉन्च होगा. अभी तक कंपनी सिंपल वन और 400 किमी की रिकॉर्ड रेंज का दावा करने वाली सिंपल अल्ट्रा जैसे स्पोर्टी मॉडल्स की बिक्री कर रही थी.

जबकि अब नया मॉडल पूरी तरह से भारतीय परिवारों और रोजमर्रा के शहरी सफर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका डिजाइन ज्यादा प्रैक्टिकल, एलिगेंट और आरामदायक होने वाला है.

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एथर और टीवीएस को मिली टक्कर

सिंपल एनर्जी के इस नए फैमिली स्कूटर के आते ही भारतीय बाजार में मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा. क्योंकि, यह नया मॉडल बाजार में पहले से मजबूत पकड़ बना चुके एथर रिज्टा, टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक जैसे फैमिली स्कूटर्स को सीधी चुनौती देगा.

वहीं, सिंपल एनर्जी का नया स्कूटर बड़ी और आरामदायक सिंगल सीट, चौड़ा फुटबोर्ड और शानदार अंडर-सीट स्टोरेज जैसे फीचर्स इसे फैमिली ग्राहकों के लिए एक परफेक्ट विकल्प बनाएंगे.

बजट में मिलेगा स्कूटर

आपको बता दें कि, सिंपल एनर्जी का यह नया स्कूटर पूरी तरह से स्वदेशी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन-हाउस तकनीक पर आधारित होगा. इसमें भारी रेयर अर्थ-फ्री इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

जो इसे बेहद किफायती और टिकाऊ बनाती है. साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी इसे 1 लाख से 1.30 लाख रुपये के प्रतिस्पर्धी प्राइस ब्रैकेट में उतारेगी. आपको बता दें कि, 2 सितंबर को इसके सभी फीचर्स, रेंज और कीमतों का आधिकारिक खुलासा हो जाएगा.

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