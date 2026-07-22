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हिंदी न्यूज़ऑटोCNG की जगह LNG पर क्यों चलाए जाते हैं हैवी ट्रक, जानें कितनी बढ़ जाती है कमर्शल व्हीकल की रेंज?

CNG की जगह LNG पर क्यों चलाए जाते हैं हैवी ट्रक, जानें कितनी बढ़ जाती है कमर्शल व्हीकल की रेंज?

Why LNG is better than CNG in Heavy Vehicles: जानिए क्यों हैवी ट्रकों के लिए CNG की जगह LNG बन रहा है पहली पसंद. 1,000 KM से ज्यादा की रेंज और ज्यादा कैपेसिटी के साथ जानें LNG के सभी फायदे.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 05:19 PM (IST)
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Why LNG is better than CNG in Heavy Vehicles: बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से परेशान होकर लोग भारत में सीएनजी कारों की तरफ तेजी से रुख किए हैं. जिसके चलते अब कारों में ही नहीं लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल व्हीकल में भी सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है. हालांकि, बड़े वाहनों में सीएनजी से उतना फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि सीएनजी के मुकाबले में अब बड़े वाहन एलएनजी को ज्यादा महत्व दे रहें हैं. 

ऐसा माना जाता है कि, एलएनजी से हैवी ट्रक को अच्छा माइलेज मिल जाता है. यही वजह है कि अब ट्रक कंपनियां और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स सीएनजी की जगह एलएनजी से चलने वाले भारी ट्रकों पर तेजी से दांव लगा रहे हैं. तो चलिए समझते हैं कि कमर्शियल गाड़ियों के लिए एलएनजी क्यों खास है और यह रेंज कैसे बढ़ा देता है.

लिक्विड फॉर्म और एनर्जी डेंसिटी का मिलता है फायदा

बता दें कि, सीएनजी और एलएनजी दोनों ही से नेचुरल गैस हैं. लेकिन दोनों को स्टोर करने का तरीका एकदम अलग होता है. सीएनजी को गैस के रूप में हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके भरा जाता है. दूसरी तरफ, एलएनजी को -162 डिग्री सेल्सियस तक अत्यधिक ठंडा करके लिक्विड में बदल दिया जाता है. 

वहीं, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद गैस का आयतन 600 गुना कम हो जाता है. इसका मतलब है कि एक ही साइज के टैंक में सीएनजी की तुलना में तीन गुना ज्यादा एलएनजी फ्यूल आसानी से आ जाता है. जिससे इंजन को ज्यादा पावर मिलती है.

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रेंज में मिलता है ज्यादा का फायदा 

भारी कमर्शियल गाड़ियों में एलएनजी इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा इसकी माइलेज और ड्राइविंग रेंज में देखने को मिलता है. सामान्य सीएनजी ट्रकों को एक बार फुल टैंक कराने पर वे मुश्किल से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय कर पाते हैं. 

जबकि एलएनजी से चलने वाले भारी ट्रक एक बार फुल टैंक कराने पर आराम से 1,000 से 1,200 किलोमीटर तक का लंबा सफर बिना रुके तय कर सकते हैं. इतनी लंबी रेंज मिलने के कारण ड्राइवरों को बार-बार फ्यूल स्टेशन पर रुककर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती. जिससे समय और पैसे दोनों की भारी बचत होती है.

भारी सामान ले जाने की बढ़ जाती है क्षमता

बता दें कि, सीएनजी गाड़ियों में ज्यादा गैस स्टोर करने के लिए कई भारी-भरकम सिलेंडरों को जोड़ना पड़ता है. जिससे गाड़ी का खुद का वजन बहुत बढ़ जाता है. लेकिन एलएनजी को इंसुलेटेड क्रायोजेनिक टैंक में लिक्विड के रूप में रखा जाता है. 

जो वजन में सीएनजी सिलेंडर सेटअप से काफी हल्के होते हैं. टैंक का वजन कम होने की वजह से ट्रक की पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाती है. इसके अलावा डीजल ट्रकों के मुकाबले एलएनजी ट्रकों से कार्बन उत्सर्जन भी लगभग 20 से 30 फीसदी तक कम होता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Jul 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Why LNG Is Better Than CNG For Heavy Trucks LNG Commercial Vehicle Range Vs CNG LNG Truck Single Fill Mileage 1000 Km Advantages Of LNG In Heavy Commercial Vehicles
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