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हिंदी न्यूज़ऑटो15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है नई Mahindra Scorpio N, जानिए क्या हो सकता है खास?

15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है नई Mahindra Scorpio N, जानिए क्या हो सकता है खास?

Mahindra Scorpio N Facelift: नई कार में सबसे बड़ा बदलाव इसके डिजाइन में देखने को मिलेगा. SUV का मजबूत और मस्कुलर लुक पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन फ्रंट और रियर डिजाइन को ज्यादा मॉडर्न बनाया जाएगा.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 22 Jul 2026 04:24 PM (IST)
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दमदार रोड प्रेजेंस, मजबूत इंजन और शानदार ऑफ-रोड कैपेसिटी के चलते Mahindra Scorpio N लंबे समय से ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. अब कंपनी इस पॉपुलर SUV को और बेहतर बनाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Mahindra Scorpio N Facelift से 15 अगस्त के आसपास पर्दा उठ सकता है. हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. 

नई Scorpio N में सबसे बड़ा बदलाव इसके डिजाइन में देखने को मिलेगा. SUV का मजबूत और मस्कुलर लुक पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन फ्रंट और रियर डिजाइन को ज्यादा मॉडर्न बनाया जाएगा. इसमें नई डिजाइन की फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलाइट्स, नए LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, नया बंपर और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं. 

गाड़ी का इंटीरियर और डिजाइन

नई Scorpio N के इंटीरियर में भी कई बदलाव किए जा सकते हैं. इसमें नया डैशबोर्ड डिजाइन, बेहतर क्वालिटी के सॉफ्ट-टच मटेरियल और नया इंटीरियर थीम देखने को मिल सकता है. साथ ही बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड यूजर इंटरफेस दिया जा सकता है. इससे केबिन पहले की तुलना में ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम महसूस होगा. 

Mahindra नई Scorpio N में कई ऐसे फीचर्स जोड़ सकती है, जिनकी मांग ग्राहक लंबे समय से कर रहे हैं. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस मोबाइल चार्जर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. ये सभी सुविधाएं SUV को अपने सेगमेंट में और मजबूत बनाएंगी. 

कैसी है सेफ्टी और इंजन?

नई Scorpio N Facelift में सेफ्टी को भी पहले से बेहतर बनाया जा सकता है. इसमें लेवल-2 ADAS दिया जा सकता है. इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. 

इंजन की बात करें तो Mahindra इसमें मौजूदा इंजन ऑप्शन्स को ही जारी रख सकती है. SUV में 2.0-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन मिलने की संभावना है. ये इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ रह सकते हैं. चुनिंदा डीजल वेरिएंट्स में 4X4 सिस्टम का ऑप्शन भी पहले की तरह जारी रहने की उम्मीद है. यानी कंपनी डिजाइन और फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दे सकती है, जबकि परफॉर्मेंस पहले की तरह दमदार बनी रहेगी.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 22 Jul 2026 04:24 PM (IST)
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