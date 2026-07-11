नई नहीं, अब सेकेंड हैंड कारों पर टूट रहे खरीदार, ये मॉडल बिक रहे हैं सबसे ज्यादा
Second Hand Car Market: भारत में पुरानी गाड़ियों की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्राहकों को कम बजट में ही अपनी पसंद के टॉप मॉडल्स और प्रीमियम फीचर्स मिल जा रहे हैं.
Second Hand Car Market: भारत में कार की बिक्री बढ़ती ही जा रही है और हजारों लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं. लेकिन अब धीरे-धीरे ट्रेंड बदल रहा है. क्योंकि, अब भारत में लोग नई कार खरीदने से ज्यादा महत्व सेकंड हैंड कार को दे रहे हैं.
बता दें कि, पिछले कुछ समय से भारत में पुरानी गाड़ियों की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्राहकों को कम बजट में ही अपनी पसंद के टॉप मॉडल्स और प्रीमियम फीचर्स मिल जा रहे हैं. तो चलिए आज इस खबर में जानतें हैं कि, सेकंड हैंड गाड़ियों में कौन से मॉडल्स की डिमांड सबसे ज्यादा है.
बलेनो और आई10 की भारी डिमांड
बता दें कि, सेकेंड हैंड मार्केट में आज भी उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं या शहर में डेली रनिंग के लिए गाड़ी चाहते हैं. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूज्ड हैचबैक मार्केट में मारुति सुजुकी बलेनो करीब 15.5% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर है.
जबकि दूसरे नंबर पर हुंडई ग्रैंड आई10 का नंबर आता है जिसकी हिस्सेदारी 13.2% है. कम बजट में आने वाली रेनो क्विड भी 11.3% शेयर के साथ लोगों की पसंदीदा कार बनी हुई है. ये कारें अपने बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस की वजह से बेस्ट चॉइस हैं.
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इन एसयूवी का है क्रेज
सेकंड हैंड मार्केट में सिर्फ छोटी कारें ही नहीं बल्कि एसयूवी गाड़ियों का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है. ग्राहकों के बीच 5 से 12 लाख रुपये के बजट वाली एसयूवी की मांग सबसे ज्यादा है. इस सेगमेंट में टाटा नेक्सन 11% और हुंडई क्रेटा 7.1% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर बनी हुई हैं.
जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोग 3 से 5 साल पुरानी एसयूवी इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि नई गाड़ी के मुकाबले इनके दाम बहुत कम होते हैं लेकिन लुक, रोड प्रेजेंस और सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल लेटेस्ट वाले ही मिल जाते हैं.
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