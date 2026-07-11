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हिंदी न्यूज़ऑटोनई नहीं, अब सेकेंड हैंड कारों पर टूट रहे खरीदार, ये मॉडल बिक रहे हैं सबसे ज्यादा

नई नहीं, अब सेकेंड हैंड कारों पर टूट रहे खरीदार, ये मॉडल बिक रहे हैं सबसे ज्यादा

Second Hand Car Market: भारत में पुरानी गाड़ियों की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्राहकों को कम बजट में ही अपनी पसंद के टॉप मॉडल्स और प्रीमियम फीचर्स मिल जा रहे हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 03:54 PM (IST)
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Second Hand Car Market: भारत में कार की बिक्री बढ़ती ही जा रही है और हजारों लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं. लेकिन अब धीरे-धीरे ट्रेंड बदल रहा है. क्योंकि, अब भारत में लोग नई कार खरीदने से ज्यादा महत्व सेकंड हैंड कार को दे रहे हैं.

बता दें कि, पिछले कुछ समय से भारत में पुरानी गाड़ियों की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्राहकों को कम बजट में ही अपनी पसंद के टॉप मॉडल्स और प्रीमियम फीचर्स मिल जा रहे हैं. तो चलिए आज इस खबर में जानतें हैं कि, सेकंड हैंड गाड़ियों में कौन से मॉडल्स की डिमांड सबसे ज्यादा है.

बलेनो और आई10 की भारी डिमांड 

बता दें कि, सेकेंड हैंड मार्केट में आज भी उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं या शहर में डेली रनिंग के लिए गाड़ी चाहते हैं. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूज्ड हैचबैक मार्केट में मारुति सुजुकी बलेनो करीब 15.5% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर है. 

जबकि दूसरे नंबर पर हुंडई ग्रैंड आई10 का नंबर आता है जिसकी हिस्सेदारी 13.2% है. कम बजट में आने वाली रेनो क्विड भी 11.3% शेयर के साथ लोगों की पसंदीदा कार बनी हुई है. ये कारें अपने बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस की वजह से बेस्ट चॉइस हैं.

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इन एसयूवी का है क्रेज

सेकंड हैंड मार्केट में सिर्फ छोटी कारें ही नहीं बल्कि एसयूवी गाड़ियों का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है. ग्राहकों के बीच 5 से 12 लाख रुपये के बजट वाली एसयूवी की मांग सबसे ज्यादा है. इस सेगमेंट में टाटा नेक्सन 11% और हुंडई क्रेटा 7.1% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर बनी हुई हैं. 

जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोग 3 से 5 साल पुरानी एसयूवी इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि नई गाड़ी के मुकाबले इनके दाम बहुत कम होते हैं लेकिन लुक, रोड प्रेजेंस और सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल लेटेस्ट वाले ही मिल जाते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Jul 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Second Hand Car Market Used Baleno Sales Pre Owned Nexon Creta Market Report 2026 Used Suv Loan Financing
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