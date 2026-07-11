Yamaha ने पेश की फ्लेक्स फ्यूल बाइक, E85 पर भी चलेगी, जानिए कीमत और खासियत

भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमत और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लगातार एथेनॉल मिक्स फ्यूल को बढ़ावा दे रही है. यामाहा ने भारतीय बाजार में अपनी नई FZ Blue Flex मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है. यह कंपनी की पहली ऐसी बाइक है, जो सामान्य पेट्रोल के साथ-साथ E85 फ्लेक्स फ्यूल पर भी आसानी से चल सकती है. अब ग्राहकों के पास अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग तरह के फ्यूल का इस्तेमाल करने का ऑप्शन होगा.

कंपनी ने इस बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.24 लाख रुपये रखी है. इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक है. आमतौर पर भारत में बिकने वाली बाइक्स केवल पेट्रोल या सीमित मात्रा में एथेनॉल मिक्स फ्यूल पर चलती हैं.

Yamaha FZ Blue Flex को इस तरह तैयार किया गया है कि यह E20 से लेकर E85 तक के एथेनॉल मिक्स फ्यूल का इस्तेमाल कर सकती है. E85 का मतलब है कि इस फ्यूल में लगभग 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है. एथेनॉल गन्ने और दूसरी कृषि फसलों से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे पेट्रोल की तुलना में ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है.

बाइक की खासियत

इंजन की बात करें तो नई Yamaha FZ Blue Flex में 149cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. यह इंजन करीब 11.5 बीएचपी की पावर और 12.8Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. हालांकि इंजन की पावर पहले जैसी ही रखी गई है, लेकिन इसमें कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं ताकि यह ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल पर भी बिना किसी परेशानी के काम कर सके.

कैसा है डिजाइन और फीचर्स?

डिजाइन के मामले में नई FZ Blue Flex काफी हद तक मौजूदा FZ सीरीज जैसी ही दिखती है. इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, LED हेडलाइट, आकर्षक ग्राफिक्स और स्पोर्टी लुक दिया गया है, जिससे यह युवाओं को पसंद आ सकती है. बाइक में आरामदायक सीट, बेहतर राइडिंग पोजिशन और मजबूत बॉडी भी मिलती है, जिससे रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ लंबी दूरी की यात्रा भी आसान हो जाती है.

फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED लाइटिंग, सिंगल-चैनल ABS, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ये सभी सुविधाएं बाइक को सेफ और आरामदायक बनाती हैं. Yamaha ने बाइक को इस तरह डिजाइन किया है कि शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से लेकर हाईवे तक हर तरह की राइडिंग में अच्छा फील मिले

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