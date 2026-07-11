INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोमॉनसून में कार के दरवाजे का ये हिस्सा जरूर करें चेक, नहीं तो लग सकती है जंग

मॉनसून में कार के दरवाजे का ये हिस्सा जरूर करें चेक, नहीं तो लग सकती है जंग

Rainy Season Car Care Tips: मॉनसून में कार के दरवाजे के ड्रेन होल्स ब्लॉक होने से लग सकती है आपकी गाड़ी में जंग. जानिए अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखने के कुछ बेहद आसान और जरूरी मेंटेनेंस टिप्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

Rainy Season Car Care Tips: बरसात के मौसम में भले ही हमें गर्मी से राहत मिलती है लेकिन हमारी गाड़ियों के लिए बरसात का मौसम कई परेशानियां लेकर आता है. इस लिए मानसून में हमें अपनी गाड़ी की बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है. बता दें कि, बरसात का पानी आपकी नई कार में भी जंग लगा सकता है. अक्सर देखा जाता है कि, हम कार को ऊपर से तो अच्छी तरह साफ कर लेते हैं लेकिन दरवाजे के कुछ ऐसे छिपे हुए हिस्से होते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता. 

अगर इन जगहों पर पानी जमा रह जाए तो कार के दरवाजों को अंदर ही अंदर जंग खोखला कर देती है. तो चलिए जानतें हैं कि मानसून में आपको दरवाजे के किस हिस्से को तुरंत चेक करना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी में जंग न लगे.

ड्रेन होल्स को रखें हमेशा साफ

आपको बता दें कि, कार के दरवाजों के निचले हिस्से में छोटे-छोटे छेद होते हैं जिन्हें ड्रेन होल्स कहा जाता है. जब बारिश का पानी खिड़की के शीशे से रिसकर दरवाजे के अंदर जाता है तो ये ड्रेन होल्स उस पानी को नीचे से बाहर निकालने का काम करते हैं. 

बरसात में कीचड़, धूल-मिट्टी और पेड़ों की सूखी पत्तियां अक्सर इन छोटे छेदों में जाकर फंस जाती हैं जिससे ये ब्लॉक हो जाते हैं. अगर ड्रेन होल्स बंद हो गए तो पानी दरवाजे के अंदर ही भरा रह जाएगा जो धीरे-धीरे दरवाजे में जंग लग जाएगा.

यह भी पढ़ें: भारत आ रही 500 KM से ज्यादा रेंज वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार, जानिए क्या होगी खासियत?

इन पार्ट्स की भी है जांच जरूरी

आपने देखा होगा कि कार के दरवाजों के चारों तरफ रबर की पट्टी लगी होती है जिसे रबर बीडिंग कहा जाता हैं. यह रबर कार के अंदर पानी को घुसने से रोकती है. समय के साथ और तेज गर्मी के बाद ये रबर सील्स कड़क हो जाती हैं और इनमें दरारें आ जाती हैं. 

मानसून में इन कटी-फटी सील्स के जरिए बारिश का पानी बड़ी आसानी से कार के केबिन और दरवाजे के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच जाता है. इसलिए बरसात के मौसम में  अच्छे से चेक कर लें कि कहीं दरवाजे की रबर ढीली या टूटी हुई तो नहीं है ताकि पानी अंदर न रुके.

अपनाएं ये आसान उपाय

बता दें कि, दरवाजों को जंग से सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले एक पतली पिन या तार की मदद से सभी ड्रेन होल्स के कचरे को साफ कर दें. इसके बाद दरवाजे को खोलकर थोड़ी देर धूप या हवा में सुखाएं ताकि अंदर की नमी पूरी तरह खत्म हो जाए. 

इसके बाद आप दरवाजों के निचले किनारों और कब्जों पर एंटी-रस्ट स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह स्प्रे पानी को मेटल के संपर्क में आने से रोकता है और आपकी कार के दरवाजों को सालों-साल बिल्कुल नया बनाए रखता है.

यह भी पढ़ें: बाइक पर पीछे बैठने वाले सावधान, बिना हेलमेट भरना पड़ सकता है मोटा जुर्माना

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Car Door Drain Holes Monsoon Car Rust Prevention Clean Car Rubber Beading Rust In Car Door
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
मॉनसून में कार के दरवाजे का ये हिस्सा जरूर करें चेक, नहीं तो लग सकती है जंग
मॉनसून में कार के दरवाजे का ये हिस्सा जरूर करें चेक, नहीं तो लग सकती है जंग
ऑटो
E20 फ्यूल से बचने के लिए अब ये रास्ता अपना रहे लोग, गाड़ियों में डलवा रहे ये वाला पेट्रोल
E20 फ्यूल से बचने के लिए अब ये रास्ता अपना रहे लोग, गाड़ियों में डलवा रहे ये वाला पेट्रोल
ऑटो
बाइक पर पीछे बैठी सवारी न लगाए हेलमेट तो कितने का कटता है चालान? आज ही जान लें सारे नियम
बाइक पर पीछे बैठी सवारी न लगाए हेलमेट तो कितने का कटता है चालान? आज ही जान लें सारे नियम
ऑटो
Yamaha ने पेश की फ्लेक्स फ्यूल बाइक, E85 पर भी चलेगी, जानिए कीमत और खासियत
Yamaha ने पेश की फ्लेक्स फ्यूल बाइक, E85 पर भी चलेगी, जानिए कीमत और खासियत
Advertisement

वीडियोज

'Lock Upp 2' में Shreya Kalra का दावा, Kushal Tandon और Shivangi Joshi के रिश्ते पर किया बड़ा खुलासा
Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
मध्य प्रदेश
दतिया में बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान, अपने समर्थकों से बोले- 'ऐसा कुछ न करें कि...'
दतिया में बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान, अपने समर्थकों से बोले- 'ऐसा कुछ न करें कि...'
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
क्रिकेट
IND vs ENG 5th T20 Playing 11: आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
ओटीटी
Lenin OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
इंडिया
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', पाकिस्तान में हिजबुल कमांडर ने कैमरे पर कबूला सच
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', हिजबुल कमांडर का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
जनरल नॉलेज
Ants Communication: हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं चींटियां, क्या है इसके पीछे की वजह?
हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं चींटियां, क्या है इसके पीछे की वजह?
ABP NEWS
Viral Video: कैंपस में क्लास कम, पानी ज्यादा! बारिश के बाद कॉलेज का हाल हुआ वायरल
Viral Video: कैंपस में क्लास कम, पानी ज्यादा! बारिश के बाद कॉलेज का हाल हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: डंपर का वजन नहीं सह पाई सड़क, टेक दिए घुटने!
Viral Video: डंपर का वजन नहीं सह पाई सड़क, टेक दिए घुटने!
ABP NEWS
Viral Video: चलते-चलते जमीन फटी, डंपर बीच सड़क में अटक गया! हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: चलते-चलते जमीन फटी, डंपर बीच सड़क में अटक गया! हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: अरे बाप रे... कहां चली गई पूरी सड़क?
Viral Video: अरे बाप रे... कहां चली गई पूरी सड़क?
ABP NEWS
Viral Video: वेज के दाम में नॉनवेज के मजे! बिरयानी में निकला छिपकली का सिर
Viral Video: वेज के दाम में नॉनवेज के मजे! बिरयानी में निकला छिपकली का सिर
Embed widget