मॉनसून में कार के दरवाजे का ये हिस्सा जरूर करें चेक, नहीं तो लग सकती है जंग

Rainy Season Car Care Tips: बरसात के मौसम में भले ही हमें गर्मी से राहत मिलती है लेकिन हमारी गाड़ियों के लिए बरसात का मौसम कई परेशानियां लेकर आता है. इस लिए मानसून में हमें अपनी गाड़ी की बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है. बता दें कि, बरसात का पानी आपकी नई कार में भी जंग लगा सकता है. अक्सर देखा जाता है कि, हम कार को ऊपर से तो अच्छी तरह साफ कर लेते हैं लेकिन दरवाजे के कुछ ऐसे छिपे हुए हिस्से होते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता.

अगर इन जगहों पर पानी जमा रह जाए तो कार के दरवाजों को अंदर ही अंदर जंग खोखला कर देती है. तो चलिए जानतें हैं कि मानसून में आपको दरवाजे के किस हिस्से को तुरंत चेक करना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी में जंग न लगे.

ड्रेन होल्स को रखें हमेशा साफ

आपको बता दें कि, कार के दरवाजों के निचले हिस्से में छोटे-छोटे छेद होते हैं जिन्हें ड्रेन होल्स कहा जाता है. जब बारिश का पानी खिड़की के शीशे से रिसकर दरवाजे के अंदर जाता है तो ये ड्रेन होल्स उस पानी को नीचे से बाहर निकालने का काम करते हैं.

बरसात में कीचड़, धूल-मिट्टी और पेड़ों की सूखी पत्तियां अक्सर इन छोटे छेदों में जाकर फंस जाती हैं जिससे ये ब्लॉक हो जाते हैं. अगर ड्रेन होल्स बंद हो गए तो पानी दरवाजे के अंदर ही भरा रह जाएगा जो धीरे-धीरे दरवाजे में जंग लग जाएगा.

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इन पार्ट्स की भी है जांच जरूरी

आपने देखा होगा कि कार के दरवाजों के चारों तरफ रबर की पट्टी लगी होती है जिसे रबर बीडिंग कहा जाता हैं. यह रबर कार के अंदर पानी को घुसने से रोकती है. समय के साथ और तेज गर्मी के बाद ये रबर सील्स कड़क हो जाती हैं और इनमें दरारें आ जाती हैं.

मानसून में इन कटी-फटी सील्स के जरिए बारिश का पानी बड़ी आसानी से कार के केबिन और दरवाजे के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच जाता है. इसलिए बरसात के मौसम में अच्छे से चेक कर लें कि कहीं दरवाजे की रबर ढीली या टूटी हुई तो नहीं है ताकि पानी अंदर न रुके.

अपनाएं ये आसान उपाय

बता दें कि, दरवाजों को जंग से सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले एक पतली पिन या तार की मदद से सभी ड्रेन होल्स के कचरे को साफ कर दें. इसके बाद दरवाजे को खोलकर थोड़ी देर धूप या हवा में सुखाएं ताकि अंदर की नमी पूरी तरह खत्म हो जाए.

इसके बाद आप दरवाजों के निचले किनारों और कब्जों पर एंटी-रस्ट स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह स्प्रे पानी को मेटल के संपर्क में आने से रोकता है और आपकी कार के दरवाजों को सालों-साल बिल्कुल नया बनाए रखता है.

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