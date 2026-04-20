30 हजार से शुरू होती है Apache-Splendor की कीमत, इस सेकंड हैंड मार्केट में मिलेगा सब

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हिंदी न्यूज़ऑटो30 हजार से शुरू होती है Apache-Splendor जैसी बाइक्स, इस सेकंड हैंड मार्केट में मिलेगा सब

30 हजार से शुरू होती है Apache-Splendor जैसी बाइक्स, इस सेकंड हैंड मार्केट में मिलेगा सब

Second Hand Bike Market: अगर आप कम कीमत में बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कहां से खरीदने पर आपको सेकंड हैंड बाइक सस्ती मिल जाएगी? आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 20 Apr 2026 01:48 PM (IST)
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डेली अप-डाउन के लिए लोगों को ऐसी बाइक्स की तलाश रहती है, जो कम मेंटेनेंस के साथ ही किफायती कीमत पर भी मिल जाए. मार्केट में जब हम नई बाइक खरीदने जाते हैं तो कम कीमत देखकर पीछे हट जाते हैं. ऐसे में जो लोग नई बाइक नहीं खरीद पाते, वो सेकंड हैंड बाइक खरीदना पसंद करते हैं.

अगर आप दिल्ली में रहकर कोई सेकंड हैंड बाइक खरीदना चाहते हैं और इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कहां से खरीदने पर आपको ये बाइक्स सस्ती मिल जाएगी तो यह खबर आपके काम आ सकती है? आइए जानते हैं कि कहां आपको सेकंड हैंड बाइक्स किन मार्केट्स में सस्ती मिल जाएगी?

दिल्ली में कहां-कहां हैं सेकंड हैंड मार्केट्स?

वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली में आपको कई सेकंड हैंड कार और बाइक मार्केट्स मिल जाएंगी, जिनमें करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर, गीता कॉलोनी जैसे नाम शामिल हैं. लेकिन यहां हम आपको सुभाष नगर सेकंड हैंड मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से आपको मोटरसाइकिल और स्कूटर काफी सस्ती सेकंड हैंड कीमतों पर मिल जाएंगे. 

कितनी सस्ती मिलेंगी बाइक्स और स्कूटर?

Desi Vlogs यूट्यूब चैनल के मुताबिक, दिल्ली के सुभाष नगर में यूज्ड बाइक मार्केट है, जहां आपको काफी सस्ती कीमत पर सेकंड हैंड बाइक्स मिल जाएगी. इस मार्केट से आपको TVS Apache RTR 31 हजार रुपये में मिल जाएगी. यहां यूज्ड Hero Splendor आपको 30 हजार रुपये शुरुआती कीमत पर मिल जाएगी. इसके अलावा 2024 मॉडल TVS Ntorq आपको 60 हजार रुपये के करीब मिल जाएगी. इसके अलावा Honda Activa 55 हजार रुपये में मिल जाएगा. 

इन चीजों का हर हाल में रखें ध्यान

दिल्ली के बाइक बाजार में बाइक खरीदते समय कुछ बातों का भी खास ध्यान रखना चाहिए. उदाहरण के तौर पर ऐसी बाइक आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, जो ज्यादा चली हुई हो. ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की बाइक अच्छी स्थिति में नहीं होती है. इसलिए कम साल चली हुई पुरानी बाइक ही खरीदना चाहिए. बाइक खरीदते समय अपने किसी जानकारी साथी को लेकर जाना चाहिए. 

इसके अलावा बाइक खरीदने से पहले टेस्ट राइड जरूर लेनी चाहिए. अगर कोई बाइक आपको पसंद आती है तो इसके 2-3 मॉडल जरूर टेस्ट करने चाहिए. साथ ही बाइक खरीदने के समय ये जरूर देखना चाहिए कि पेपर ऑरिजिनल हैं या डमी हैं.  अगर आप ऑनलाइन बाइक खरीदते हैं तो इसको लेकर ज्यादा सावधान रहना चाहिए. बिना बाइक खरीदे कभी भी एडवांस में पैसे नहीं देने चाहिए. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 20 Apr 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Second Hand Bike Market Delhi Subhash Nagar Subhash Nagar Market
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