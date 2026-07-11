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हिंदी न्यूज़ऑटोबाइक पर पीछे बैठी सवारी न लगाए हेलमेट तो कितने का कटता है चालान? आज ही जान लें सारे नियम

बाइक पर पीछे बैठी सवारी न लगाए हेलमेट तो कितने का कटता है चालान? आज ही जान लें सारे नियम

Helmet Fine: बाइक पर पीछे बैठने वाले भी पहनें हेलमेट वरना कटेगा 1000 रुपये का चालान. जानें मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियम और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 01:25 PM (IST)
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Helmet Fine: भारत में हेलमेट को लेकर कई लोगों का चालान डेली कटता है. लेकिन इसके बाद भी लोग सड़कों पर लापरवाही करते हैं और बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं. हालांकि, अब पुलिस की डर और चालान कटने के चलते बाइक चलाने वाले हेलमेट पहने लगे हैं. लेकिन अभी भी कई शहरों में देखा जाता है कि बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी हेलमेट नहीं लगाते हैं और उन्हें लगता है की वह चालान से बच जायेंगे. 

अगर आप भी यही सोचते हैं तो यह बहुत गलत है क्योंकि पीछे बैठने वाले का भी बिना हेलमेट के तगड़ा चालान कटता है. चलिए जानतें हैं कि आपकी यह एक छोटी सी लापरवाही जेब पर कितनी भारी पड़ सकती है.

इतने का कट सकता है चालान 

बता दें कि, ट्रैफिक नियमों के मुताबिक बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठने वाली सवारी ने अगर हेलमेट नहीं लगाया है तो सीधे 1,000 रुपये का चालान कट सकता है. इतना ही नहीं कुछ राज्यों में तो नियम इतने कड़े कर दिए गए हैं कि इस लापरवाही के कारण गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. ट्रैफिक नियमों की नजर में सड़क पर सुरक्षा दोनों यात्रियों के लिए बराबर है.

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कैप हेलमेट से नहीं बनेगी बात 

अक्सर देखा जाता है कि चालान से बचने के लिए बाइक पर पीछे बैठा सवारी कैप वाला हेलमेट पहन लेते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाइए. नए नियमों के तहत केवल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा प्रमाणित यानी आईएसआई मार्क वाला फुल हेलमेट पहनना ही मान्य है. 

अगर बाइक पर आपके पीछे बैठे व्यक्ति ने बिना आईएसआई मार्क वाला या खराब क्वालिटी का हेलमेट पहना है तो पुलिस उसे इसके बाद भी आपका चालान कर सकती है.

दोनों के लिए जरूरी है हेलमेट

भारत में सड़क हादसों के आंकड़ों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. इसलिए हेलमेट को सिर्फ पुलिस के डर या चालान से बचने का जरिया न समझें. यह आपकी और आपके बाइक पर बैठे साथी की जान बचा सकता है. इसलिए अब आगे से जब भी आप बाइक की सवारी करें तो हेलमेट जरूर पहनें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Jul 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Pillion Rider Helmet Fine Bike Traffic Challan Rules Passenger Helmet Compulsory Isi Mark Helmet Fine
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