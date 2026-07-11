बाइक पर पीछे बैठी सवारी न लगाए हेलमेट तो कितने का कटता है चालान? आज ही जान लें सारे नियम

Helmet Fine: भारत में हेलमेट को लेकर कई लोगों का चालान डेली कटता है. लेकिन इसके बाद भी लोग सड़कों पर लापरवाही करते हैं और बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं. हालांकि, अब पुलिस की डर और चालान कटने के चलते बाइक चलाने वाले हेलमेट पहने लगे हैं. लेकिन अभी भी कई शहरों में देखा जाता है कि बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी हेलमेट नहीं लगाते हैं और उन्हें लगता है की वह चालान से बच जायेंगे.

अगर आप भी यही सोचते हैं तो यह बहुत गलत है क्योंकि पीछे बैठने वाले का भी बिना हेलमेट के तगड़ा चालान कटता है. चलिए जानतें हैं कि आपकी यह एक छोटी सी लापरवाही जेब पर कितनी भारी पड़ सकती है.

इतने का कट सकता है चालान

बता दें कि, ट्रैफिक नियमों के मुताबिक बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठने वाली सवारी ने अगर हेलमेट नहीं लगाया है तो सीधे 1,000 रुपये का चालान कट सकता है. इतना ही नहीं कुछ राज्यों में तो नियम इतने कड़े कर दिए गए हैं कि इस लापरवाही के कारण गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. ट्रैफिक नियमों की नजर में सड़क पर सुरक्षा दोनों यात्रियों के लिए बराबर है.

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कैप हेलमेट से नहीं बनेगी बात

अक्सर देखा जाता है कि चालान से बचने के लिए बाइक पर पीछे बैठा सवारी कैप वाला हेलमेट पहन लेते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाइए. नए नियमों के तहत केवल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा प्रमाणित यानी आईएसआई मार्क वाला फुल हेलमेट पहनना ही मान्य है.

अगर बाइक पर आपके पीछे बैठे व्यक्ति ने बिना आईएसआई मार्क वाला या खराब क्वालिटी का हेलमेट पहना है तो पुलिस उसे इसके बाद भी आपका चालान कर सकती है.

दोनों के लिए जरूरी है हेलमेट

भारत में सड़क हादसों के आंकड़ों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. इसलिए हेलमेट को सिर्फ पुलिस के डर या चालान से बचने का जरिया न समझें. यह आपकी और आपके बाइक पर बैठे साथी की जान बचा सकता है. इसलिए अब आगे से जब भी आप बाइक की सवारी करें तो हेलमेट जरूर पहनें.

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