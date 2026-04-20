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हिंदी न्यूज़ऑटो70 KM से ज्यादा माइलेज, हर महीने मोस्ट-सेलिंग रहती हैं ये बाइक्स, जानिए कितनी है कीमत?

70 KM से ज्यादा माइलेज, हर महीने मोस्ट-सेलिंग रहती हैं ये बाइक्स, जानिए कितनी है कीमत?

Most Selling Bikes: भारत में कई पॉपुलर बाइक्स मिलती हैं, जिनमें हीरो, बजाज, टीवीएसऔर होंडा जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं. ये बाइक खास तौर पर डेली इस्तेमाल के लिए बनाई गई हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 20 Apr 2026 12:54 PM (IST)
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आज के समय में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग डेली अप-डाउन के लिए ऐसी बाइक चाहते हैं जो कम कीमत में ज्यादा माइलेज दे और मेंटेनेंस में भी सस्ती हो. ऐसे में भारतीय बाजार में कई ऐसी किफायती मौजद बाइक्स मौजूद हैं, जो हर महीने मोस्ट सेलिंग रहती हैं. ये बाइक्स अच्छा माइलेज देने के साथ ही कम कीमत में आती है ताकि आम आदमी की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके. यहां हम आपको ऐसी ही बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं. 

भारत में कई पॉपुलर बाइक्स मिलती हैं, जिनमें हीरो, बजाज, टीवीएसऔर होंडा जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं. ये बाइक खास तौर पर डेली इस्तेमाल के लिए बनाई गई हैं और इनका मुख्य फोकस ज्यादा माइलेज के साथ ही अच्छी परफॉर्मेंस देना होता है. 

Hero Splendor Plus

इस लिस्ट में पहला नाम Hero Splendor Plus का है, जो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है. इस बाइक की कीमत करीब 73 हजार 410 रुपये से शुरू होती है और यह लगभग 60 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है.

कंपनी की दूसरी स्प्लेंडर बाइक Splendor Plus Xtec भी है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 79 हजार 705 रुपये से शुरू होती है और 60 किलोमीटर तक ही माइलेज देती है. 

Hero HF Deluxe

लिस्ट में अगला नाम Hero HF Deluxe का है, जिसकी कीमत  56 हजार रुपये से शुरू होती है और यह करीब 65 kmpl तक माइलेज दे सकती है. यह हीरो मॉटोकॉर्प की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है. 

Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 100 भी अपने शानदार माइलेज के लिए जानी जाती है और यह करीब 73 kmpl तक का माइलेज दे सकती है, जो इसे सबसे ज्यादा किफायती ऑप्शन्स में शामिल करता है. इसका सिंपल डिजाइन और हल्का वजन शहर में भीड़भाड़ में चलाने के लिए आसान बना देता है.

Honda Shine 100 और Honda SP 125 

इसके अलावा Honda Shine 100 और Honda SP 125 जैसी बाइक्स भी ज्यादा पावर के साथ आती हैं और लगभग 55–65 kmpl तक माइलेज देती हैं. Honda Shine की एक्स-शोरूम कीमत 79,757 रुपये और Honda SP 125 की कीमत 88,528 रुपये है.  

TVS Raider 125

अगर आप थोड़ा स्टाइल और फीचर्स चाहते हैं, तो TVS Raider 125 भी अच्छा विकल्प है. इस बाइक की कीमत 81,950 रुपये के आसपास है और यह लगभग 55–56 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, यानी यह माइलेज और परफॉर्मेंस का बैलेंस देती है. 

यह भी पढ़ें:-

3-सिलेंडर हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आ रही Maruti Baleno Facelift! पहले से कितनी बदल जाएगी? 

 

Published at : 20 Apr 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Honda Shine Best Mileage Bikes Hero Splendor Most Selling Bikes
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